Sản phẩm đã gây chú ý ở CES 2011 cùng đối thủ Sony Ericsson Xperia Arc. LG công bố máy sẽ được bán tại Anh vào ngày 14/5 tới cùng mức giá 660 USD (trên 13 triệu đồng) bản không khóa mạng.

LG Optimus Black có cỡ 4 inch, chip đơn nhân tốc độ 1 GHz, chạy hệ điều hành Android 2.2 và camera 5 megapixel.

Trang Gsmarena đã so sánh màn hình NOVA trên LG Optimus Black với các sản phẩm cao cấp khác như Optimus 2X (LCD), iPhone 4 (Retina Display) và Samsung Galaxy S II (Super AMOLED Plus). Kết quả, NOVA cho chất lượng hiển thị đẹp hơn LCD cùng độ sáng cao gấp 2 lần Super AMOLED Plus. Tuy nhiên, góc nhìn của NOVA không sánh được với Retina Display và Super AMOLED Plus.

LG Optimus Black dự kiến sẽ được phân phối ở Việt Nam trong thời gian tới với giá trên 10 triệu đồng.

Nguyễn Hùng