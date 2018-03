Màn hình của Galaxy S II vẫn giữ độ phân giải WVGA 800x480 pixel như Galaxy S. Nếu như giữ đúng độ phân giải này trên kích thước 4,27 inch, sẽ dễ dàng thấy các điểm ảnh hình răng cưa do mật độ điểm ảnh thấp hơn. Nhờ công nghệ màn hình Super Amoled Plus đã sử dụng một ma trận điểm ảnh mới mà trên mỗi điểm ảnh là 3 điểm ảnh phụ để tái tạo màu sắc (đỏ, xanh lá cây và xanh lam), bù đắp vào các điểm ảnh khuyết, nâng sự chi tiết, đặc biệt tăng cường độ tương phản, cho góc nhìn rộng và màu sắc rực rỡ hơn.

Smartphone lõi kép 1,2 Ghz của Samsung có độ mỏng 8,49 mm.

Thiết kế của Galaxy S II cho cảm giác mỏng và nhẹ khi cầm máy. Tại thời điểm ra mắt, đây là chiếc smartphone mỏng nhất thế giới với độ dày chỉ 8,49 mm. Thiết kế siêu mỏng của Samsung Galaxy S II được tạo nên một phần là do công nghệ màn hình Super Amoled Plus. Vỏ nhựa cứng chắc chắn, kết hợp cả phần bóng và nhám, nhưng đều không bị lưu vân tay.

Super Amoled Plus giúp màn hình Galaxy S II rực rỡ hơn.

Hiệu năng của Samsung Galaxy S II mạnh nhờ sử dụng chipset Exynos với 1,2 GHz, lõi kép trên nền ARM Cortex A9. Đây là bộ vi xử lý do Samsung phát triển, do đó tạo được sự thống nhất cao về phần cứng lẫn phần mềm. Máy có RAM 1 GB, bộ nhớ trong luôn nằm ở mức trên dưới 800 MB. Các thử nghiệm về lướt web, chơi game 3D, xem film full HD trên máy đều nhanh và mượt mà. Pin dung lượng 1.650 mAh trên máy cho thời gian sử dụng hơn 2 ngày nếu người dùng ít kết nối. Lượng pin này cũng tương đương thời gian thoại lên đến 9h và thời gian tối đa là 24 ngày. Việc chạy trên nền tảng Android Gingerbread và sử dụng màn hình Super Amoled Plus hỗ trợ quản lý năng lượng tốt đã phần nào giúp Galaxy S II tiết kim pin hơn nên có thời gian sử dụng khá.

(Nguồn: Samsung)