Bà Amy Ke mắc chứng ung thư ruột kết và đã chơi Pokemon Go mỗi ngày kể từ tháng 8 năm ngoái. Trong khi đa số người chơi vẫn chưa thể đạt cấp độ tối đa là 40, người phụ nữ Singapore này đã hoàn thành nó từ khá lâu. Thậm chí, Ke đã thu thập tất cả các huy hiệu vàng (Mystic) và chỉ thiếu 18 con Unown, loại Pokemon có tạo hình dựa theo 26 chữ cái, để hoàn thành trò chơi.

"Đôi khi chúng đẻ trứng ở biển, hoặc trong nhà máy đóng tàu container tại cảng, vì vậy tôi không thể tới bắt được", bà than phiền.

Amy Ke. Ảnh: Cnet

Chia sẻ với Cnet, Ke cho biết thường tìm Pokemon hiếm thông qua một ứng dụng theo dõi của bên thứ ba và cẩn thận đặt lại tên cho mỗi Pokemon của mình với tỷ lệ phần trăm IV (một hệ thống đánh giá sức mạnh) của chúng. Bà cũng đã nâng cấp 100% Snorlax, một trong những Pokemon mạnh nhất của trò chơi này.

Mỗi ngày, bà thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, bắt một chuyến xe bus để đi xung quanh thành phố nhằm thu thập PokeBall từ các Pokestop lân cận. Ke nói rằng chi phí đi xe bus rẻ hơn rất nhiều so với việc mua bóng từ cửa hàng trong game. Dẫu vậy, nữ game thủ này đã bỏ hơn 500 USD vào trò chơi này.

Dù vẫn đi xe bus hàng sáng nhưng bà vẫn thường xuyên vận động, đi bộ và tập thể dục khi chơi game. Thậm chí, tốc độ di chuyển của bà khá nhanh. Bà cho biết từng vượt qua rất nhiều thanh niên trẻ trong việc truy bắt một con Lapras hồi game mới ra mắt.

Sau đợt cập nhật gần đây của game, Ke thường săn Boss Raid tại các Gym và hy vọng sẽ được đối mặt với các con trùm lớn. Bà cũng đã lên một danh sách tất cả tên của các Pokemon huyền thoại hy vọng sẽ bắt được qua hoạt động này.

Nhận thấy không thể bắt hết Pokemon tại Singapore, Ke đang có kế hoạch đi du lịch đến Hong Kong cùng gia đình và dự định chắc chắn rằng sẽ bắt được Pokemon có tên Farfetch'd khi ở đó.

Anthony Seow (ngoài cùng bên phải) với nhóm bạn hay đi săn Pokemon của mình. Ảnh: Cnet

Anthony Seow, 61 tuổi, đã về hưu cũng có sở thích tương tự như bà Amy Ke. Hai giờ mỗi ngày, Seow sẽ cùng bạn bè của mình ra khu Marina Bay Sands để săn Pokemon. Đây là tổ hợp khu kinh doanh nghỉ dưỡng kết hợp casino, tọa lạc bên bờ vịnh Marina của Singapore nên có rất nhiều PokeStop và Gym, cũng như các loại quái vật.

Những ngày gần đây, Seow và nhóm của mình đang chiếm giữ 4 phòng Gym và phòng thủ thành công trước sự tấn công của các đội trẻ khác.

Pokemon mạnh nhất của ông là Tyranitar và ông cũng thuộc Team Mystic. May mắn hơn Ke, Seow đã bắt được một con Farfetch'd trong chuyến đi nghỉ ở Đài Loan trước đó. Dù vậy, nhân vật của ông mới chỉ ở cấp độ 37 dù đã chơi từ tháng 9 năm ngoái.

"Tôi thích Marina Bay Sands vì đó là một nơi an toàn để chơi Pokemon Go. Có điều hòa không khí và bạn không phải lo lắng về việc bị tông bởi một chiếc xe hơi nếu không chú ý nhìn đường", Seow nói.

Seow cũng cho biết thêm rằng trò chơi là một cách tập thể dục tốt. Ông cho biết có quen một người thường chơi game cùng với con gái mình. Người này bị bệnh về tim và mỗi bước đi đều mang khiến anh ta đau đớn. Nhưng sau một năm chơi Pokemon Go, giờ đây sức khỏe của anh ta đã cải thiện rất nhiều.

Steve Ashie. Ảnh: Cnet.

Không chỉ riêng người cao tuổi ở các nước Châu Á mà cả ở phương Tây, nhiều người già cũng coi Pokemon Go là một liệu pháp giữ sức khỏe tốt. Steve Ashie, 65 tuổi, hiện sống ở Overland Park, Kansas, Mỹ, đã bắt đầu chơi game từ tháng 12 năm 2016. Ban đầu ông đã từng xóa game sau khi chọn sai đội nhưng rồi lại cài lại để chơi lần nữa khi vợ ông gợi ý rằng trò chơi này tuyệt vời cho tập thể dục.

"Tôi đã chọn một đội khác với các thành viên còn lại trong gia đình. Tôi đã chọn Valor, họ chọn Mystic. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không thể cùng nhau đi chiếm Gym", Ashie cho biết.

Hiện cấp độ nhân vật của ông ở mức 33 và Ashie chơi khoảng 2 giờ mỗi ngày. Quãng đường mà ông đi trung bình là 8 dặm (khoảng 12 km) mỗi lần. Ông cho biết rất thích bản cập nhật mới và nói rằng nó mang lại cho gia đình ông một cơ hội để gặp gỡ những người mà họ muốn được chiến đấu trước đó tại phòng Gym.

Dẫu vậy, ông cũng muốn hãng phát triển thay đổi một chút để mọi người không suốt ngày quanh quẩn quanh phòng Gym để kiếm xu, thay vì di chuyển khắp nơi như trước kia.

Ashie nói chơi Pokemon Go đã giữ cho ông có vóc dáng cân đối và thói quen đi bộ khiến ông giảm cân. Ông thường đi bộ quanh công viên nơi có nhiều Pokestop và ba phòng Gym. Pokemon yêu thích của game thủ cao tuổi này cũng là Snorlax và ông cũng thuộc Team Mystic.

Theo Niantic, vẫn có hơn 65 triệu game thủ chơi Pokemon Go mỗi tháng. Tỷ lệ người cao tuổi chơi game đang ngày càng tăng, một phần do số lượng game thủ trẻ giảm bớt. Nguyên nhân còn lại được dự đoán là do các game thủ lớn tuổi nhận thấy lợi ích của việc chơi game mang lại từ thói quen đi bộ mỗi ngày.

Mai Anh