Theo Mashable, Intel đã giới thiệu bản cập nhật driver về đồ họa mới cho các dòng vi xử lý của hãng, cho phép các trò chơi được tự động tối ưu hóa trên hệ thống. Tính năng này tương tự GeForce Experience của Nvidia, một ứng dụng được thiết kế để tinh chỉnh các cài đặt trò chơi nhằm giúp chúng hoạt động tốt nhất trên máy tính xách tay hoặc PC.

Lâu nay, việc chơi các game trên máy tính không có card đồ hoạ rời (bao gồm cả phần lớn các máy tính xách tay) thường là một vấn đề rắc rối, khiến người dùng phải chấp nhận hình ảnh với độ phân giải thấp cùng các cài đặt hỗ trợ thấp. Tuy nhiên, với bản cập nhật này, driver của Intel sẽ tự động tinh chỉnh các cài đặt này để trò chơi có thể chạy tốt hơn trên máy tính của người dùng.

Theo PC World, tính năng này sẽ được kích hoạt trong tất cả bộ vi xử lý thế hệ thứ 6 hoặc mới nhất của Intel được tích hợp trên một số máy tính xách tay từ các công ty như Asus, Dell và HP.

Tính năng này cũng tương thích với các trò chơi nổi tiếng như Battlefield 1, Battlefield 4, American Truck Simulator, Call of Duty WWII, Destiny 2, Dota 2, Grand Theft Auto V, League of Legends, Overwatch và World of Tanks. Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều trò chơi mới khác được hỗ trợ.

Theo những người có kinh nghiệm, các cải tiến và nâng cấp về đồ họa chơi game từ cả Intel và Nvidia đang dần trở nên mạnh mẽ và rõ rệt hơn, bắt nguồn từ con sốt tiền ảo xuất hiện khiến giá card đồ họa tăng đột biến.

Người dùng hiện có thể tải về bản cập nhật driver đồ họa mới nhất của Intel từ trang web của công ty.

Mai Anh