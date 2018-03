Windows không thể “thức dậy” từ chế độ chờ (standby) hay ngủ đông (hibernate). Giải quyết tình huống này như thế nào?



Nhiều trục trặc liên quan đến chế độ chờ và ngủ đông có thể xuất phát từ card đồ họa và card âm thanh. Một thao tác đơn giản là nâng cấp trình điều khiển thiết bị (driver) sẽ giúp tính năng ngủ đông hoạt động bình thường trở lại (bạn có thể xem hướng dẫn thực hiện trong bài viết “Khắc phục những trục trặc thường gặp” (ID: A0612_130).



Ngoài ra, một số ứng dụng cũng có thể gây khó khăn cho quá trình chuyển đổi qua lại chế độ tiết kiệm điện của hệ thống. Một cách thử nghiệm là đưa máy tính của bạn về chế độ chờ hoặc ngủ đông trong khi một số chương trình nào đó đang hoạt động và khi chúng không hoạt động. Nếu mọi thứ chỉ hoạt động tốt khi bạn không cho chạy một chương trình nào đó thì hãy nhanh chóng tìm bản cập nhật mới cho nó, hoặc thay thế nếu không tìm được bản cập nhật, hoặc đóng (tắt) chương trình đó trước khi cho máy tính “giải lao”.



Việc nâng cấp BIOS cũng có thể khắc phục trục trặc này. Bạn hãy tìm thông tin trên website của hãng sản xuất máy tính (mà cụ thể là bo mạch chủ) để xem có bản cập nhật mới nào hay không.



Nếu có một thứ gì đó không hoạt động sau khi hệ thống “tỉnh giấc”, bạn hãy chờ đợi trong chốc lát rồi thử lại lần nữa. Còn nếu tất cả đều “bất động”, bạn vào một dịch vụ tìm kiếm, nhập tên phần cứng hoặc phần mềm mới được cài đặt cùng với từ khóa standby hoặc hibernate để tìm thông tin về sự cố và cách khắc phục.

ĐỔI TẬP TIN PDF SANG WORD



Có cách nào để chuyển đổi tập tin Adobe Acrobat PDF sang tập tin Microsoft Word không?

GHI NHẠC TỪ ĐĨA DVD MÀ KHÔNG CẦN SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHỤ TRỢ Một mục nhỏ trong bài viết “Đồng bộ tập tin dễ dàng với Briefcase” (ID: A0610_122) từng trình bày cách trích nhạc từ đĩa DVD thông qua sợi cáp âm thanh và đây là cách sao chép hợp pháp. Một bạn đọc vừa cho biết có thể ghi lại âm thanh của đĩa DVD bằng chương trình Sound Editor của Roxio Easy Media Creator. Một số máy tính cho phép bạn ghi lại trực tiếp bất cứ thứ gì đang phát trên hệ thống âm thanh của chúng (trong khi đó vài loại card âm thanh cương quyết vô hiệu hóa tính năng này nhằm tuân thủ luật bản quyền). Để kiểm tra xem máy tính của mình có khả năng sao chép trực tiếp hay không, bạn hãy chạy một phần mềm ghi âm và tìm tùy chọn nguồn thu có tên là Default Mapping Device, Master, Stereo Mix hay một tên gì đó tương tự. Sau đó, bạn thử xem phần mềm này có làm việc với các nội dung được bảo vệ hay không, chẳng hạn như một đĩa DVD thương mại chẳng hạn.

Có vài giải pháp để thực hiện việc chuyển đổi này mà không đòi hỏi người dùng phải bỏ ra đến 299USD để mua phiên bản đầy đủ của phần mềm Adobe Acrobat.



Miễn phí: Mở tập tin PDF bằng tiện ích Adobe Reader rồi chọn Edit.Copy File to Clipboard. Sau đó, bạn mở một tài liệu mới trong Word và ấn tổ hợp phím -V để dán vào đó nội dung vừa chép từ tập tin PDF. Tuy nhiên, thao tác này không chép được các hình ảnh hoặc định dạng trang và tất cả các dòng của văn bản sẽ trở thành từng đoạn văn bản riêng (paragraph) cho nên việc chỉnh sửa sẽ khó khăn.



10USD: Tiện ích PDF to DOC của hãng CTdeveloping (find.pcworld.com/55706; Hình 1) có khả năng sao chép lại một cách chính xác các hình ảnh và văn bản cũng như mọi thứ khác trừ những định dạng trang quá phức tạp của tập tin PDF. Cần chú ý, mỗi dòng văn bản sẽ hiển thị một trong một khung riêng nên cũng sẽ khó chỉnh sửa. Dù vậy, đây có thể xem là tiện ích hữu ích để chuyển đổi tập tin PDF sang Word.



40USD: Văn bản trong tập tin PDF của bạn sẽ được chép từng dòng một sang tập tin Word với tiện ích Able2Doc của Investintech.com (find.pcworld.com/55707). Giống PDF to DOC, chương trình này cũng chuyển đổi hầu hết các định dạng của tập tin gốc một cách chính xác.

CHUYỂN ĐỔI ĐỊA CHỈ EMAIL



Cách nào tốt nhất để thông báo mọi người về thay đổi địa chỉ e-mail của mình.



Một khi địa chỉ email mới được kích hoạt, hãy gửi một thông báo từ hộp thư đó đến mọi người mà bạn thường xuyên liên lạc thông qua email. Trong khi sử dụng địa chỉ email mới như hộp thư chính, bạn nên duy trì hộp thư cũ trong thời gian khoảng 2-3 tháng. Bạn cần thường xuyên kiểm tra cả hai hộp thư nhưng chỉ được gửi thư đi từ hộp thư mới. Nếu có ai đó gửi thư cho bạn theo địa chỉ cũ, bạn phải thông báo cho họ biết về sự thay đổi này cũng như địa chỉ email mới của bạn.