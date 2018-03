THỦ THUẬT



Nếu bạn không bảo đảm về một tập tin, bạn không nên vội tải về hoặc mở nó ra trước khi thực hiện một số khám phá.



Chương trình chống virus hoặc chống phần mềm tội phạm có thể kiểm tra thường xuyên nhất đối với một tập tin trước khi bạn mở nó ra (hoặc ngay cả trước khi bạn chuyển tập tin đó từ các phương tiện vật lý trung gian vào PC của bạn). Để thực hiện kiểm tra như vậy, trước hết bạn phải xem xét biểu tượng của tập tin đó trong một cửa sổ. Nhấn phải chuột lên biểu tượng để làm hiện ra một trình đơn ngữ cảnh. Phần mềm an ninh có thể đặt một lối vào trình đơn được gắn nhãn “scan file” hoặc cái gì đó tương tự. Bạn nhấn chuột lên lối vào để bắt đầu một quá trình quét.



Nếu phần mềm an ninh của bạn không có khả năng tùy chọn trình đơn ngữ cảnh, bạn mở giao diện kiểm soát của phần mềm an ninh, sau đó hướng đến phần rà quét. Tại đây, bạn sẽ có khả năng chọn các mục tiêu (các tập tin) để quét; đôi khi bạn sẽ tìm thấy tùy chọn này được liệt kê trong trình đơn Advanced Options.

Nghiên cứu Internet



Nếu có một Website đang cố cài đặt điều gì đó bí mật, bạn hãy thu thập càng nhiều chi tiết càng tốt về phần mềm này. Hãy ghi lại tên của nó cũng như tên của site mà bạn đã vào trong đó khi nó đột ngột mở ra. Tìm kiếm trên Internet tên của phần mềm này: tính hợp pháp và an toàn của nó thường sẽ trở nên rõ ràng sau khi bạn đọc vài kết quả đầu tiên. Nếu không, bạn tìm một tên gọi và thêm vào một từ ngữ như “malware” và “remove” hoặc “safe” (phần mềm tội phạm, loại bỏ hoặc an toàn). Đồng thời, bạn kiểm tra thanh danh của Website đã yêu cầu chấp nhận phần mềm này.



Nói chung, hãy giữ cho phần mềm được cập nhật. Những trình lướt Web mới nhất có thể ngăn chặn các tải xuống, đề phòng các chương trình nguy hiểm cho bạn, và cản trở các phần mềm tội phạm mới phát hiện. Đồng thời hầu hết các chương trình email đều quét bỏ các gắn thêm gây truyền nhiễm trước khi bạn tải chúng xuống.



PC World Mỹ 06/2011

Bạn nên giữ BXL hoạt động ở mức thấp để tiết kiệm nguồn pin. Kéo dài tuổi thọ pin của máy tính xách tay



Bạn có thể kéo dài tuổi thọ pin của laptop đang dùng thêm một hoặc hai giờ bằng cách sau.



1. Đổi Windows sang chế độ Power Saver: Chế độ này sẽ tự động tắt màn hình sau một thời gian không làm việc, và đưa laptop vào chế độ ngủ nếu bạn không sử dụng lại nó sau một khoảng thời gian nhất định.



Nhấn chuột biểu tượng pin ở đáy bên phải của màn hình laptop, nhấn chuột More Power Options, rồi chọn Power Saver. Nếu không muốn dùng mặc định này, bạn nhấn chuột Change plan settings và chọn các khoảng thời gian tác dụng cho Screen Off và Hibernate.



2. Giảm độ chiếu sáng sau: Làm việc với độ sáng màn hình cực đại là không cần thiết trong hầu hết các trường hợp. Khi bắt đầu giảm sáng của nó, màn hình có vẻ bị mờ, nhưng sẽ thích hợp sau khi mắt bạn đã điều tiết. Để giảm độ chiếu sáng phía sau, bạn ấn và các phím nóng Lower Brightness trên bàn phím.



3. Tắt Wifi và Bluetooth khi không cần đến: Nếu bạn đang dùng laptop của mình ở một nơi mà tại đó một hoặc cả hai kết nối vô tuyến của mình đến không cần đến, thì hãy vô hiệu hóa chúng bằng cách ấn các phím nóng trên bàn phím của bạn hoặc các nút dành riêng cho vô tuyến và Bluetooth của laptop.



4. Tránh các quá trình nặng: Chơi game, tải các tập tin xuống, và theo dõi một DVD, tất cả đều là các hoạt động đòi hỏi laptop phải chạy với tải bộ xử lý (CPU) nặng hơn, làm tiêu tốn pin nhanh hơn bình thường.



Bạn có thể đánh giá tải hiện tại của bộ xử lý bằng cách nhấn chuột phải taskbar và chọn Start Task Manager. Nếu Task Manager hiển thị một số phần trăm cao đối với CPU Usage, bạn cuộn qua bản liệt kê phía dưới thẻ Processes và kết thúc mọi khoản mục đang chạy mà bạn không cần đến (nhấn chuột phải một cái và chọn End Procss. Đừng ngưng bất kỳ quá trình nào khác trừ khi bạn tin chắc nó không cần thiết cho hoạt động của PC của bạn. Việc kết thúc các quá trình có tác động tương đối ít sẽ không làm giảm đáng kể hoạt động của CPU.



5. Giảm tốc CPU: Một số laptop có phần mềm cho phép bạn giảm tốc độ bộ xử lý để bảo trì tuổi thọ pin. Tính năng này sẽ hạn chế các quá trình mà laptop của bạn có thể chạy, cho nên chỉ dùng nó khi bạn đang làm các công việc màn hình sáng như lướt web hoặc xử lý văn bản. Để xác định đúng tính năng “giảm tốc” (throttle) này, nếu laptop của bạn có nó, bạn hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng, hoặc vào website của hãng sản xuất laptop.