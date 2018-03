Đăng ảnh nhanh chóng vào Flickr ngay trên desktop

Công cụ cần chuẩn bị:

- Một tài khoản Yahoo Mash để đăng ký tại http://mash.yahoo.com. Tên tài khoản chính là nick YM, hòm thư Yahoo và Yahoo 360 sẵn có của bạn. Do còn trong giai đoạn thử nghiệm, Yahoo Mash chỉ chấp nhận những nick được mời từ một tài khoản Mash có sẵn.

- Một hình nền có kích cỡ lớn, như 1042 x 768 pixel đã được đăng lên website nào đó. Nếu bạn không có website chứa ảnh riêng, có thể dùng công cụ Flickr của Yahoo hay Photobucket để đưa ảnh này lên.

Thao tác thực hiện

Cách 1. Basic Mode

Trong phần Style this profile, bạn nhập vào ô Background image URL địa chỉ đường dẫn tới ảnh đã được tải lên trang web nào đó.

Ví dụ: khi mở một bức ảnh trên Flickr, nhấn chuột phải vào ảnh ở mục Large Size, chọn Properties, bạn sẽ thấy đường dẫn ảnh dưới dạng http://farm3.static.flickr.com... hoặc thấy luôn trong ô Grab the photo's URL. Hãy copy đường dẫn này vào ô Background image URL.

Nếu đánh dấu vào ô Fixed position, bức ảnh sẽ luôn ở một vị trí khi bạn trượt thanh cuộn. Ngoài ra còn có lựa chọn Tile ("lát nền", nghĩa là bức ảnh sẽ lặp lại ở các vị trí thiếu), Center (ảnh nằm giữa trang)...

Sau đó, nhấn Apply để lưu nền này.

Cách 2. Dùng mã CSS

Nhấn vào dòng Show Advanced CSS. Đây là công cụ dành cho những người hiểu biết về lập trình web để họ tùy biến theme đa dạng hơn. Tuy nhiên, những chỉ dẫn dưới đây sẽ giúp người "ngoại đạo" có thể hiểu dễ dàng.

Một theme sẽ bao gồm nhiều yếu tố như kích thước, màu sắc, phông chữ, được chỉ định bằng những câu lệnh nhập vào trong ô trắng trong mục Style this profile.

- Định màu nền bằng cách gõ

body { background: #99000;}

Giải thích: #99000 là mã màu "đỏ thẫm". Muốn biết các mã màu khác nhau, có thể tham khảo trong bảng sau .

Hoặc cho nền một ảnh riêng bằng cách gõ

body {

background: #333333 url(http://trangweb.com/anh.jpg) no-repeat;

background-position:top center;

}

Giải thích: http://trangweb.com/anh.jpg là đường dẫn tới ảnh đã đăng lên website, lấy tương tự như trong Cách 1.

no-repeat là ảnh không lặp lại (không "lát" trên bề mặt trang Mash). Muốn thay đổi, bạn gõ repeat-x (tham số cho chiều ngang) hoặc repeat-y (tham số cho chiều dọc) hoặc repeat-xy (lát cho cả 2 chiều).

#333333 là màu sẽ được hiển thị ngay sau bức ảnh nếu bạn không chọn chế độ lặp ảnh. Ví dụ, phần cuối trang bị trống vì ảnh không dài tới đó thì sẽ được chèn màu này vào. Nếu không cần, bạn có thể bỏ mã số này khỏi câu lệnh.

top center là vị trí ảnh nền được đặt, ở đây là đặt chính giữa, phía trên. Bạn có thể thay đổi bằng cách dùng các lệnh khác top right (phái trên bên phải), top left (phía trên bên trái), bottom right (phía dưới bên phải), bottom center (ở dưới chính giữa), bottom left (ở dưới bên trái), center (ở giữa), top (bên trên), right (bên phải).



- Định font chữ



body {

font-family: Arial, Georgia, Verdana;

font-size: 12px;

color:#FFFFFF;

font-strength: normal

}

Giải thích: Arial, Georgia, Verdana là font chữ bạn chọn để người khác xem. Do không phải tất cả các máy tính đều có cùng font nên bạn cần chọn hệ thống font được nhiều người dùng nhất.

12px là kích cỡ của font chữ, bạn có thể đổi con số tùy theo ý thích.

font-strength thường được đặt chế độ normal hoặc nếu không, bạn có thể gõ bold (để có chữ đậm) hoặc oblique (nghiêng).

- Định module chung



.mod {

background:#555555 url(http://trangweb.com/anh.jpg) repeat-x;

border: #33000 2px dashed;

}



- Định module-link

.mod a {color:#990000;}

.mod a:visited {color:#660000;}

.mod a:hover {color:#330000;}

Giải thích: a có nghĩa là link. Ở đây, bạn đặt màu khác nhau tùy thuộc vào trạng thái của link, như bình thường thì có màu #990000, khi được bấm vào thì có màu #660000, lúc rê chuột qua thì hiện màu #330000.

- Định module nền

#ypf-coreid .mod-content, #dragLeft .mod-content, #dragRight .mod-content {

background: url(http://trangweb.com/anh.png) repeat scroll bottom right;

}

Ở đây bạn có thể thay đổi đường dẫn tới ảnh và dùng mã màu cho nền background:#colorcode

- Định cách hiển thị tiêu đề

#dragLeft .hd, #dragRight .hd {

background: url(http://trangweb.com/anh.png) repeat-x scroll top left; color: beige;

}

Giải thích: Bạn có thể đổi hình ở chỗ này và dùng mã màu background:#colorcode;

color:beige là màu của tiêu đề module.

Ngoài ra, còn có một danh sách các mã CSS dành cho những module khác:

#ypf-coreid : ảnh hoặc lời trích dẫn của người dùng

#ypf-mystuff : My Mash Stuff

#dragLeft : cột lớn bên trái

#dragRight : cột lớn bên phải

#ypf-mosh-rss2-randomnumber : thay một số ngẫu nhiên bằng số... (module cho RSS)

#ypf-guestbook : dành cho Guestbook

#guestbook-entries : các entry cho Guestbook

#ypf-contacts : danh sách bạn bè

#ypf-tags: thẻ hồ sơ Your Mash

#ypf-blurt : module Blurt

#ypf-profile : module About Me

.mod-content : nội dung của module mà bạn xác định

.user-name : tên người sử dụng

.user-images : avatar của bạn

Bạn có thể đặt chế độ không cho người khác lấy cắp "tài sản" như theme, nhạc... bằng cách gõ:

.grab

{

display:none;

}

Khi xong việc, nhấn Apply.

Theme ví dụ.

Dưới đây là một đoạn mã ví dụ, bạn có thể dùng ngay hoặc thay đổi tùy thích:

body { background: url(http://farm3.static.flickr.com/2135/2028288316_8c7dded9f0_o.jpg) repeat fixed top center; color: #FFFFFF; }

body a, a:visited { color: #E5E5E5; }

a:link, #nickname { color: #FF3300; }

.ft a:link { color: #E5E5E5; }

.mod { border: none; }

#ypf-coreid, #dragLeft .mod, #dragRight .mod { background: url(http://farm3.static.flickr.com/2119/2028403034_239899173b_m.jpg) repeat scroll top left; border: 1px outset #a9a9a9; }

#ypf-coreid .mod-content, #dragLeft .mod-content, #dragRight .mod-content { background: url(http://farm3.static.flickr.com/2098/2027597441_3610794aa3_m.jpg) repeat scroll bottom right; }

#dragLeft .hd, #dragRight .hd { background: url(http://farm3.static.flickr.com/2115/2028403564_020cdde828_t.jpg) repeat-x scroll top left; color: beige; }

#tagline-edit .hover, div.hover, #ypf-blurt .hover .blurt-msg { background-color: #9acd32; }

#ypf-blurt .hover .timestamp { color: #FFFFFF; }

Việt Toàn