Sao lưu và chuyển dữ liệu trên điện thoại Oppo

Để sao lưu và chuyển dữ liệu giữa hai điện thoại chạy hệ điều hành Android, ứng dụng Clone Phone (Nhân bản điện thoại) là một trong những công cụ hữu hiệu. Ứng dụng hỗ trợ các thiết bị Android 4.2 trở lên và điện thoại Oppo hệ điều hành ColorOS từ 2.0.

Với ứng dụng này, người dùng có thể chuyển nhanh toàn bộ dữ liệu trên điện thoại gồm dữ liệu cá nhân (danh bạ, tin nhắn...), dữ liệu hệ thống (cài đặt, đồng hồ, thời tiết...), ứng dụng và các tập tin khác như âm thanh, video, hình ảnh và tài liệu văn phòng.

Trước khi bắt đầu sử dụng ứng dụng nhân bản, người dùng cần chắc chắn tính năng có sẵn trên cả hai thiết bị chuyển và nhận dữ liệu. Ứng dụng có trong kho Play Store; đối với các dòng điện thoại Oppo A39, F3 và F7, tính năng này tích hợp sẵn trên máy.

Giao diện màn hình điện thoại cài sẵn ứng dụng Clone Phone (Nhân bản điện thoại). Với các máy Oppo không hỗ trợ tính năng sao lưu, các bạn tải ứng dụng tại website hoặc link APK.

Khi thiết lập kết nối, máy cũ sẽ lấy kết nối Wi-Fi của máy mới và bắt đầu quá trình truyền dữ liệu. Người dùng cần giữ điện thoại trong vùng có kết nối mạng ổn định khi quá trình nhân bản đang diễn ra.

Trên điện thoại mới, mở ứng dụng Sao lưu và phục hồi (Backup & Restore ), chọn Đây là điện thoại mới hay This is the new phone. Màn hình sẽ xuất hiện mã QR code.

Còn trên điện thoại cũ, mở ứng dụng Sao lưu và phục hồi, chọn Đây là điện thoại cũ hay This is the old phone. Màn hình sẽ xuất hiện giao diện để bạn quét mã QR code của máy mới ở bước trên.

Cách quét mã QR nhằm kết nối hai điện thoại.

Sau khi quét mã, bạn chọn dữ liệu muốn chuyển sang máy mới bằng cách bấm chọn các loại dữ liệu trong danh sách chi tiết. Thời gian chuyển dữ liệu nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào lượng dữ liệu máy cần chuyển. Khi hoàn tất quá trình màn hình sẽ hiện thông báo 100% thành công. Bạn đừng quên kiểm tra lại máy mới đã có đủ các dữ liệu hay chưa.

Trong quá trình ứng dụng xử lý tác vụ nhân bản, máy phải có pin từ 50% trở lên, không tắt nguồn hoặc khởi động lại. Chi tiết quá trình xử lý dữ liệu sẽ hiển thị trên màn hình. Điện thoại có thể nóng hơn bình thường khi đang thực hiện quá trình nhân bản vì hệ thống có nhiều tác vụ cần xử lý.

Ngoài ra đối với các dòng máy khác biệt về phiên bản Android, có thể không chuyển được một số dữ liệu hoặc nội dung sau khi sao lưu không tương thích với máy mới.

Nam Anh