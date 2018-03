Ngày nay, tin tặc (hacker) không còn phải tốn nhiều công sức để lập trình ra những đoạn mã tinh vi có khả năng đánh cắp thông tin cá nhân của bạn. Chúng chỉ cần dạo quanh khu vực chợ trời để mua về những đĩa cứng đã qua sử dụng và từ đó cũng có thể thu thập được nhiều thông tin cá nhân quan trọng do người dùng vô tình để lại trên những đĩa cứng bỏ đi này. Thực tế cho thấy các hành động như định dạng lại hay phân vùng lại cho đĩa cứng không thể “nhổ cỏ tận gốc” những thông tin ghi trên đĩa cứng. Tương tự, thao tác xóa hay di chuyển tập tin vào thư mục Recycle Bin thực ra chỉ là một cách quản lý tập tin khác của Windows. Do vậy, để đảm bảo tất cả thông tin quan trọng của mình trên đĩa cứng được xóa bỏ hoàn toàn, bạn nên sử dụng một công cụ chuyên dùng hay thủ thuật được đề cập sau đây:



Một tiện ích rất tốt dùng để xóa trắng dữ liệu trên đĩa cứng là DBAN (tải về miễn phí tại find.pcworld.com/54672). Tiện ích này sẽ thực hiện “xóa dữ liệu theo dạng khối” (block-eraser), ghi đè nhiều lần những dữ liệu “ngẫu nhiên” lên mỗi khối của đĩa cứng. DBAN có thể tạo đĩa mềm khởi động máy tính hay tập tin ISO dùng để tạo đĩa CD khởi động.



Trong khi đó, tiện ích Secure Erase (find.pcworld.com/54638) sử dụng lệnh Disk Drive Secure Erase có sẵn trong firmware của những đĩa cứng đời mới. Secure Erase hoàn tất toàn bộ tác vụ xóa sạch đĩa cứng trong thời gian chỉ bằng một nửa so với các ứng dụng có tính năng tương tự.



MÃ HÓA TRƯỚC KHI XÓA

Hình 1:

Tính năng mã hóa tích hợp của Windows XP giữ các tập tin nhạy cảm luôn an toàn trước và sau khi bạn xóa chúng.