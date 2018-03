Model mới sử dụng chip tốc độ 1 GHz, card đồ họa PowerVR SGX530, RAM 512 MB, máy ảnh quay 5 megapixel và quay video HD 720p. Sản phẩm sẽ chỉ có bộ nhớ trong duy nhất là 16 GB (phiên bản cũ có 8 và 16 GB), chạy hệ điều hành Android 2.2 cùng giao diện TouchWiz độc quyền.

Do thiếu hụt trầm trọng màn hình Super AMOLED nên Galaxy SL sẽ được thay thế bằng công nghệ Super Clear LCD, một dạng LCD được cải tiến giúp góc nhìn cao và tiêu thụ ít điện năng. Ngoài ra, pin của máy cũng được nâng lên 1.650 mAh cho thời gian sử dụng lâu hơn. Tuy nhiên, cũng chính vì sự thay đổi này đã khiến Galaxy SL dày hơn khoảng 1 mm so với model cũ (10,9 so với 9,9).

Dự kiến Galaxy SL sẽ được phân phối ở Việt Nam trong vòng 2 tháng nữa với mức giá gần 13 triệu đồng.

Thế Mạnh (Ảnh, video: Gsmarena)