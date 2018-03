Theo đại diện Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX) - nhà phân phối độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam, hiện tại fx-570VN PLUS là phiên bản máy tính phổ biến trong phân khúc máy tính khoa học (fx). Máy có ưu điểm dễ sử dụng, trang bị tính năng đa dạng, trong đó nổi bật là tính năng xét dấu tam thức bậc hai và giải bất phương trình, tính trực tiếp tọa độ đỉnh parabol, tính số mol hóa học trực tiếp trên máy tính…

Dưới đây là một số chia sẻ từ nhà đại diện BITEX về các đặc điểm nhận dạng mà người dùng có thể tham khảo để sở hữu một chiếc máy tính Casio chính hãng.

Tem chống hàng giả

Đây được xem như yếu tố quan trọng giúp người dùng phát hiện hàng thật và giả. Loại tem này có màu bạc, sản xuất theo công nghệ của Đức mà những đơn vị làm giả chưa tiếp cận được.

Tem máy thật bên trái với hiệu ứng logo nổi 3D rõ nét, tạo sự tương phản màu sắc rõ ràng, sắc màu nổi bật.

Tem chính hãng dán trên thân máy phải có đủ 3 đặc điểm gồm hiệu ứng logo BITEX nổi 3D, tương phản màu sắc chìm và hiển thị chữ OK khi soi bằng đèn laser. Các hiệu ứng trên tem rõ ràng, sắc nét.

Tem giả bên phải hiệu ứng 3D mờ nhạt, không hiện được hai chữ Casio trên nền xanh lá.

"Máy tính Casio bán trên thị trường không có tem chống giả hoặc có loại tem bạc nhưng không có đủ 3 đặc điểm này có thể là hàng giả", đại diện BITEX nhấn mạnh.

Máy tính thật chiếu đèn laser vào tem hiện chữ OK, máy giả không hiện chữ OK. Thông tin chi tiết về máy tính Casio chính hãng tham khảo tại đây.

Tem dán máy tính giả không có đầy đủ 3 đặc điểm nhận dạng kể trên, kém sắc xảo, hiệu ứng nổi 3D yếu ớt, không trong suốt như giọt nước, không nổi bật như tách khỏi mặt phẳng tem như tem dán trên máy thật. Hiện tượng tương phản màu sắc xanh - đỏ khi xoay tem dọc và ngang trước nguồn sáng cũng không xảy ra. Khi chiếu đèn laser lên tem sẽ không hiện chữ OK như tem thật.

Kiểm tra số series

Máy tính Casio thật sẽ có số series trên thân máy trùng với số Series trên phiếu bảo hành.

Thống kê do BITEX thực hiện cho thấy hầu hết người dùng sở hữu máy tính bị làm giả là do trong lúc mua họ không lưu tâm quan sát số series trên máy có trùng khớp với số series in trên phiếu bảo hành hay không.

Kiểm tra thực tế bằng giác quan

Nếu cảm nhận bằng thị giác, máy giả sẽ cho thấy hiện tượng bất thường với các góc cạnh máy không sắc nét, bàn phím thiếu độ sắc xảo, phím bấm cứng, máy cầm nhẹ tay. Chưa kể đến các vấn đề về pin, nguồn, mạch, cáp màn hình cũng như tốc độ giải, độ chính xác, độ bền… khi sử dụng một thời gian sẽ bắt đầu lộ diện.

Theo các chuyên gia giáo dục, máy tính giả thường bị lỗi về phần mềm, lập trình không kỹ nên dễ dẫn đến giải toán sai, ảnh hưởng đến tính toán và quá trình học tập, thi cử của học sinh. Bên cạnh đó máy tính giả hay lỗi về pin, linh kiện chất lượng kém nên có thể gây ra sự cố về cháy nổ, gây tác hại đến sức khỏe người dùng. Vì vậy để đảm bảo quyền lợi của mình, khách hàng cần đến mua sản phẩm tại các cửa hàng chính hãng và uy tín.

Minh Trí