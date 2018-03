Với dịch vụ miễn phí trên Fodey.com, người sử dụng có thể kể về những sự kiện diễn ra trong ngày dưới dạng một bài báo đầy chuyên nghiệp.

Tờ báo riêng mang tên 'Ma Còi'.

1. Truy cập Fodey.com và click vào Create a newspaper.

2. Name of the newspaper: Đặt tên cho tờ báo tùy theo ý của bạn.

3. Date: Chọn ngày cho bài viết.

4. Headline: Tiêu đề bài viết

5. Your own news story: Sáng tác nội dung

6. Click phím Generate, sau đó bấm tiếp vào "click here to save your newspaper" để lưu bài báo dưới dạng ảnh JPG vào PC bởi Fodey sẽ xóa chúng sao 1 thời gian ngắn.

Sau đó, mọi người chỉ cần đăng ảnh lên Yahoo 360 và các dịch vụ blog khác như bình thường. Fodey khuyến cáo người sử dụng không nên dùng tên của các tờ báo có thật.

Với ảnh động, chẳng hạn khi chọn tính năng "Create Ninja Text", bạn sẽ nhận được đoạn mã:

Đoạn mã cho thông điệp. Ninja 'múa kiếm' khiêu chiến trên blog.

Trong phần soạn blog, bạn bấm vào ô "View HTML Source" và dán mã của Fodey rồi viết blog như thông thường. Ngoài Ninja, người sử dụng có thể tạo thông điệp với một chú sóc, mèo, phù thủy...

Hải Nguyên