Theo Telegraph, hơn 60 ứng dụng với hàng triệu lượt tải trên Google Play đã bị nhiễm một phần mềm độc hại, có chức năng gửi các quảng cáo có chủ đề khiêu dâm, bạo lực, nội dung người lớn sang điện thoại thông minh thông qua các trò chơi đã được cài đặt.

Virus này được gọi là AdultSwine, thậm chí có khả năng khiến người dùng tải xuống các ứng dụng mạo danh là phần mềm chống virus. Nó cũng chiếm quyền điều khiển số điện thoại của nạn nhân để gửi tin nhắn tính tiền vào các tài khoản liên quan đến số điện thoại.

Mười ứng dụng trò chơi phổ biến nhất bị lây nhiễm bởi AdultSwine và đều có hơn 100.000 lượt tải xuống là Five Nights Survival Craft, Mcqueen Car Racing Game, Addon Pixelmon for MCPE, CoolCraft PE, Exploration Pro WorldCraft, San Andreas City Craft, Subway Banana Run Surf, Exploration Lite: Wintercraft, Addon GTA for Minecraft PE và Addon Sponge Bob for MCPE.

Các chuyên gia bảo mật của Check Point đánh giá AdultSwine là "phần mềm độc hại đặc biệt có thể gây tình trạng căng thẳng tinh thần và gian lận tài chính".

Phát ngôn viên của Google cho biết: "Chúng tôi đã gỡ bỏ các ứng dụng nhiễm virus từ Google Play, vô hiệu hoá tài khoản của nhà phát triển và sẽ tiếp tục đưa ra các cảnh báo mạnh mẽ cho bất cứ ai đã cài đặt chúng".

Google đang phải đối mặt với một cuộc chiến cam go trong việc xóa các nội dung không phù hợp khỏi sản phẩm của mình, bao gồm cả trên YouTube. Năm ngoái, đã có nhiều ý kiến phản đối khi không ít nội dung phản cảm đã giả mạo các nhân vật hoạt hình nổi tiếng để xuất hiện trên các kênh dành cho trẻ em. YouTube tuyên bố sẽ chặn và xóa đi các nội dung nói trên, đồng thời cho biết đang thuê 10.000 nhân viên để chuyên trách việc kiểm soát các nội dung bất hợp pháp trên hệ thống.

Mai Anh