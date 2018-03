Giao diện chuyển tập tin trên Files Go.

Google đang chuẩn bị ra mắt một ứng dụng mới có tên gọi là Files Go. Đây là phần mềm tích hợp cả trình duyệt tập tin lẫn tính năng tương tự AirDrop vốn rất nổi tiếng trên iOS. Files Go đã cho một số tài khoản đăng ký thử nghiệm tải về. Người dùng phổ thông có thể sử dụng chính thức từ tháng 12 tới.

Giao diện chính của Files Go hiển thị tổng quan về dung lượng bộ nhớ và cung cấp công cụ để làm sạch cache của ứng dụng hoặc kho lưu trữ của các phần mềm nhắn tin... Người dùng cũng có thể duyệt xem tập tin theo thư mục với các tác vụ phổ biến như ES File Explore hay FinderA khá nổi tiếng trên Android trước đây.

Quản lý bộ nhớ trên Files Go.

Files Go có tính năng chuyển tập tin tương tự AirDrop nhưng sẽ dùng giao thức Bluetooth. Trong các hình ảnh bị rò rỉ, phần mềm này có thể phải mở trên cả máy cho lẫn máy nhận thay vì tự động như trên iOS.

Một số báo cáo cũng cho rằng Files Go có thể chỉ được phát triển cho các thị trường mới nổi. Tên gọi với hậu tố "Go" khiến nhiều người liên tưởng đến Android Go, một phiên bản nhẹ hơn của Android dành cho các điện thoại rẻ tiền, cấu hình thấp.

Tuấn Hưng