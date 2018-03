Có rất nhiều phần mềm giúp bạn điều khiển máy tính từ xa qua Internet; từ miễn phí cho đến có phí. Mỗi phần mềm có những điểm mạnh yếu riêng. Tùy mục đích sử dụng mà bạn chọn phần mềm sao cho phù hợp với yêu cầu. Phần mềm điều khiển từ xa không chỉ hữu ích cho những người thường xuyên làm việc từ xa (teleworker) mà còn rất hữu ích cho những người quản lý hệ thống mạng. GoToMyPC, Timbuktu hoặc Remote Desktop (có sẵn trong Windows XP)... là các tiện ích điều khiển từ xa khá đơn giản, từ giao diện người dùng cho tới cả tính năng. PcAnywhere, RemotelyAnywhere và NetOp School (tham khảo bài “Phần mềm hỗ trợ đào tạo trực tuyến” (ID: A0405_74) có các tính năng quản lý mạnh hơn và việc cài đặt, sử dụng cũng phức tạp hơn.



Nếu chỉ muốn điều khiển máy tính từ xa để khởi chạy các ứng dụng, trò chơi, thực hiện một số thao tác kiểm soát máy tính, chia sẻ tập tin từ máy tính ở nhà... bạn có thể “liếc” qua phần mềm LogMeIn với một số ưu điểm như dễ cài đặt, ít chiếm dung lượng đĩa cứng, hỗ trợ cả hệ điều hành (HĐH) Windows lẫn Linux. LogMeIn có thể giúp bạn theo dõi các hoạt động của PC từ bất kỳ máy tính nào trên thế giới, bất kể khoảng cách, chỉ cần có đường truyền Internet băng thông rộng chất lượng ổn định.



YÊU CẦU

Hình 1

Máy tính cần điều khiển từ xa (chúng tôi tạm gọi là Target PC)



- Cài đặt HĐH Windows 2000, XP hay Server 2003.



- Internet Explorer hay Netscape Navigator 4.0 trở lên



- Luôn được kết nối Internet (qua cáp, modem, ISDN hay DSL...).



- Người dùng phải có quyền quản trị.



Máy tính nội bộ – Local PC (dùng để truy cập Target PC)



- HĐH Windows XP, Server 2003, 2000, NT4, ME hoặc 98; hoặc bất kỳ HĐH nào có hỗ trợ Java trong trình duyệt.



- Internet Explorer hay Netscape Navigator 4.0 trở lên, có hỗ trợ Java và cho phép thi hành ActiveX.



- Kết nối với Internet thông qua modem cáp, ISDN hoặc DSL.



Lưu ý: Bạn nên cài đặt Java phiên bản mới nhất (tải về tại http://www.java.com/en/). Một số phiên bản Java cũ không hỗ trợ đầy đủ các tính năng của LogMeIn.



THỰC HIỆN



1. Tạo tài khoản sử dụng

Hình 2

Bạn cần cài đặt tiện ích LogMeIn trên Target PC. Truy cập vào website https://secure.logmein.com, chọn Get Free Trial trong mục LogMeIn Pro (hình 1). Ở đây chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản dùng thử (thời hạn 30 ngày). Nếu có nhu cầu sử dụng chức năng cao cấp hơn cũng như các chính sách hỗ trợ hoàn thiện hơn, bạn nên mua bản chính thức.



LogMeIn sử dụng địa chỉ email làm tài khoản người dùng. Nhập địa chỉ email của bạn và gõ mật khẩu dùng để đăng nhập (dành riêng cho LogMeIn) trong ô Enter a password trước khi nhấn Create Account (hình 2).



Trong màn hình kế tiếp, chọn Add Computer và nhấn Yes khi xuất hiện thông báo trước khi tải về. Kết thúc quá trình tải về, nhấn Next và chọn I Agree trong cửa sổ cài đặt. Chọn đường dẫn đến thư mục lưu trữ LogMeIn trên ổ cứng. Nhấn Next và Finish để kết thúc quá trình cài đặt.



2. Truy cập từ xa

Hình 3

Muốn truy cập Target PC từ Local PC, bạn chỉ cần vào địa chỉ website https://secure.logmein.com/go.asp?page=login, đăng nhập với tài khoản (địa chỉ email và mật khẩu) đã đăng ký ở các bước trên.



Trong mục My Computers, bạn sẽ thấy tất cả các Target PC. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ thử nghiệm với 1 Target tên “minh” (hình 3).



Chọn PC cần truy cập và nhập mật khẩu đăng nhập của LogMeIn, bạn sẽ vào được màn hình quản lý của LogMeIn (hình 4).



Kế tiếp, đánh dấu tùy chọn mục “Open remote control in a new window” trước khi chọn Go để giao diện điều khiển xuất hiện trong một cửa sổ khác. Bạn sẽ dễ dàng thực hiện các thao tác từ xa như thể đang ngồi trực tiếp trước Target PC vậy.



MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA LOGMELN



Giống các giải pháp điều khiển từ xa khác mà chúng tôi từng thử nghiệm, LogMeIn cho phép thực hiện mọi thao tác trên máy tính ở xa như thể bạn đang ngồi cạnh nó. Bạn có thể cài đặt phần mềm, tiện ích, thay đổi cấu hình hệ thống, in ấn từ xa... và cả lập lịch cho máy tính khởi động lại ở một thời điểm nào đó. Tiện ích truyền file cho phép bạn copy trực tiếp giữa máy tính ở nhà và máy tính điều khiển từ xa. Tuy nhiên, bạn phải đăng ký với LogMeIn để sử dụng được một số tiện ích này.

Hình 4