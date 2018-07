Mới đây, SlashLeaks - website thường xuyên rò rỉ những hình ảnh các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt - đã đăng tải một thiết bị được cho là Galaxy Note mới của Samsung.

Ảnh rò rỉ được cho là của Galaxy Note9.

Theo bức ảnh này, thiết bị được cho là Galaxy Note9 có thiết kế vuông vắn tương tự Galaxy Note8 nhưng mặt sau cụm camera đã có một số thay đổi, cảm biến vân tay đã được dời xuống phía dưới thay vì nằm ngang hàng với các ống kính và cảm biến đo nhịp tim. Điều thú vị là bên dưới có cảnh báo rõ "No photo allowed" (Không được chụp ảnh" và "Do not leak info" (Không được để lộ thông tin) nhưng cuối cùng sản phẩm này bị rò rỉ ra ngoài.

Cũng từ hình ảnh, Galaxy Note9 dường như có viền màn hình phía trên và dưới mỏng hơn. Thiết bị có thể bị va đập nên đã nứt kính mặt trước. Không có thông tin nào về cấu hình được tiết lộ.

Trước đó, Galaxy Note9 được phát hiện trên tay Giám đốc Samsung DJ Koh. Trong bức ảnh, ông Koh đang sử dụng bút S Pen để thao tác với thiết bị. Tuy nhiên bức hình không tiết lộ nhiều về thiết kế của phụ kiện này do bị bàn tay của CEO Samsung che gần hết. Các tin đồn trước đó nói S Pen trên Note9 sẽ được tích hợp Bluetooth cùng nhiều tính năng mới.

Galaxy Note9 sẽ được Samsung công bố ngày 9/8 tại New York (Mỹ). Sản phẩm dự kiến đến tay khách hàng từ 24/8 với mức giá có thể rất đắt, lên tới 1.200 USD.

Bảo Lâm