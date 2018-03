Máy tính mà bạn vừa mua được cài sẵn Vista, hay văn phòng công ty triển khai hệ điều hành mới này, hoặc có lẽ bạn đã bị những lời quảng cáo có cánh ở buổi đầu hấp dẫn và quyết định mua Vista. Trong bất kỳ trường hợp nào thì bạn cũng đang “mắc kẹt” với Vista. Đừng quá lo lắng, những thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn với Vista.



Để làm cho hệ điều hành mới trông giống với XP hơn, cũng như cải thiện hiệu năng, bạn có thể vô hiệu hóa tính năng Aero Glass bằng cách nhấn phải chuột lên một chỗ trống bất kỳ trên màn hình nền Windows, rồi chọn Personalize trong trình đơn ngữ cảnh. Tiếp theo, bạn nhấn Window Color and Appearance. Xóa hộp đánh dấu Enable Transparency, và nhấn OK.



Để cực đại hóa “âm hưởng” XP trên Vista, bạn nên sử dụng một số tiện ích của hãng thứ 3, ví dụ Windows Blinds (20USD, find.pcworld.com/61383) cho phép bạn thay đổi giao diện của Windows hoặc chọn lựa trong hàng trăm mẫu giao diện do người dùng khác thiết kế – trong đó có mẫu giao diện Windows XP Style hoàn chỉnh với một nút Start lớn màu xanh.

Hình 1: Tiện ích WindowsBlind của StarDock cung cấp giao diện mẫu giống với Windows XP, giá tiện ích này đến 20USD.