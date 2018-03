Super NES Classic, phiên bản làm lại dưới dạng thu nhỏ của máy chơi game cổ điển SNES (Super Nintendo Entertainment System) sẽ được phát hành vào ngày 29/9 tới với giá 80 USD, đi kèm 21 trò chơi. Với thiết kế nhỏ gọn, game thủ có thể cầm nó dễ dàng trên một tay.

Trước đó hãng từng phát hành bản mini của máy chơi game NES và thu được thành công lớn về doanh số. Tuy nhiên phiên bản SNES mới chính là điều các fan mong đợi nhất bởi không chỉ trên thế giới mà ngay tại Việt Nam, dòng máy này cũng phổ biến hơn rất nhiều.

Thiết bị bán ra sẽ đi kèm cáp HDMI, sạc và hai bộ điều khiển có dây dài khoảng 1,5 mét. Phần cứng của máy trên thực tế không khiến nhiều người bận tâm bởi với đồ họa của các trò chơi cổ điển, một thiết bị với cấu hình nhẹ cũng đủ đáp ứng mọi nhu cầu. Điều được chờ đợi nhất là việc hãng chỉnh sửa phần mềm như thế nào để các game cũ trở nên mượt mà, hiển thị đẹp hơn trên các màn hình chất lượng cao như TV hiện giờ.

Các game đi kèm cũng thuộc dạng đình đám, từng nổi tiếng trong quá khứ như Contra III, Earthbound, Final Fantasy III, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Mega Man X, Star Fox, Street Fighter II, Super Mario...Thậm chí, người chơi còn được trao một món quà bất ngờ khi Star Fox 2, trò chơi chưa từng được phát hành trên thế giới cũng được ẩn bên trong chiếc máy chơi game mới.

Mai Anh