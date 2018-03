Việc ảo hóa này giúp hợp nhất các máy chủ và giảm thiểu chi phí. Tuy nhiên, trong khi ảo hóa đang làm thay đổi cấu trúc trung tâm dữ liệu, thì nó cũng có thể khiến tăng nguy cơ các ứng dụng bị gián đoạn cũng như các ảnh hưởng đến kế hoạch khôi phục sau thảm họa của một tổ chức.

Theo phân tích của Raymond Goh, Giám đốc kỹ thuật khu vực Nam Á phụ trách mảng thiết kế hệ thống và dịch vụ tư vấn khách hàng của Symantec, trong môi trường vật lý, khi một máy chủ ngừng hoạt động, ba hoặc bốn ứng dụng có thể bị ảnh hưởng. Thế nhưng, trong thế giới ảo, có thể có đến 10 hoặc thậm chí là 20 ứng dụng sẽ chạy trên một máy chủ vật lý duy nhất, như thế ảnh hưởng của “thời gian chết” sẽ còn nặng nề hơn rất nhiều.

Chi phí tăng cao do ngưng trệ hệ thống sẽ gây những áp lực không nhỏ lên hoạt động kinh doanh, đồng nghĩa với việc tạo nhiều áp lực hơn đối với bộ phận CNTT.

Thách thức mà các tổ chức phải đối mặt ngày nay chính là làm thế nào để có được hệ thống phòng vệ về tính sẵn sàng cao cũng như khôi phục sau thảm họa (High Availability and Disaster Recovery – HA/DR) trong môi trường máy chủ ảo hiệu quả như đã đạt được trong môi trường vật lý.

Một báo cáo nghiên cứu về khôi phục thảm họa năm 2010 của Symantec được tiến hành khảo sát từ hơn 1.700 nhà quản lý CNTT đã làm rõ một số vấn đề then chốt: 84% nói rằng ảo hóa đã khiến họ cần phải đánh giá lại kế hoạch khôi phục sau thảm họa của mình; 60 % các máy chủ ảo hóa chưa có trong các kế hoạch khôi phục sau thảm họa hiện tại, mặc dù có nhiều các ứng dụng và dữ liệu hơn trong các môi trường ảo. Con số này tăng đáng kể so với số 45% thu được trong cuộc khảo sát năm 2009; Gần một nửa (44%) dữ liệu trong các hệ thống ảo không được sao lưu thường xuyên; 59% số người được hỏi cho rằng những vấn đề về nguồn lực (con người, tài chính, không gian) là các thách thức hàng đầu trong việc sao lưu các máy chủ ảo.

Ảnh: Symatec.

Một trong các vấn đề mà các tổ chức gặp phải là các công cụ có sẵn của các nhà cung cấp giải pháp ảo hóa không giải quyết được vấn đề này. Đây chính là một vấn đề lớn, đặc biệt là khi ngày càng nhiều các ứng dụng quan trọng được chuyển lên các môi trường ảo. Các nhà cung cấp giải pháp ảo hóa có thể cố gắng giải quyết một vài khía cạnh của khả năng sẵn sàng cao hay khôi phục sau thảm họa, nhưng vẫn là chưa đủ.

Nếu các công ty muốn chuyển các ứng dụng quan trọng lên các máy chủ ảo, họ cần phải tự tin rằng các giải pháp HA/DR của họ có thể: Theo dõi các ứng dụng và thành phần ứng dụng bao gồm máy chủ ảo, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, và máy chủ vật lý; Cảnh báo quản trị viên về các sự cố trong bất kỳ tài nguyên nào kể trên; Tự động hóa khôi phục và khởi động các ứng dụng bao gồm tái kết nối người dùng tới ứng dụng đã được tái khởi động.

Việc tự động hóa khôi phục là rất cần thiết nếu xét trên các đặc tính của trung tâm dữ liệu hiện nay. Nghiên cứu về thực trạng trung tâm dữ liệu gần đây của Symantec cho thấy trong hầu hết các tổ chức doanh nghiệp, đội ngũ quản lý vẫn liên quan mật thiết tới hệ thống này. Khi trung tâm dữ liệu phình to và khó quản lý hơn, nhiều doanh nghiệp phải đánh vật với việc tuyển dụng và giữ chân các nhân viên có trình độ. Đó cũng là lý do tại sao Symantec khuyên các doanh nghiệp nên hạn chế phí tổn do tình trạng gián đoạn gây ra bằng cách triển khai thêm các công cụ tự động hóa giúp giảm thiểu sự can thiệp của con người. Ngoài ra, việc thường xuyên kiểm tra để đảm bảo rằng kế hoạch khôi phục thảm họa vẫn hoạt động tốt như mong đợi cũng là điều rất quan trọng.

Tuy nhiên, quy trình kiểm tra thường bị bỏ qua bởi nếu tiến hành thì mọi người sẽ phải dừng làm việc, và việc đó sẽ ảnh hưởng tới khách hàng. Symantec gợi ý các doanh nghiệp nên triển triển khai các phương thức kiểm tra khôi phục sau thảm họa có thể thực hiện được thường xuyên mà không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.

Nếu muốn đơn giản hóa môi trường CNTT của mình, các doanh nghiệp nên thử qua các giải pháp HA/DR hỗ trợ cả môi trường máy chủ vật lý và ảo hóa. Việc quản lý riêng lẻ môi trường máy chủ vật lý và máy chủ ảo có thể dẫn tới sự phức tạp và thiếu hiệu quả. Chính vì vậy, chúng sẽ cần tới một giao diện quản lý hợp nhất cho toàn bộ hạ tầng HA/DR mà không cần quan tâm tới hệ điều hành, công nghệ ảo hóa, công nghệ sao chép dữ liệu, phần cứng lưu trữ và máy chủ, cũng như vị trí đặt ứng dụng.

