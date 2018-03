Trước hết, vào đây đăng ký tải chương trình với dung lượng 50 MB.

Việc ghi chép thông thường theo từng hàng chữ khiến bạn khó hình dung tổng thể vấn đề, dẫn đến hiện tượng đọc sót ý, nhầm ý. Còn sơ đồ tư duy tập trung rèn luyện cách xác định chủ đề rõ ràng, sau đó phát triển ý chính, ý phụ một cách logic.

Mindjet thích hợp với học sinh, sinh viên cần sơ đồ hóa bài giảng hoặc đề tài nghiên cứu. Lãnh đạo một tổ chức có thể tận dụng phần mềm này để phác thảo kế hoạch. Thậm chí, người nội trợ cũng có thể dùng nó để sắp xếp công việc gia đình theo ngày, tuần, tháng...

Một số mẫu sơ đồ sẵn có. Ảnh chụp màn hình.

Khi mở chương trình, nhấn vào New để tạo sơ đồ mới. Bạn có thể chọn mẫu cố định hoặc tự do > OK. Nhập tên chủ đề vào ô Central Topic > ấn Enter để hoàn thành > ấn Enter lần nữa để lập ý nhánh trong ô Main Topic. Trong ô này, bạn có thể nêu các ý nhỏ hơn bằng cách bấm chuột phải > Insert Subtopic. Các nhánh có thể xóa và thêm dễ dàng.

Một ví dụ sơ đồ hóa bằng Mindjet. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, người dùng còn chèn được ghi chú, văn bản, hình ảnh, âm thanh, đường link trang web và tô màu sắc.

T.H.