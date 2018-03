"Combo" cao cấp

Combo cao cấp có tổng trị giá 181 triệu đồng.

Điểm chung và cũng là điều tạo nên sự khác biệt của bộ sản phẩm cao cấp này với các dòng cận cao cấp và phổ thông là đều sở hữu những công nghệ tiên tiến, thiết kế tinh tế và cũng có giá thành cao nhất.

Cụ thể, nó bao gồm TV LG OLED 65E7 với màn hình OLED siêu mỏng, công nghệ hình ảnh Dolby Vision, âm thanh Dolby Atmos; điều hòa không khí LG V13APF với bộ lọc 4 bước và màn hình hiển thị chất lượng không khí.

Bên cạnh đó là chiếc tủ lạnh LG Instaview 601L GR-X247 JS với thiết kế cửa đặc biệt, chỉ cần gõ nhẹ bạn có thể thấy rõ các thực phẩm bên trong mà không cần mở cửa tủ. Còn với máy giặt giặt lồng đôi TwinWash, người dùng có hai lồng giặt riêng biệt để xử lý nhanh gọn các loại quần áo màu và đồ trắng.

Tất cả các sản phẩm này đều có thiết kế cao cấp theo triết lý tối giản "Less is more", tôn vinh vẻ đẹp của sự đơn giản và tinh tế.

"Combo" cận cao cấp

Combo cận cao cấp có tổng trị giá 96 triệu đồng

Với mức giá chỉ bằng một nửa "combo" cao cấp, bộ sản phẩm cận cao cấp vẫn sở hữu các sản phẩm có tính năng và thiết kế độc đáo từ nhà sản xuất Hàn Quốc. Trên mỗi thiết bị vẫn là các công nghệ hàng đầu như Dolby Vision, Dolby Atmos, Multi HDR trên TV OLED C7; công nghệ Linear Inverter của dòng tủ lạnh LG Door-in-Door GN-L702SD hay Dual Inverter trên điều hòa LG V13API, Smart Inverter trên máy giặt.

So với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường, nhóm sản phẩm này được bổ sung thêm khá nhiều tính năng hữu ích như máy giặt có tính năng sấy, điều hòa khuếch tán ion, tủ lạnh thiết kế cửa trong cửa và hệ thống làm lạnh từ cửa tủ…

"Combo" phổ thông

Combo phổ thông có tổng trị giá 49 triệu đồng.

Đối với các gia đình đang muốn nâng cấp đồ điện tử gia dụng nhưng lại có ngân sách eo hẹp thì bộ sản phẩm phổ thông này là một lựa chọn hấp dẫn.

"Combo" này nổi bật nhờ việc các sản phẩm vẫn được trang bị những công nghệ tiên tiến, tiêu biểu như màn hình IPS độc quyền của LG trên TV 4K 49UJ652, công nghệ Linear Inverter đời mới nhất trên tủ lạnh LG GN-L422GB, điều hòa LG V10ENF sử dụng máy nén kép Inverter Dual và máy giặt LG FC1408S4W2 được tích hợp các chức năng giặt hơi nước…

Tết này, khách hàng mua các sản phẩm điện tử gia dụng của LG sẽ được nhận ngay những quà tặng giá trị như loa thanh soundbar, nồi chiên không dầu Lock & Lock, vali thời trang…

Trọng Công