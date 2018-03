Thời gian gần đây, khi khám phá những miền đất mới thu hút, Hải Piano cảm thấy bộ máy ảnh cồng kềnh ngày càng trở ngại. Hành trình dài ngày với chiếc máy quá nặng trên cổ đôi khi làm anh mệt mỏi và dần mất thói quen kiên nhẫn khi chụp ảnh. Anh bắt đầu ước ao có một chiếc máy nhỏ mà chất lượng ảnh gần như máy kỹ thuật số chuyên nghiệp có thể thay ống kính (DSLR), nhưng phải có thiết kế thật chuyên nghiệp.

"Khi nghe đến dòng Canon PowerShot, thường tôi nghĩ đến các dòng máy du lịch. Nhưng lúc cầm trên tay Canon PowerShot G1X, tôi hơi giật mình vì thiết kế đơn giản với đường nét góc canh khá cổ điển, nhiều góc vuông, nhiều vòng xoay điều chỉnh", Hải Piano chia sẻ.

Cảm giác cầm thân máy kim loại của G1X rất chắc tay và thân quen như cầm máy DSLR. Các chức năng chính của máy được chuyển ra các vòng xoay và nút bấm như máy chuyên nghiệp: nút chỉnh ISO, đo sáng, flash ở ngay trên thân máy, tăng giảm EV trên vòng tròn chức năng. Thao tác chụp khá giống máy ảnh "hầm hố".

Điểm nổi bật nhất của G1X là sensor APS-C tương đương máy DSLR cho file ảnh chất lượng cao, chi tiết ảnh sắc nét. Công nghệ HS xử lý các hoàn cảnh chụp trong ánh sáng yếu khá hoàn hảo. Người dùng có thể tự tin chỉnh ISO lên 6.400 như máy DSLR chuyên nghiệp mà không bỏ lỡ khoảnh khắc nào cả. Thuận tiện nhất là ống kính có chất lượng quang học khá tốt với độ mở tối đa f2.8 và dải zoom "all in one" 28-112 mm. Ống zoom này đủ để chụp cả một lễ hội hay toàn bộ chuyến đi mà không cần phải quan tâm đến thay ống kính như DSLR. Hệ thống chống rung cho ảnh nét dù chụp tốc độ chậm hơn 4 stops so với bình thường cũng là điểm đặc biệt ở chiếc máy ảnh này.

"Từ khi cầm Canon PowerShot G1X, tôi bắt đầu cảm thấy tĩnh tâm hơn khi chụp ảnh. Máy nhẹ nên thật thong thả, không phải quan tâm nhiều đến vác máy hay thay ống kính. Tôi bắt đầu tập trở lại cảm giác chụp ảnh đơn giản như thời chụp máy film, tính toán kỹ các thông số, tận dụng hết các hiệu ứng của máy và tĩnh tâm hơn để chờ đợi cú bấm máy đúng khoảnh khắc", Hải Piano tâm sự. Nhờ đó những bức ảnh đẹp từ G1X đã được hoàn chỉnh ngay khi bấm máy. Với anh, G1X như sự giải phóng khỏi đống máy móc nặng nề, bỏ thói quen chụp ảnh quá lạm dụng kỹ thuật của DSLR.

Dưới đây là những bức ảnh đặc sắc được Hải Piano chụp từ Canon PowerShot G1X:

Ráng chiều trên đảo Pangkor, Malaysia. Ảnh chụp bằng Canon PowerShot G1X. Thông số ảnh: 5 giây, f/16, ISO 100, 28 mm.

Hải Piano cho biết, khi chụp bức ảnh này, anh liền nhớ đến câu "Những bức ảnh đơn giản nhất, đôi khi lại khó chụp nhất" của Neil Leifer. Vì một bức ảnh phơi sáng lâu thường nhìn rất giản dị, nhẹ nhàng nhưng nếu không có sự tính trước và trang bị đầy đủ thì khó có thể chụp ảnh phơi sáng được.

Trong trường hợp này, để phơi sáng lâu cho sóng nhòe thì phải giảm tốc độ chụp xuống ít nhất từ 3 đến 5 giây, thậm chí 30. Trong tính năng của G1X có hiệu ứng thú vị là filter ND giúp giảm 3 stops và anh cộng EV trên G1X thêm 2 khẩu độ để tốc độ chụp giảm hơn nữa. Chỉ cần đặt G1X trên chân máy nhỏ, đợi sau khi mặt trời lặn, biển tối dần và ráng chiều rực lên, có thể dùng chức năng hẹn giờ để chống rung máy khi bấm là có bức ảnh phơi sáng 5 giây.

Tháp Pô Klong Garai, Phan Rang. Ảnh chụp bằng máy PowerShot G1X, thông số ảnh: 1/400 giây, f/5.6, ISO 100, 100 mm.

Nếu bằng một máy ảnh du lịch thông thường với sensor nhỏ, khi chụp một cảnh có độ chênh sáng cao giữa ngoài tháp và trong cửa gỗ, chắc chắn là bên ngoài đủ sáng thì cửa gỗ sẽ đen sì và ngược lại. Lúc này sẽ xảy ra trường hợp đủ thấy chi tiết khóa cửa và cửa gỗ, thì chi tiết áo của người phụ nữ Chăm hay phần gạch ngoài tháp sẽ bị dư sáng, mất chi tiết. Nhưng với G1X, nhờ có bộ cảm biến hình ảnh APS-C với dải nhận sáng (dynamic range) khá rộng nên chi tiết phần ngoài tháp lẫn phía trong cửa gỗ vẫn đầy đủ và thấy rõ.

Kualar Lumpur, Malaysia. Ảnh chụp bằng PowerShot G1X, thông số: 1/40 giây, f/3.2, ISO 100, 28 mm.

Với ống kính rộng tương đương 28 mm và độ mở tối đa f2.8, G1X là máy ảnh lý tưởng cho ảnh đời thường. Đặc biệt khả năng cân bằng trắng và thể hiện màu sắc của G1X rất chính xác. Chúng ta có thể thấy màu tím hoa lan, màu hồng cánh sen, màu đỏ… đều được thể hiện rõ nét và không bị ám sắc. Với công nghệ HS của máy, hình ảnh trong trẻo và màu sắc tươi tắn hơn.

Ảnh chụp với PowerShot G1X. Thông số ảnh: 1/100 giây, f/11, ISO 100, tiêu cự 65 mm.

Trường hợp này Hải Piano thử dùng G1X gắn bộ kích hoạt đèn flash với hai đèn hai bên. Một đèn trực tiếp và một đèn dập trần cho ảnh chụp một đĩa kem dâu với màu sắc trong trẻo, rực rỡ. Các màu sắc tách rõ ràng, dù phần đỏ cam chiếm diện tích khá nhiều nhưng các màu khác vẫn không bị ám sắc. Ảnh có độ nét và chất lượng như chụp từ DSLR.

Bến Tri Thủy - Phan Rang. Ảnh chụp bằng máy PowerShot G1X. Thông số: 1/125 giây, f/9, ISO 200, flash.

Khi nhiếp ảnh gia Hải Piano đến bến cá thì mặt trời lên lưng chừng rồi và ngược sáng rất mạnh. Nếu không có bù sáng từ phía người chụp thì mặt và chi tiết các nhân vật trong ảnh sẽ bị tối đen. Anh đã sử dụng flash của G1X để đánh mạnh vào các nhân vật và có được bức ảnh vừa ghi nhận được ánh ban mai vàng rực, vừa rõ màu các nhân vật và rổ cá. Ảnh này cho thấy chất lượng quang học của ống kính gắn ở G1X khá tốt, ánh sáng chiếu ngược quá mạnh nhưng vẫn không bị flare hay xuất hiện những quầng sáng lạ.

Hẻm chợ lồng đèn Phú Định, TP HCM. Ảnh chụp từ PowerShot G1X, thông số: 1/100 giây, f/4, ISO 8.000.

Còn ảnh chụp đèn lồng tuy đơn giản nhưng thực ra phải vận dụng nhiều chức năng của máy để bắt kịp khoảnh khắc này. Bối cảnh là một hẻm tối, chú chủ tiệm vừa bán hàng vừa làm lồng đèn nên di chuyển khá nhanh. Nhờ ISO 8.000, để tốc độ 1/100 giây, G1X "bắt dính" cảnh chú ngồi thụp xuống chiếc đèn đẹp nhất để chỉnh sửa. Công nghệ HS và vi xử lý DIGIC5 cho chất lượng hình ảnh đáng kinh ngạc, ở ISO 8.000 mà chi tiết và màu sắc thể hiện rất tốt, xử lý noise hiệu quả.

Chùa Ngọc Hoàng, TP HCM. Ảnh chụp bằng Powershot G1X, thông số: 1/15 giây, f/5.6, 64 mm, ISO 12.800.

Nhiếp ảnh gia muốn chụp các hoa văn thật sắc nét trên chiếc chuông cổ để làm tư liệu cho bài viết về họa tiết. Nhưng chuông được đặt ở nơi ánh sáng rất yếu và chỗ hoa văn anh muốn chụp lại nằm ở góc tối của chuông. Vì vậy, Hải Piano mạnh dạn dùng ISO 12.800 và tốc độ chụp rất thấp 1/15 giây. Tuy nhiên, hệ thống chống rung thông minh của máy đã giúp ổn định hình ảnh dù tốc độ chụp khá thấp. Một lần nữa khả năng khử noise và dynamic range của G1X thật tuyệt ở ISO 12.600. Chi tiết và màu sắc kim loại đồng vẫn thể hiện tốt. Điều này có nhiều máy DSRL chưa chắc đã thể hiện được

Chùa Ngọc Hoàng, TP HCM. Thông số ảnh: 1/30 giây, f/5.6, ISO 1.600, chế độ chụp đơn sắc.

Để ghi nhận những tia sáng mạnh từ nóc chùa tỏa xuống những người đang hành lễ, trong không gian cổ kính và trầm mặc, Hải Piano chuyển sang chế độ chụp đơn sắc và dùng tone trắng đen. Chỉnh ISO lên cao một chút cho máy tự động khép khẩu ở khẩu độ an toàn f/5.6 và lấy nét vào những tia sáng. Kết quả là G1X cho một bức ảnh trắng đen với độ tương phản rất tốt, chi tiết vùng sáng và vùng tối đều thể hiện rõ nét dù chênh sáng nhiều. Để có một bức ảnh trắng đen đẹp, với G1X người dùng không phải chụp ảnh màu rồi về dùng phần mềm chuyển sang ảnh trắng đen nữa.

Thông số ảnh: 1/320 giây, f/5.6, ISO 16.000.

Khi ngồi ở một góc đường trung tâm thành phố thì cơn mưa lớn xuất hiện, anh chợt nảy ý tưởng chụp cảnh sinh hoạt sao thấy rõ từng hạt mưa. Muốn vậy thì tốc độ chụp phải trên 1/300 giây. Anh chuyển sang chế độ ưu tiên khẩu độ Tv để chỉnh tốc độ cố định lên 1/320, dùng ISO 1.600 để máy khép khẩu đủ độ nét. Rất may có hai du khách đi ngang qua đường trên nền tối của hàng me, và G1X đã ghi nhận rõ từng hạt mưa rơi.

Lễ mở cửa tháp, Lễ hội Ka Tê Phan Rang. Thông số ảnh: 1/250 giây, f/3.5, ISO 100.

Khoảnh khắc người thầy cúng té nước vào tượng Siva để làm lễ mở cửa tháp là cực nhanh và khó bắt kịp, ngay cả với máy DSLR. Trong biển người hành hương thì chiếc máy có kích thước nhỏ như G1X thật thoải mái di chuyển và chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia chuyển máy sang chế độ chụp tốc độ cao High-speed Burst HQ với 4,5 ảnh trên giây và có thể chụp liên tục 6 ảnh. Nhẹ nhàng cầm G1X, Hải Piano đứng chờ thời khắc người thầy cúng té mạnh bát nước và bấm máy. Hệ thống lấy nét thật hoàn hảo, hình ảnh ghi nhận được rất sắc nét và là khoảnh khắc hiếm có trong lễ hội

