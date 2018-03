Sử dụng phần mềm

Để tự làm một tấm thiệp, bạn có thể sử dụng phần mềm miễn phí Smilebox (tải về tại đây). Đây là ứng dụng giúp bạn tạo nên một tấm thiệp rất bắt mắt ở dạng 3D. Smilebox cũng mang đến cho người dùng nhiều tính năng chỉnh sửa khá linh hoạt.

Trước hết, bạn cần đăng ký một tài khoản miễn phí khi kích hoạt Smilebox. Tài khoản đăng ký xong sẽ có hiệu lực và sử dụng ngay lập tức, không cần xác nhận qua email. Trên giao diện chính, bạn bắt đầu tạo thiệp qua ba bước sau:

Bước 1:

Tại thẻ Choose, bạn chọn nhóm thiệp cần tham khảo, có thể chọn nhóm Holidays hay Special Days vì những nhóm này cung cấp nhiều mẫu thiệp tình yêu khá phù hợp với ngày 8/3. Sau đó, bạn chọn một mẫu thiệp trong danh sách hiện ra, nhấn Personalize để chương trình tải về máy. Lúc này, một thông báo có muốn dùng những hình ảnh trong kho cho tấm thiệp không, hãy chọn "No thanks". Theo đó, những hình ảnh và chữ viết trên thiệp chỉ mang tính chất minh họa, có thể chỉnh sửa sau.

Bước 2:

Ở bước này, bạn nhấn Add Photos and Videos, chọn My Computer, chỉ đường dẫn đến những hình ảnh cần gắn lên thiệp. Sau đó, kéo từng hình vào ô "Drag photo or video here". Nếu muốn số lượng ô hình trên thiệp nhiều hơn, hãy chọn lại tại mục "Choose Your Layout".

Còn tại mục "Choose Your Music", người dùng có thể chọn một đoạn nhạc miễn phí làm nền cho tấm thiệp. Nếu muốn sử dụng bản nhạc có sẵn trên máy tính, bạn nhấn More, chọn "Browse for a Song", tại đây cũng cung cấp thêm nhiều bản nhạc khác đã có sẵn trong thư viện của phần mềm (phần này cũng đòi hỏi bản quyền, nhưng bạn có thể sử dụng thử, miễn phí trong 7 ngày, quá đủ cho ngày 8/3 cận kề).

Bên cạnh đó, mỗi bức thiệp đều có phần để bạn viết tiêu đề tại "Choose Your Title" (chọn Your Title Text để viết và định dạng tùy ý cho dòng tiêu đề). Ngoài ra, Smilebox còn cung cấp một số tùy chỉnh khác cho khung hình, màu nền… người dùng có thể sử dụng linh hoạt sao cho bức thiệp trông thật bắt mắt.

Bước 3:

Cuối cùng, nhấn Preview để xem lại thành phẩm, rồi chuyển sang thẻ Share, Print, or DVD để lưu lại hoặc gửi tặng. Trong đó, bạn có thể gửi tặng qua email hoặc chia sẻ thiệp lên Facebook miễn phí, tùy chỉnh thời gian bắt đầu gửi; còn để lưu về máy thì bạn phải trả tiền, nhưng cũng được sử dụng miễn phí 7 ngày như các tính năng trả tiền khác.

Làm ecard trực tuyến

Sau đây là một số dịch vụ thiết kế thiệp điện tử trực tuyến để bạn tham khảo:

123greetings.com

Đầu tiên, vào thẻ Event, chọn Browse all 371 ecards tại mục International Women's Day (Mar 8) để xem danh sách 371 mẫu dành cho ngày Quốc Tế Phụ Nữ - 8/3.

Trên danh sách những ecard hiện ra, bạn chỉ việc nhấn chuột trái lên ecard muốn gửi tặng người thân để chuyển sang bước tiếp theo.

Với những ecard này, bạn không thể thay đổi thiết kế, mà chỉ được quyền tùy chọn nhạc nền du dương khi người nhận mở xem. Để thay đổi nhạc nền thì nhấn nút mũi tên ở trường "Change music", rồi chọn bản nhạc yêu thích. Trong đó, nhóm "Most Popular" là những bản nhạc được dùng nhiều nhất. Ngoài ra, dịch vụ còn cung cấp nhiều bản nhạc khác khi nhấn vào Show More.

Sau đó, bạn nhấn Send this ecard Now, nhập thông tin của người gửi (Sender Details), người nhận (Receiver Details), gồm tên và địa chỉ email, kèm lời nhắn trong khung Message. Dịch vụ hỗ trợ định dạng đầy đủ cho lời nhắn, từ kiểu font đến màu sắc, kích thước font chữ.

Đặc biệt, bạn có thể chỉ định thời gian để ecard được gửi đi đúng khoảnh khắc mình mong muốn tại "When do you want to deliver this ecard". Để thời gian gửi ecard đúng với khu vực địa lý người nhận đang sinh sống, bạn chọn thêm tại trường Which country is the receiver located in, nhấn Send Now để gửi đi.

Bên cạnh đó, người dùng còn dễ dàng gửi tặng ecard qua Facebook, Twitter, Google+, Linkedin tại thẻ Share with Friends.

Thieponline.com

Kho Thiệp tình yêu của trang web này cung cấp 142 ecard cho người dùng tha hồ lựa chọn và tùy biến gửi tặng người phụ nữ thân yêu trong ngày lễ 8/3. Những ecard ở đây đa phần ở dạng flash nên trông khá bắt mắt, có đầy đủ hiệu ứng chuyển động và âm thanh.

Sau khi chọn ecard muốn dùng, bạn có thể gắn thêm khung hình và tạo hiệu ứng trước khi gửi thiệp đi. Riêng đối với hiệu ứng, người nhận sẽ thấy rõ hơn khi mở xem, do lúc đó nền trang web sẽ là màu trắng, không còn những chi tiết như trang web lúc bạn đang thiết kế.

Để gửi ecard, người sử dụng cũng cần khai báo email người nhận. Bởi vì ngoài đường link xem ecard, dịch vụ còn gửi kèm một mã ngẫu nhiên, người nhận phải nhập vào thì mới qua bước xem thiệp được. Đây cũng là một cách để những tâm tư tình cảm trong ecard của bạn không bị đọc bởi người khác.

Thiepdientu.net

Để sử dụng được đầy đủ tính năng của dịch vụ, người dùng nên đăng ký miễn phí một tài khoản.

Trước khi gửi tấm thiệp đi, bạn có thể tùy chỉnh tiêu đề, lời nhắn đến người nhận, những thông tin này sẽ nằm gọn trong vị trí đã được thiết kế trên tấm thiệp.

Ngoài ra, còn có rất nhiều các tùy chỉnh khác để làm tấm thiệp đẹp hơn, mang phong cách của chính bạn và “người ấy”. Sau cùng, chỉ việc nhập email của người nhận để gửi tới họ lời chúc ý nghĩa này.

Lý Thành