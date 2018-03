Sử dụng máy tính để lưu trữ hình, phim và nhạc có thể giúp bạn tránh được những phiền toái như phải lau chùi album ảnh, đánh chỉ mục A, B, C... cho đĩa nhạc. Nhưng bù lại, giữ những thứ đó ở dạng số thì bạn phải chuyển đổi định dạng, lưu trữ, đánh thẻ và tải lên đâu đó có thể là công việc không hề nhẹ nhàng.

Bài viết đưa ra vài công cụ và phương pháp giúp bạn tự động hóa các công việc như tải về, chuyển đổi định dạng và đồng bộ tập tin video; tự động đưa hình lên Flickr; và giúp bạn tránh được những phiền toái trong quá trình sắp xếp, đánh thẻ cho thư viện nhạc.

Tự động chuyển đổi (và đồng bộ) video



Hình 1: Giao diện đồ họa của HandBrake nhiều chức năng chuyển đổi nhưng ứng dụng dòng lệnh của nó chuyển đổi hàng loạt tốt hơn.

Ngày nay, bạn có thể ghi hình bằng rất nhiều thiết bị khác nhau. Tuy vậy, tuỳ vào bạn định làm gì với những thước phim video đó thì mới quyết định xem bạn nên chuyển chúng sang định dạng gì thích hợp. Và công việc chuyển định dạng này có thể ngốn nhiều thời gian làm việc của máy tính.

Nếu bạn chỉ cầu chuyển một thư mục video sang một định dạng nào đó (như để xem lại trên iPod Touch) thì Videora iPod Converter (find.pcworld.com/70151) có thể thích hợp. Bạn không cần biết định dạng gì, chỉ cần chọn theo loại thiết bị mình định xem lại, chọn mức chất lượng hình ảnh và chỉ cần nhấn một nút One-Click Convert thì chương trình sẽ hiện lên một hộp thoại cho bạn kéo-thả để chọn nhiều tập tin video cần chuyển đổi.

Nhưng một số tính năng cao cấp của Videora lại không tốt. Như bạn có thể “nói” cho Videora tìm trong một thư mục cụ thể nào đó để cập nhật các tập tin video mới vừa bổ sung, chuyển đổi chúng và thêm chúng vào iTunes thì chức năng giám sát thư mục này không hoạt động tốt và tính năng tự động nhận diện trong iTunes cũng chưa thật trơn tru.

Ngoài Videora, bạn có thể dùng HandBrake (find.pcworld.com/62914), là ứng dụng chuyển đổi video khác khá phổ biến. Trong giao diện đồ hoạ của HandBrake, bạn khó thực hiện chuyển đổi hàng loạt được mà phải chèn từng tập tin video vào, nhưng ứng dụng này có một ứng dụng riêng chạy trong cửa sổ dòng lệnh, giúp bạn dễ dàng thao tác chuyển đổi hàng loạt.

Hình 2: Trong hộp thoại Properties của HandBrake, bạn có thể biết địa chỉ của ứng dụng dòng lệnh.

Nếu bạn muốn tự động hóa việc chuyển đổi định dạng thì bạn cần một chút kỹ năng về dòng lệnh DOS: bạn cần tạo một tập tin .BAT để nhận diện mọi tập tin trong một thư mục nào đó (hoặc thậm chí nhiều thư mục), chuyển chúng vào HandBrake để chuyển định dạng sang định dạng của iPod, đặt tên cho chúng (tên tập tin-ipod.mp4) và chuyển chúng vào iTunes. Lúc ấy, iTunes sẽ tự động thêm vào thư viện và đồng bộ với iPod khi kết nối với máy tính.

Một ứng dụng khác tên là Alert and Convert chạy chung với HandBrake, cũng làm những điều tương tự như một tập tin .BAT nhưng đôi khi nó không chạy được như ý bạn muốn. Bạn có thể tham khảo một tập tin .BAT mẫu dành cho HandBrake tại find.pcworld.com/70152. Nhưng trước khi thực hiện, bạn cần cẩn thận với tập tin .BAT vì nó có thể làm nhiều thứ với một máy tính. Nếu bạn không chú ý, nó có thể chuyển đổi nhiều video khác trên máy tính. Bạn nhấn chuột phải vào tập tin .BAT này và chọn Edit để xem bằng Notepad. Lúc này, bạn sẽ thấy dòng:

@for /r %%F in (*.[filetype], *.[filetype]) do (

"[location of handbrake CLI]" -i "%%F" -o "%%~pnF-ipod.mp4" --preset="iPhone & iPod Touch"

move /-y "%%F" "[location of processed videos dir--put this somewhere outside the directory that you're running the .bat file in]"

)

@for /r %%X in (*ipod.mp4) do (move /-y "%%X" "[location of Automatically Add To iTunes folder]")

start "" "[Location of iTunes app]"

pause



Hình 3: Miro có thể theo dõi đăng ký video và podcast nên bạn không mất thời giờ để tìm video mới được cập nhật.

Để áp dụng tập tin .BAT này chạy được trên PC, bạn cần điền, thay thế thông tin vào mỗi dòng chữ trong dấu ngoặc kép [ ] bằng thông tin của bạn. Trong dòng [filetype], bạn gõ vào phần mở rộng (3 ký tự) của tên tập tin video. Ví dụ bạn có thể gõ vào *.mp4, *.flv, *.3gp, *.avi, và HandBrake sẽ tìm kiếm mọi tập tin có đuôi là MPEG-4, Flash Player VIdeo, 3GP và AVI để chuyển đổi.

Với dòng [location of handbrake CLI], gõ vào đường dẫn đến ứng dụng dòng lệnh của HandBrake. Để làm điều này, bạn chỉ việc nhấn chuột phải vào biểu tượng HandBrake trong menu Start và copy địa chỉ. Nếu bạn cài đặt HandBrake như mặc định, địa chỉ này có thể sẽ là “C:\Program Files\HandBrake\HandBrakeCLI.exe”.

Còn nếu bạn muốn chuyển video sang định dạng khác ngoài iPod Touch/iPhone thì thay thế dòng “--preset="iPhone & iPod Touch" bằng một bộ mã hóa khác tuỳ vào thiết bị bạn muốn xem sau khi chuyển đổi. Bạn có thể đến find.pcworld.com/70153 để xem dạnh sách các cấu hình mã hoá định sẵn của HandBrake.

Có thể bạn cũng muốn đặt những tập tin video gốc vào một nơi nào đó khi chuyển đổi định dạng xong, còn không, đoạn mã này sẽ chuyển đổi chúng một lần nữa sau khi nó chạy xong một loạt. Bạn nên đặt một thư mục riêng ở đâu đó trên ổ cứng cho video đã xử lý xong, chẳng hạn tạo một thư mục “Processed Videos” ở desktop và chỉ đường dẫn cho thư mục này trong mục [location of processed videos dir].

Trong bản iTunes 9 trở về sau, bạn có một thư mục tên là Automatically Add To iTunes; hãy sử dụng thư mục này để thêm video mới vào thư viện iTunes của bạn. Để thấy thư mục này, bạn mở thư mục User và chọn Music - iTuness - iTunes Media - Automatically Add To iTunes. Đặt đường dẫn này vào trong phần [location of Automatically Add To iTunes folder].

Hình 4: Bên trong menu Sidebar của Miro, bạn có thể nhanh chóng thêm các feed video và nhập các đăng ký podcast âm thanh, hình ảnh theo định dạng OPML.

Cuối cùng, bạn tìm đường dẫn của chính iTunes (cài đặt mặc định là: “C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe”) và dán nó vào đoạn [Location of iTunes app]. Nếu iPod Touch của bạn đồng bộ với máy tính thì iTunes sẽ tự động đồng bộ khi khởi chạy.

Bây giờ bạn đã có được đoạn mã được chỉnh sửa, hay chạy thử vài tập tin mẫu. Trước khi thực hiện chuyển định dạng cho hàng loạt video mẫu, bạn nên đặt đoạn mã này vào cùng thư mục chứa video mới.

Tiếp theo, bạn cần thiết lập cho nó chạy tự động. Trong Windows Task Scheduler (Control Panel - Administrative Tools - Task Scheduler), nhấn vào Create Basic Task. Bạn nhập vào tên và mô tả cho tác vụ này, nhấn Next, và chỉ định tần suất chạy cho tác vụ này, chẳng hạn như Daily để cập nhật theo ngày, và thời gian chạy (thích hợp nhất là khi bạn không sử dụng máy tính như trong giờ nghỉ trưa...).

Tiếp tục nhấn Next, giữ nguyên thiết lập “Start a program”, nhấn Next, và dán tên của thư mục mà bạn muốn tập tin .BAT cập nhật trong trường “Start in (optional)”. Có thể bạn cần đặt đường dẫn này trong dấu ngoặc kép phòng trường hợp tên thư mục có chứa dấu cách.

Cập nhật tin video, Podcast với Miro

Sẽ rất tuyệt nếu có một ứng dụng luôn cập nhật về các đoạn video trên YouTube, tin podcast hay các sê-ri video web/TV. Hãy dùng thử Miro (find.pcworld.com/60372). Chương trình này rất dễ sử dụng.

Ví dụ, bạn có thể dùng Miro để giáp sát vài video vừa mới được tải lên trên YouTube vì bạn không thích phải vào trang YouTube để kiểm tra. Và đương nhiên, việc đồng bộ tự động video YouTube lên thiết bị di động để khi có thời gian rỗi bạn xem lại là điều hết sức thú vị.

Để làm điều này với Miro, bạn vào menu Sidebar, nhấn Add Feed, và gõ vào dòng http://www.youtube.com/rss/user/[tên đăng nhập của bạn]/videos.rss vào trong trường URL. Miro sẽ tải về những đoạn video mới nhất của bạn. Kết hợp với tập tin .BAT tự động chuyển đổi định dạng như đề cập ở mục trên, bạn có được những đoạn video YouTube mới nhất vào trong thiết bị di động của mình sau mỗi buổi nghỉ trưa.

Miro cũng có tích hợp một công cụ BitTorrent nên bạn có thể dùng engine tìm kiếm BitTorrent khá thân thiện (tuỳ chọn mặc định là LegalTorrents.com) để bạn tải về (hợp pháp, có đăng ký) những seri phim truyện trên TV và web.



Hình 5: Foldr Monitr tải hình ảnh lên Flickr; bạn chỉ cần xác định thư mục cụ thể (cả thư mục con) và nó làm phần việc còn lại.

Miro cũng chạy được với đăng ký podcast của iTunes, cả video lẫn audio. Mở iTunes, bạn nhấn phải chuột vào Podcasts, (phía bên trái của cửa sổ chính), chọn Export và chọn định dạng OPML cho tập tin xuất. Trong Miro, chọn Import Feeds (OPML) từ menu Sidebar và chọn tập tin mà bạn vừa xuất từ iTunes.

Theo dõi Flickr với Foldr Monitr

Xem hình ảnh trên thư viện hình Flickr của bạn có thể gặp nhiều khó khăn, nhất là với những ảnh dung lượng lớn nếu đường truyền internet nhà bạn chậm. Bạn có thể giải quyết chuyện này với Foldr Monitr (find.pcworld.com/70145). Công cụ này có thể theo dõi thư mục hình và tự động tải hình lên tài khoản Flickr của bạn.

Tải Foldr Monitr về và chạy tập tin setup.exe để cấu hình cho nó. Lúc này, bạn cần vào tài khoản Flickr trên web và xác thực với trang web Flickr.

Nhấn Browse để chỉ định một thư mục cụ thể để theo dõi, và chọn hộp Include Subfolders nếu bạn muốn. Bạn có thể thiết lập Foldr Monitr tải hình lên theo bộ, ứng với các thư mục phụ nào bạn muốn. Bạn cấu hình tính năng này trong menu Options.

Khi thiết lập xong, Foldr Monitr sẽ còn lại là một biểu tượng nhỏ trên khay hệ thống của bạn và âm thầm tải hình lên. Nếu bạn muốn nó tải vào một thời điểm nhất định khi bạn không ngồi trên máy tính thì hãy thiết lập một tác vụ trong Task Scheduler giống cách bạn làn với chuyển đổi định dạng video.

Bạn cũng có thể kết hợp Foldr Monitr theo một cách khác. Nếu bạn có dùng Photoshop Elements thì bạn có thể xử lý một loạt hình trong 1 thư mục bằng cách chọn Process Multiple Files từ menu File. Đơn giản bằng cách định điều bạn muốn Elements làm (ví dụ dùng hiệu ứng Auto Levels và Auto Contrast, thu nhỏ kích thước ảnh xuống còn 600 pixel và chuyển sang JPEG chất lượng cao...) và chỉ định Foldr Monitr theo dõi thư mục này. Một khi hình ảnh của bạn được xử lý xong thì chúng sẽ được tự động tải lên Flickr.

Dùng Mp3tag để tổ chức thư viện nhạc MP3

Hình 6: Công cụ Mp3tag mạnh mẽ cho phép quản lý thư viện bài hát và podcast, truy cập thông tin chuẩn lẫn thông tin mở rộng.

Ngay cả những người sành sỏi và đam mê âm nhạc cũng sẽ có vài chục thư mục, tập tin mang tên “Track 1” hoặc “Unknown Album” trong thư viện nhạc của mình. Hiện cũng có vài công cụ hứa hẹn sẽ giúp bạn đánh thẻ, cung cấp thông tin album nhạc cho bạn. Tuy vậy, một công cụ lâu đời là Mp3tag (find.pcworld.com/70154) tỏ ra vẫn xuất sắc, nhất là nó vẫn còn miễn phí (dĩ nhiên bạn vẫn có thể tài trợ cho nó).

Chỉ cho Mp3tag một thư mục, nó sẽ liệt kê danh sách tập tin đa phương tiện để bạn dễ dàng chỉnh sửa. Ở cửa sổ này, bạn chọn một nhóm tập tin (có thể là một album nhạc) và chọn Amazon, discogs, freedb hay MusicBrainz từ menu Tag Sources. Bạn cũng có thể kéo thả một hình album từ Amazon (của Mỹ hoặc Đức). Nếu tag ID3 chuẩn của bạn vẫn chưa đủ thông tin thì bạn có thể thêm trong mục tag mở rộng (ví dụ tin podcast metadata của iTunes) trong menu View. Chức năng đảo chọn Invert Selection (--A, hoặc chọn trong trình đơn Edit) rất cần thiết trong trường hợp bạn muốn lấy ra 3 bài hát bạn không muốn chèn thông tin tag trong số cả trăm bài hát khác.

Hãy nhớ là Mp3tag là một công cụ mạnh. Nếu bạn đồng bộ thư viện nhạc trên PC với thiết bị nghe nhạc MP3 hoặc điện thoại thì có thể cách đánh chỉ mục “truyền thống” theo ký tự ABC không thực sự tốt khi dò tìm trên màn hình 2,5” của thiết bị di động, nhất là với kho thư viện nhạc khổng lồ. Hãy giữ cho hệ thống của bạn thật đơn giản, về sau này sẽ dễ quản lý.