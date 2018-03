Cấu hình chuẩn Acer TravelMate 2482NWXCi - Intel Celeron M -420 (1,6 GHz, 2 MB L2 Cache, 533 MHz FSB)

- 512 MB DDR2/ 5in1 Card Reader

- 60 GB HDD with Disk Anti-Shock Protection

- DVD/CDRW Combo

- 14,1inch WXGA Acer CrystalBrite Widescreen

- Intel Graphics Media Accelerator 950 with up to 224MB share

- 10/100 Mbps LAN, 56 Kbps Modem

- Wireless 802.11 b/g

- 3*USB 2.0, S-Video Tivi out, S/PDIF port for 7.1 digital Speakers

- Weight: 2,4 kg with 6 Cell Li-Ion Battery