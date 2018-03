Các tính năng mới và thú vị trên Office 365

Office 365 trên “mây” tự kích hoạt ứng dụng trên desktop

Mặc định, khi người dùng nhấn chuột vào tên ứng dụng để khởi tạo một tập tin trên trình duyệt web thì một thẻ mới sẽ mở lên. Tuy nhiên, nếu đã từng lựa chọn Create in Word, tức là soạn thảo tài liệu mới bằng cách mở ứng dụng Word trong bộ Office 365 đã cài trên Windows. Tùy chọn này sẽ được lưu lại cho những phiên làm việc sau. Do đó, nếu muốn khởi tạo một tập tin mới trên trình duyệt web, bạn hãy nhấn chuột phải vào tên ứng dụng trong danh sách, chọn “Open Link in New Tab”.

Soạn thảo tài liệu mới bằng Office 365 trên trình duyệt web nếu ứng dụng desktop đang được thiết lập mở mặc định.

Office 365 trên “mây” bị lỗi hiển thị

Lỗi này thường xảy ra do trình duyệt của người dùng không cài đặt đủ các thành phần mở rộng để bổ trợ hiển thị các đối tượng của giao diện chính. Office 365 được Microsoft tận dụng tối đa những công nghệ mới nhất, đặc biệt là HTML5. Do đó, người dùng hãy cập nhật phiên bản mới nhất cho trình duyệt, cài đặt đầy đủ plug-in Flash Player mới và Silverlight.

Một số plug-ins cần thiết để Office 365 trên "mây" hoạt động được trên trình duyệt web.

Thông báo lỗi chính tả, ngữ pháp gây khó chịu

Cũng như mọi phiên bản Office trên desktop, Office 365 cũng có tính năng kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp, nhưng chỉ hiệu quả trong trường hợp soạn thảo tài liệu bằng Tiếng Anh. Nếu muốn bỏ những đường lượn sóng báo lỗi khó chịu này, ở thẻ Home, bạn nhấn vào Spelling, “Set Proofing Language”, chọn “Don’t check spelling” (với Office 365 trên “mây”); hoặc vào File, Options, chọn thẻ Proofing, bỏ tất cả dấu chọn trong mục “When correcting spelling and grammar in Word” (với Office 365 phiên bản desktop).

Bỏ kiểm tra lỗi câu từ trên Office 365.

Không thể phóng to văn bản để kiểm tra

Sau khi soạn thảo xong, người dùng có thể dùng tính năng phóng to để dễ đọc và phát hiện các lỗi (nếu có), tuy nhiên Office 365 trên “mây” đã không còn tính năng này nữa. Vì vậy, nếu muốn phóng to nội dung để đọc và kiểm tra lại, người dùng nên tận dụng khả năng phóng to trang web của chính trình duyệt. Thông thường, người dùng chỉ việc nhấn giữ phím Ctrl, đồng thời lăn chuột giữa. Lúc đó, toàn bộ giao diện trang web sẽ được phóng to, từ nội dung soạn thảo, cho đến các thanh menu, công cụ.

Phóng to nội dung văn bản trên Office 365 bằng trình duyệt web.

Lỗi khi cài đặt Office 365 cho desktop

Office 365 chỉ cho phép người dùng cài đặt trực tuyến nên thời gian chờ đợi khá lâu. Trước lúc cài đặt, Office 365 sẽ kiểm tra hệ thống rất kỹ, nếu phát hiện có “tàn dư” của một phiên bản Office nào thì sẽ báo lỗi ngay. Để giải quyết vấn đề này, người dùng chỉ cần tải công cụ sửa lỗi tại địa chỉ này. Sau đó, kích hoạt và nhấn Fix, đồng ý với tất cả những gì chương trình yêu cầu can thiệp. Hoàn thành, bạn đã có thể cài đặt Office bình thường.

Phạm Tân