Dù được Apple ví von là tiêu chuẩn cho hệ điều hành di động tiên tiến nhất hiện nay, iOS 11 lại nhận được không ít phàn nàn kể từ khi ra mắt chính thức hồi tháng 9. Thậm chí sau hai tháng, hệ điều hành này đã có tới 4 lần cập nhật nhưng vẫn còn không ít lỗi và vấn đề, khiến nhiều người dùng phàn nàn.

Sụt pin

Đây là vấn đề được phản ánh và chê nhiều nhất trên iOS 11 so với iOS 10. Người dùng những model pin lớn như iPhone 7 Plus hay 6s Plus cho biết thời lượng sử dụng pin của họ giảm một nửa sau khi nâng cấp hệ điều hành. Nhiều trường hợp cho biết, dù chỉ ở chế độ chờ hoặc không sử dụng gì và để qua đêm, thời lượng pin của thiết bị iOS 11 bị sụt giảm tới hàng chục %. Ngay cả ở phiên bản 11.1 vừa phát hành, hiện tượng ngốn pin vẫn được phản ánh.

Theo một số kinh nghiệm được chia sẻ trên mạng, việc tích hợp thêm nên tảng thực tế ảo tăng cường (AR) là nguyên nhân gây ngốn pin. Nếu không sử dụng, người dùng nên gỡ bỏ các ứng dụng đã cài thử vào máy.

Máy tính dốt toán

Lỗi tính toán đơn giản khi sử dụng ứng dụng máy tính của Apple tồn tại trên iOS 11 từ phiên bản Beta nhưng cho tới phiên bản iOS 11 chính thức thứ tư, 11.1, vẫn chưa được khắc phục. Nếu bấm không đủ chậm, phép tính có thể bị thiếu lệnh và cho ra kết quả nhầm lẫn hoàn toàn.

iOS 11 gặp lỗi với phép tính đơn giản

Trong nhiều lần thử nhập liệu 1+2+3 rồi nhấn =, kết quả tính toán nhận thường được thường là 24 thay vì 6. Thậm chí, với các phép tính đơn giản khác như 1+1+1 hay 1-1-1, kết quả cũng ra không phải 3 hay -1 mà lại là 12 và -10.

Cách khắc phục tạm thời là người dùng phải bấm thật chậm khi dùng ứng dụng máy tính có sẵn của Apple. Nếu không, có thể tải phần mềm miễn phí như Calcbot hay PCalc từ App Store.

Tự tạo ký tự lạ

Nếu gõ "i", bàn phím ảo của iOS 11 sẽ tự động sửa thành A kèm với một ký tự lạ. Đây là một lỗi lại vừa được nhiều người dùng phản ánh trên phiên bản iOS mới nhất, 11.1, được phát hành chưa đầy một tuần.

Để khắc phục, cách nhanh nhất là người dùng bỏ tính năng tự động sửa chính tả ở bàn phím của Apple. Trong trường hợp vẫn muốn dùng tính năng này, cách khắc phục là truy cập vào Settings > General > Keyboard > Text Replacement. Chọn dấu +, rồi gõ chữ "I" và lựa chọn chữ thay thế là "i" rồi lưu lại.

iPhone đơ cảm ứng

Đây là tình trạng gặp phải trên nhiều mẫu iPhone sau khi nâng cấp lên iOS 11, chủ yếu là iPhone 7 và 7 Plus. Nó khiến cho tính năng nhấn mạnh vào màn hình, 3D Touch, không hoạt động. Hiện giờ, Apple đã khắc phục được tình trạng này ở iOS 11.0.3 và 11.1.

Ảnh, video chụp bằng iOS 11 không xem được trên máy tính và thiết bị khác

Đây thực chất không phải là lỗi nhưng là vấn đề mà nhiều người dùng dễ gặp phải trên iOS 11 khi Apple mới tích hợp thêm định dạng ảnh và video mới (HEVC và HEIF). Nó cũng là thiết lập mặc định ở iPhone, iPad khi nâng cấp từ iOS cũ lên iOS 11. Tuy nhiên, định dạng này chưa được nhiều thiết bị và hệ điều hành hỗ trợ. Ngay cả một số ứng dụng trên iOS cũng không thể đọc được.

Định dạng ảnh và video mới của iOS 11 tiết kiệm dung lượng nhưng còn kém tương thích.

Vì thế, nếu thường xuyên chia sẻ ảnh, video, sao chép sang máy tính để lưu trữ và chỉnh sửa, để thuận tiện hơn nên chuyển về định dạng ảnh và video cũ bằng cách lựa chọn định dạng phổ biến JPEG/H/.264 trong mục Format của cài đặt Camera trong phần Settings.

* Độc giả có thể chia sẻ thêm các lỗi khác trên iOS 11 trong phần bình luận.

Mỹ Anh