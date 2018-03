iOS 11 cho thấy Apple ngày càng cẩu thả / iOS 11 có bản chính thức với nhiều điểm mới

Ngay sau khi bản cập nhật iOS 11 xuất hiện, trên Facebook cá nhân của mình, lập trình viên Nguyễn Hà Đông đăng thông tin cho biết trò chơi Flappy Bird sẽ không thể chạy trên hệ điều hành này.

"Ứng dụng Flappy Bird gốc không còn có thể chơi được trên iOS mới từ ngày hôm nay, với việc phát hành iOS 11. Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự đóng góp và ủng hộ trong 4 năm vừa qua", anh viết.

Thông tin gây bất ngờ cho những người hâm mộ và yêu thích trò chơi Flappy Bird. Một số người tỏ ra thất vọng bởi hầu hết đều có ý định lên nâng cấp iOS 11 và sẽ buộc phải lãng quên trò chơi này. Số khác lại hi vọng anh sẽ ra mắt Flappy Bird 2 tương thích với hệ điều hành mới. Tuy nhiên, đáp lại, Đông thể hiện quan điểm có phần cứng rắn.

"Trách nhiệm của tôi với ứng dụng này đã hoàn tất từ năm 2014. Đây chỉ là thông báo cho sự kiện hiện tại", Hà Đông viết.

Flappy Bird là trò chơi do Nguyễn Hà Đông phát triển từ giữa năm 2013. Game bắt đầu gây sốt trên toàn cầu đầu năm 2014 và đến tháng 2/2014, nó trở thành ứng dụng được tải nhiều nhất tại hơn 100 quốc gia và đạt trên 50 triệu lượt tải về. Nhưng cùng thời gian đó, Đông quyết định đã gỡ game khỏi các kho ứng dụng với lý do "không muốn mọi người nghiện Flappy Bird".

Các thiết bị có thể nâng cấp lên hệ điều hành iOS 11 gồm iPhone X (được bán từ 3/11), iPhone 8 và 8 Plus (được bán từ 22/9), iPhone 7 và 7 Plus, iPhone 6s và 6s Plus, iPhone 6 và 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s. Ngoài ra, những thiết bị khác có thể cài đặt iOS 11 là các phiên bản của iPad Pro, iPad 2017, iPad mini 2, 3 và 4), iPad Air 2 và iPad Air, và iPod touch thế hệ sáu.

Những người đang sử dụng iPhone 5, iPhone 5c và những phiên bản cũ hơn không thể cài hệ điều hành mới này, đồng nghĩa với việc có thể tiếp tục giữ và chơi Flappy Bird trên thiết bị của mình.

iOS 11 là phiên bản hệ điều hành với nhiều thay đổi đáng chú ý, nhất là với iPad. Apple đã cải tiến phần mềm để biến iPad thành giải pháp thay thế laptop như hệ thống lưu trữ file, mở các ứng dụng cùng lúc với chế độ chia màn hình, khả năng kéo thả nội dung giữa các ứng dụng. Giao diện đa nhiệm cũng thay đổi thành các cửa sổ nhỏ chứ không xếp thành từng lớp thẻ.

iOS mới cũng bắt đầu hỗ trợ công nghệ thực tế ảo tăng cường Augmented Reality (AR), các tin nhắn iMessage được đồng bộ lên iCloud, màn hình khoá thay đổi, Control Center mới, trong khi trợ lý ảo Siri có thể hỗ trợ dịch thuật trực tiếp...

Mai Anh