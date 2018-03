Dưới đây là 5 sản phẩm đáng trông đợi từ Microsoft vào 2013 theo đánh giá của Cnet:

Surface Pro

Mẫu Surface Pro được nhiều người dùng trông đợi do sở hữu khả năng chạy các phần mềm Windows truyền thống. Ảnh: Bit.

Đây được cho là sản phẩm được nhiều người dùng trông chờ hơn cả Surface RT. Nguyên nhân là bởi hệ điều hành Windows 8 có khả năng chạy các phần mềm Windows truyền thống chứ không bị giới hạn như phiên bản Windows RT.

Tuy vậy, rào cản lớn nhất đối với người dùng khi tiếp cận sản phẩm này là giá bán. Nhiều nguồn tin gần đây cho biết Surface Pro sẽ được bán với giá là 899 USD vào đầu năm sau, cao hơn nhiều so với giá khởi điểm của Surface RT là 499 USD.

Điện thoại Kin Three

Sau hai mẫu điện thoại Kin One và Kin Two, Microsoft có thể sản xuất một mẫu smartphone khác có tên Kin Three vào năm sau. Ảnh: Techinlifes.

Có nhiều tin đồn về việc Microsoft đang chuẩn bị sản xuất di động chứ không dừng lại ở máy tính bảng. Đây được cho là cách tốt nhất để hãng này quảng bá Windows Phone 8 tới người dùng mà không cần phải thông qua bất kỳ một đối tác sản xuất phần cứng nào khác.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo CRN, khi được hỏi về kế hoạch sản xuất smartphone, CEO của Microsoft không công bố rõ ràng mà chỉ nói rằng: "Chúng ta nên chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra". Nếu việc hệ điều hành Windows Phone 8 của hãng chỉ chiếm 3% thị trường (theo kết quả nghiên cứu của IDC) thì "chuyện sẽ xảy ra" ở đây được nhiều người chắc chắn chính là Microsoft sớm muộn sẽ tự sản xuất di động.

Sản phẩm của hãng này được đồn sẽ có tên là Kin Three, thế hệ tiếp theo của hai mẫu smartphone có "tuổi thọ" hai tháng là Kin One và Kin Two được trình làng vào năm 2010.

Xbox thế hệ mới

Thế hệ Xbox mới sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với các model trước đó. Ảnh :Techbytesglasgow.

Mẫu Xbox tiếp theo của Microsoft có thể được mang tên là Xbox Next hoặc Xbox 720. Các tin đồn gần đây cho biết sản phẩm này sẽ được giới thiệu tại triển lãm Electronic Entertainment Expo vào tháng 6 năm sau.

Thông tin về của Xbox 720 vừa bị "rò rỉ" cho thấy máy sẽ có hiệu năng lớn gấp 6 lần so với thế hệ hiện tại. Ngoài ra, model này còn được trang bị thêm ổ Blu-ray, hỗ trợ full 3D và tích hợp tính năng "always on". Về phần cứng, máy có thể sử dụng vi xử lý đa nhân, có thể sẽ dùng 6 hoặc 6 chip ARM x86 với xung nhịp 2 GHz; DDR4 bộ nhớ 4 GB cùng với 3 lõi PPC tốc độ 3,2 GHz hỗ trợ các tựa game sẵn có của Xbox 360. Giá bán dự đoán của sản phẩm này là 299 USD.

Skype

Skype đã có mặt trên Windows 8. Ảnh: Engadget.

Sau khi mua lại Skype với giá kỷ lục 8,5 tỷ USD vào năm 2011, bên cạnh việc kiếm tiền từ dịch vụ thoại giữa PC và các thiết bị với nhau, Microsoft còn có thể biến sản phẩm này thành trung tâm liên lạc bằng cách thay nó vào vị trí của dịch vụ nhắn tin Windows Live Messenger.

Bên cạnh đó, Skype còn có thể sử dụng như một sản phẩm để quảng bá các thiết bị khác của Microsoft. Hiện tại, Microsoft đã đưa phần mềm này lên Windows 8 và đang nghiên cứu cho WIndows Phone 8.

Office 15

Office 15 hứa hẹn đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người dùng nhờ việc hỗ trợ màn hình cảm ứng. Ảnh: Softpedia.

Đây được cho là một trong những sản phẩm được trông đợi nhất vào năm 2013 do sở hữu nhiều tính năng tiện ích như dịch vụ đám mây điện tử, server, máy khách, Office 365, Exchange SharePoint, Lync, Project và Visio. Tất cả những tiện ích này đều "đối đầu" trực tiếp với Google Apps.

Ngoài ra, phần mềm này còn được tối ưu hoá cho cả máy tính Windows 8 có màn hình cảm ứng và máy tính bảng nhằm đem lại cho người dùng nhiều trải nghiệm phong phú nhằm.

Thanh Tùng