Smartphone cao cấp giảm giá hàng triệu đồng

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc hạ giá sản phẩm, từ việc giá ban đầu quá cao nên sau một thời gian phải giảm về mức thường, nhưng cũng có không ít mẫu giá tụt mạnh do sức bán kém, không được ưa chuộng.

Dưới đây là những smartphone có mức giảm giá mạnh nhất ở Việt Nam trong nửa đầu 2018:

iPhone X

Là một trong những smartphone nổi bật nhất và có sức bán khá ấn tượng cả trên kệ hàng chính hãng lẫn thị trường xách tay, nhưng giá ban đầu của iPhone X quá đắt. Mẫu smartphone này xuất hiện lần đầu ở thị trường xách tay hồi tháng 11 năm ngoái với giá khởi điểm xấp xỉ 40 triệu đồng cho bản 64GB, nhưng giờ giá của phiên bản tương tự chỉ còn 24,5 triệu đồng.

Trên kệ hàng chính hãng, giá thực tế cũng không còn ở mức 30 triệu đồng mà đã hạ xuống dưới 24 triệu đồng.

iPhone X vẫn là smartphone cao cấp nhất của Apple với thiết kế màn hình tràn viền, không còn phím Home truyền thống mà được thay bằng cảm biến nhận diện khuôn mặt Face ID.

HTC U Ultra

U Ultra là cái tên đáng nhớ trong nửa đầu 2018 với màn giảm giá được cho là "sốc nhất" gần đây. Chỉ sau một năm xuất hiện, từ mức niêm yết 18,5 triệu đồng, model này còn giá chỉ 5,5 triệu đồng. Mẫu smartphone Android cao cấp của HTC được hạ cấp xuống phân khúc tầm trung, thậm chí còn rẻ hơn cả những model có cấu hình thấp hơn của Samsung, Oppo hay Xiaomi, Huawei.

U Ultra nhanh chóng thu hút nhiều chú ý sau khi giảm giá. Sản phẩm được trang bị camera sau 12 megapixel công nghệ UltraPixel, hỗ trợ chống rung quang học OIS và lấy nét bằng laser. Camera trước có độ phân giải lên tới 16 megapixel. Chip xử lý là Snapdragon 821 hiệu năng cao.

HTC U Play

U Play cũng giảm giá tới gần chục triệu đồng vào đầu năm 2018. Từ mức niêm yết 11,5 triệu đồng khi ra mắt, máy được bán ra trong tháng 3/2018 với giá chỉ còn 3 triệu đồng. Cấu hình và tính năng không được như U Ultra, nên dù giảm giá lớn, U Play cũng không thu hút sự chú ý.

Có thiết kế tương đồng với vỏ kính, mặt lưng kính bo cong chất liệu bóng, nhưng HTC chỉ trang bị cho U Play màn hình 5,2 inch, chip Helio P10 cùng pin dung lượng 2.600. Camera trước và sau độ phân giải 16 megapixel. Với thông số này, mức giá gốc hơn 11 triệu đồng của U Play là bị đắt.

BlackBerry KeyOne

Đây là một trong hai smartphone thuộc phân khúc cao cấp của BlackBerry hiện còn trên thị trường. Sản phẩm sử dụng hệ điều hành Android như phần lớn các smartphone hiện nay, nhưng có cấu hình không cao so với giá và vẫn dùng thiết kế đặc trưng của BlackBerry với bàn phím vật lý QWERTY nằm ngay dưới màn hình cảm ứng.

Nếu cuối năm ngoái, người dùng vẫn phải bỏ ra 14 đến 15 triệu đồng cho KeyOne thì giờ, số tiền giảm đi rất nhiều. Trên kệ hàng chính hãng, sản phẩm có giá thấp nhất còn 13 triệu đồng. Còn trên thị trường xách tay, KeyOne còn rẻ hơn và đi kèm nhiều lựa chọn khác nhau. Máy mới có giá 10 triệu đồng, máy qua sử dụng có giá khoảng 7 triệu đồng và máy khoá mạng có giá chỉ khoảng 3 triệu đồng.

Sau một năm xuất hiện, model cao cấp của BlackBerry giờ có giá như smartphone Android tầm trung.

Apple iPhone 7

iPhone 7 vẫn bán tốt khi iPhone 8 và iPhone X xuất hiện. Nhưng do ra mắt đã lâu (từ năm 2016), giá bán sản phẩm liên tục được điều chỉnh cả trên kệ hàng chính hãng lẫn xách tay. Từ cuối 2017 đến giờ, giá của iPhone 7 chính hãng giảm khoảng 4 triệu đồng, hiện giá của bản 32GB là 13 triệu đồng.

iPhone 7 hàng xách tay cũng giảm ở mức 5 triệu đồng mỗi mẫu, hiện dừng lại ở mức 10 triệu đồng.

Xét về thiết kế và tính năng, iPhone 7 không khác quá nhiều so với iPhone 8 đời mới. Máy vẫn có màn hình 4,7 inch và phím Home tích hợp cảm biến vân tay. Camera chính dạng đơn, thay vì camera kép như 7 Plus, 8 Plus hay iPhone X.

