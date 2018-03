Giá iPhone X tại Việt Nam ở đâu so với thế giới / Người xếp hàng mua iPhone 8 ít và kém nhiệt tình hơn

iPhone 8 và 8 Plus có cùng chip xử lý như iPhone X

Đây được xem là lý do quan trọng nhất vì về mặt chức năng, chúng đều giống hệt nhau.

Tất cả các điện thoại này đều được trang bị chip A11 Bionic mới nhất của Apple, tích hợp tính năng "Neural Engine" để hỗ trợ trí tuệ nhân tạo và bộ xử lý chuyển đổi M11. Sự khác biệt duy nhất là cách chúng sử dụng các tính năng này. Ví dụ, iPhone X sử dụng chip A11 và Neural Engine cho hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID, thứ mà iPhone 8 không có.

Touch ID đã được kiểm chứng, Face ID thì không

Kể từ khi xuất hiện trên iPhone 5S vào năm 2013, Touch ID đã thay đổi cách mọi người sử dụng điện thoại thông minh. Từ mở khóa thiết bị, lưu trữ mật khẩu, sử dụng dấu vân tay để thanh toán qua Apple Pay.

Với iPhone X, Apple đưa ra một số tuyên bố táo bạo về Face ID và khẳng định nó bảo mật và khó bị đánh lừa hơn Touch ID. Hãng tuyên bố nó có thể làm việc trong bóng tối, nhận ra những thay đổi trên khuôn mặt của bạn dù có cải trang. Nhưng trên thực tế người dùng vẫn không biết Face ID thực sự hoạt động như thế nào với hàng triệu khách hàng, nhất là so với việc dấu vân tay mang ý nghĩa duy nhất và độc quyền hơn diện mạo khuôn mặt.

iPhone 8 và 8 Plus cũng hỗ trợ sạc nhanh và sạc không dây như iPhone X

Tất cả điện thoại này đều hỗ trợ tiêu chuẩn sạc không dây Qi cũng như sạc nhanh. Nhược điểm duy nhất là người dùng sẽ phải mua thêm phụ kiện nếu bạn chọn một trong hai phương pháp sạc mới, từ 25 USD tới 75 USD. Nếu so sánh điều này cùng với giá bán của iPhone 8, 8 Plus và iPhone 8X, người dùng sẽ có thêm một điểm để cân nhắc.

iPhone 8 Plus và iPhone X có camera sau giống hệt nhau

Nếu quan tâm đến việc chụp ảnh, camera phía sau trên iPhone 8 Plus và iPhone X gần như giống hệt nhau. iPhone 8 cũng là một smartphone có thể mang tới những bức ảnh tuyệt vời, nhưng 8 Plus và iPhone X bổ sung thêm một ống kính thứ hai để người dùng có thể sở hữu những bức ảnh phóng to mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.

Sự khác biệt duy nhất giữa camera sau trên iPhone 8 Plus và iPhone X là iPhone X có hệ thống chống rung quang học cho cả ống kính góc rộng và ống kính tele, cho hình ảnh sắc nét hơn, đặc biệt là chế độ ánh sáng kém. iPhone 8 Plus chỉ có chống rung quang học cho ống kính góc rộng, giống như iPhone 7 Plus trước đó.

Camera trước trên iPhone 8 và iPhone X cũng giống hệt nhau

Trên lý thuyết, hệ thống FaceTime HD của iPhone 8 và 8 Plus có chức năng giống hệt TrueDepth của iPhone X. Tất cả chúng đều là ống kính 7 megapixel, có khẩu độ f/2,2 và quay video 1080p.

Sự khác biệt duy nhất là iPhone X có một số tính năng phần mềm "độc quyền" như chế độ chụp chân dung Portrait Mode, chế độ selfie Portrait Lighting và hệ thống biểu tượng Animoji.

iPhone 8 không có phần đầu khó chịu như iPhone X

Hệ thống camera TrueDepth trên iPhone X là điểm gây gián đoạn duy nhất trên màn hình hiển thị tiên tiến của sản phẩm này. Nhiều người dùng cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của cụm camera và cảm biến này trong việc hiển thị hình ảnh và âm thanh, cũng như cảm quan về tổng thể giao diện.

iPhone X đắt hơn iPhone 8

iPhone 8 bắt đầu ở mức giá 700 USD, trong khi iPhone 8 Plus bắt đầu ở mức 800 USD. Trong khi đó, iPhone X bắt đầu từ 1.000 USD.

Một tính toán đơn giản cho thấy người dùng có thể tiết kiệm được ít nhất 200 USD bằng cách sử dụng iPhone 8 mà vẫn đảm bảo được quan điểm là đã sở hữu một trong những chiếc điện thoại mới nhất của Apple.

Nếu đang dùng iPhone 7 hoặc 7 Plus, ốp điện thoại cũ vẫn dùng tiếp được

iPhone 8 và 8 Plus có kích thước gần như giống hệt với phiên bản tiền nhiệm là iPhone 7 và 7 Plus. Chúng có thể hơi nặng hơn nhưng chỉ có một sự khác biệt nhỏ về chiều cao, chiều dài và chiều sâu trong khoảng một milimet. Điều này có nghĩa là các ốp điện thoại của vẫn có thể tái sử dụng.

iPhone X có kích thước hoàn toàn khác nhau với các phiên bản iPhone trước và như vậy người dùng lại cần thêm một khoản chi phí khác để sử dụng sau khi mua chiếc smartphone này.

iPhone 8 dễ sở hữu hơn iPhone X

Trong khi tất cả mọi người đều tập trung vào iPhone X, việc sở hữu iPhone 8 sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm mua. iPhone X nhiều khả năng sẽ thiếu nguồn cung và người dùng sẽ phải đợi hàng tuần, thậm chí hàng tháng để chạm tay vào chiếc smartphone mới này.

Mai Anh