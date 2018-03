Chọn "Creat Filter with this search", sau đó bạn chọn "Delete it" và bấm "Creat filter" để hoàn thành. Tuy nhiên, bộ lọc này không thể hoạt động chính xác tuyệt đối nên thi thoảng, bạn cũng cần kiểm tra thêm những thư rác đã bị xóa tại thư mục Trash.