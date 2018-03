Dead Rivals - Zombie MMO (iOS)

Đây là một sản phẩm của Gameloft, thuộc thể loại phiêu lưu nhập vai cổ điển kết hợp chiến đấu. Trong game, người chơi chọn một trong ba lớp nhân vật có sẵn để tham gia vào cuộc chiến cùng những người chơi khác chống lại lũ zombie đông đảo. Game có nhiều nhiệm vụ đồng đội khác nhau khá đa dạng và phong phú về nội dung, cách chơi, hình thức thể hiện. Game thủ cũng có thể so tài kỹ năng cá nhân trong các đấu trường PvP với game thủ khác. Game miễn phí nhưng các vật phẩm như vũ khí, trang bị cao cấp phải mua bằng tiền mặt.

Realm Defense (Android - iOS)

Game thuộc thể loại thủ thành nhưng có bối cảnh thế giới tưởng tượng với rồng, chiến binh bóng tối và phù thủy cũng như các vị thần cổ đại. Người chơi phải dùng hết tài nguyên trong tay để bảo vệ vương quốc của mình. Sự đa dạng của lối chơi một phần được tạo nên nhờ cốt truyện độc đáo và loạt nhân vật, công cụ phong phú. Sở hữu đồ họa đẹp và thiết kế bắt mắt, trò chơi có hơn 100 cấp độ để game thủ thỏa sức khám phá.

Valerian: City of Alpha (Android - iOS)

Trò chơi dựa trên bộ phim điện ảnh sắp ra mắt "Valerian and the City of a Thousand Planets", thuộc thể loại chiến lược. Người chơi quản lý một khu đô thị trong không gian, giữa thiên hà rộng lớn với đủ loại thành phần ngoài hành tinh chung sống. Nhiệm vụ game là phát triển đội tàu, mở mang công nghệ và tham gia vào các chiến dịch hệ thống đặt ra.

Crusaders of Light (iOS)

Đây là MMORPG có đồ họa đẹp và cách chơi đánh boss, phiêu lưu khám phá. Với hơn 300 giờ chơi game, game thủ có thể cùng bạn bè khám phá mọi ngóc ngách trong thế giới tưởng tượng Milura rộng lớn. Có ba lớp nhân vật chính là Rangers Warriors và Mystics, với kỹ năng và cách chiến đấu khác nhau.

Phiên bản Android sẽ ra mắt vào ngày 20/7 tới.

Bouncy Hero (Android - iOS)

Trong trò chơi vui nhộn này, game thủ là người hùng dẫn dắt đám gia súc trong nhà vượt qua các chướng ngại để tới nơi ở an toàn. Game có đồ họa và âm thanh thú vị, với cách chơi cổ điển nhưng không kém phần thú vị.

LEGO Quest & Collect (Android - iOS)

Trò chơi nhập vai chiến đấu này cho game thủ hóa thân thành một trong số hàng chục người hùng của cả hai đế chế Mavel và DC phiên bản Lego, để tham gia vào hành trình phiêu lưu, đánh bại Kẻ sáng tạo điên rồ.

Game có đồ họa đẹp, cốt truyện dài và phong phú. Hệ thống nhân vật đa dạng chính là điểm nhấn quan trọng của game.

Pet Alliance 2 (Android - iOS)

Trò nuôi thú ảo được so sánh là hấp dẫn không kém Pokemon Go. Trong game, người chơi sở hữu và huấn luyện thú nuôi của mình ngày càng mạnh mẽ để thi đấu và chống lại các kẻ thù cũng như người chơi khác. Đồ họa đẹp, lối chơi mới lạ theo thời gian thực khiến game lôi cuốn và thu hút hàng triệu người tham gia. Các nhiệm vụ chính trong game là bắt quái vật, huấn luyện, tham gia giải đấu, thu thập các biểu tượng và chiến đấu với kẻ thù.

Mai Anh