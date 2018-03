Câu Hỏi:

Tôi có máy tính Dell đang cài Win XP, muốn nâng cấp lên Win 7 nhưng không có driver, xin hỏi có thể tìm ở đâu?

Trả lời:

Bạn không nói rõ model cụ thể của máy Dell nên chúng tôi không thể kiểm tra và tìm giúp bạn chính xác driver tương thích Win 7 được. Ở đây chúng tôi chỉ trả lời tổng quát. Thường Win 7 đòi hỏi tài nguyên phần cứng khá lớn (số lượng và tốc độ CPU, dung lượng RAM, đĩa cứng...) nên nếu máy bạn hơi cũ thì không nên nâng cấp lên Win 7 vì có thể máy sẽ chạy rất chậm. Trên một máy tính, mỗi thiết bị đều phải có driver quản lý nó, thí dụ cần phải cài driver cho các thiết bị sau: card màn hình, card âm thanh, card mạng Ethernet, card WiFi, webcam... Ứng với mỗi driver, người dùng nên đặc biệt chú ý đến 2 thông tin thiết yếu: nó quản lý model cụ thể nào của thiết bị và nó chạy trên môi trường nào (Win XP, Win 7 32 bit, Win 7 64 bit, Linux...).



Thông thường, nếu model nào đó của máy tính có thể hoạt động tốt với Win 7 thì hãng đã viết driver cho các card chạy trên Win 7 và đặt các driver này trên CD kèm theo máy cũng như trên website của hãng để người dùng có thể tải về và cài đặt dễ dàng.



Nếu khi mua máy, đĩa CD cài đặt kèm theo máy không có driver cho Win 7 thì có thể nói máy bạn không chạy tốt với Win 7. Trong trường hợp này, bạn vẫn có thể thử dùng Win 7 bằng cách tự cài Win 7 vào máy rồi tìm và cài đặt các driver cho các thiết bị. Thường có 2 phương án tìm kiếm và cài đặt các driver:



1. các driver cho các card được tập hợp lại theo từng model máy tính. Bạn hãy vào trang web hỗ trợ kỹ thuật của hãng sản xuất máy tính và tìm đến trang chứa các driver trên Win 7 (nếu có) của máy mình, sau đó chọn lựa và tải về từng driver cho mỗi thiết bị. Tuy nhiên, mỗi model máy tính có thể có nhiều cấu hình khác nhau, mỗi cấu hình lại dùng các card thuộc các hãng khác nhau.



2. driver thiết bị được hãng sản xuất thiết bị viết và phân phối độc lập với hãng máy tính dùng thiết bị đó.



Tóm lại, để tải về và cài đặt đúng driver cho từng thiết bị, bạn cần biết chính xác và cụ thể tên và model của thiết bị đó. Thường các thông tin về thiết bị được miêu tả trong tài liệu sử dụng đi kèm theo máy tính. Nếu máy tính của bạn đang chạy tốt trên môi trường Win XP cũ, bạn có thể vào Control Panel.System, chọn tag Hardware.Device Manager rồi xem thông tin chi tiết về tên và model của từng thiết bị.

Câu Hỏi:

Thỉnh thoảng khi duyệt web thì trình duyệt (chrome, ie8, firefox4) tự động chuyển qua địa chỉ lạ. Máy trước khi cài hotspot-shield không bị tình trạng này.

Trả lời:

Nếu bạn nghĩ rằng tiện ích hotspot-shield gây ra hiện tượng trang web truy xuất bị đổi thành trang web khác thì hãy "uninstall" nó khỏi máy. Thật ra có nhiều lý do khác nhau làm trang web mà bạn truy xuất bị chuyển thành trang web khác. Để hiểu rõ các lý do này, bạn cần biết nguyên tắc làm việc của hệ thống web: người dùng yêu cầu trình duyệt truy cập trang web (bằng cách nhập địa chỉ trang web hay click vào mối liên kết trong trang web hiện hành), trình duyệt gọi hệ thống để nhờ hệ thống gởi yêu cầu về web server. Tuy nhiên thông báo yêu cầu trang web có thể bị xử lý bởi nhiều proxy trung gian. Ngay cả trong trường hợp thông báo yêu cầu đến được web server, nếu có các plug-ins thì chúng sẽ xử lý yêu cầu truy xuất trang web trước khi web server gốc xử lý. Tóm lại yêu cầu truy xuất 1 trang web của người dùng có thể bị xử lý bởi 1 hay nhiều phần tử trung gian khác nhau, 1 trong các phần tử này có quyền thay đổi địa chỉ trang web thành địa chỉ khác và như vậy người dùng sẽ không nhận được nội dung trang web cần xem, mà thay vào đó là trang web nào đó do thành phần xử lý muốn cung cấp. Tiện ích hotspot-shield chạy trên máy người dùng, ẩn phía trong trình duyệt web, mỗi lần trình duyệt web gởi yêu cầu của người dùng vào hệ thống, hotspot-shield sẽ thu nhận và xử lý theo cách mà nó muốn, do đó đây có thể là nguyên nhân làm thay đổi địa chỉ trang web mà bạn cần truy xuất.



Một lưu ý khác là ngay cả bạn truy xuất được trang web mong muốn, nhưng nội dung trang web này lại chuyển hướng tự động về trang web khác (thông qua lệnh javascript trong trang web) thì bạn cũng gặp hiện tượng như được miêu tả.

Câu hỏi:

Máy sử dụng Windows 7 SP1, có ổ DVD đọc-ghi hiệu LITEON model iHAS324-32 Y. Ban đầu sử dụng bình thường, gần đây Windows 7 không nhận ra DVD-RW nữa mà lại nhận là CD-drive, ổ vẫn hoạt động bình thường (vẫn đọc được DVD) nhưng không thể ghi đĩa.

Trả lời:

Nếu lúc trước bạn dùng Win 7 và sử dụng ghi đĩa bình thường, còn hiện nay thì máy không nhận dạng là ổ DVD-RW nữa thì cách đơn giản nhất là hãy phục hồi hệ thống về trạng thái ban đầu (chạy tốt) thông qua file image của hệ thống được lưu giữ trước đây. Nếu trước đây, bạn không backup hệ thống chạy tốt lên file ảnh thì bây giờ phải cài Win 7 lại từ đầu rồi cài driver cho ổ DVD-RW nếu cần thiết. Bạn có thể tìm driver của ổ DVD-RW Lite-on của mình và tải về driver này về máy từ nhiều nguồn khác nhau trên Internet. Lưu ý rằng sau khi cài đặt và kiểm tra máy chạy tốt theo mong muốn, bạn hãy backup ngay hệ thống ở trạng thái tốt này lên file image để dùng lại sau này, tránh việc mất nhiều thời gian cài lại từ đầu Windows và các ứng dụng.

Câu hỏi:

Sau khi lắp đặt và cài driver mới nhất của card GV-N560OC-1GI, tôi thấy hình ảnh hơi nhòe hơn một chút so với trước khi dùng card Intel HD graphics. Có phải do tính năng anti-analising nhiều quá?

Trả lời:

Chất lượng hình ảnh được hiển thị phụ thuộc vào nhiều yếu tố: card video, version của driver cho card video, các thông số cầu hình hoạt động cho card video... Về nguyên tắc, card video GV-N560OC-1GI cao cấp hơn card Intel HD graphics, do đó sẽ là bất thường nếu chất lượng ảnh nhòe hơn card Intel HD graphics. Vậy bạn hãy xem và thử thay đổi các thông số cấu hình làm việc của driver card GV-N560OC-1GI rồi kiểm tra kết quả để đưa card về trạng thái hoạt động tốt nhất theo mong muốn của bạn.

Câu hỏi:

Máy dùng card đồ họa GeForced 8500GT 512MB GDDR3 128bit, khi vừa mở máy lên (bật nguồn) thì hệ thống hiển thị bộ nhớ card đồ họa chỉ có 256MB, nhưng khi vào Windows kiểm tra trong dxdiag và Nvidia control thì đúng là 512MB.



Trả lời:

Khi mở máy, trình khởi động trong ROM BIOS sẽ chạy trước hết, nó kiểm tra xem các thành phần cơ bản của máy tính có hoạt động tốt không. Nếu 1 trong các thành phần này bị lỗi, BIOS sẽ báo lỗi và dừng chạy. Nếu tất cả các thành phần cơ bản đều bình thường, BIOS sẽ chạy tiếp, nhiệm vụ kế tiếp là boot đĩa và giao điều khiển lại cho chương trình trên đĩa (thường là hệ 1 điều hành nào đó mà bạn đã cài đặt trên đĩa tương ứng). Tùy theo version của ROM BIOS trên máy bạn mà nó có thể hiểu chính xác từng thiết bị hay không. Trong trường hợp máy bạn, nếu BIOS chỉ báo dung lượng RAM màn hình là 256MB trong khi dung lượng thật là 512MB, thì có thể nói BIOS trên máy bạn không tương thích tốt lắm với cấu hình phần cứng của máy. Tuy nhiên điều này cũng không quan trọng lắm, vì khi Windows chạy, nó kiểm tra lại và quản lý đúng dung lượng RAM là 512MB.

Tóm lại, việc BIOS trên máy bạn báo không đúng dung lượng RAM của card màn hình không ảnh hưởng gì đến hoạt động của Windows và của card màn hình cả.

Câu hỏi:

Nghe nói Xbox 360 Elite & Kinect đồ họa khủng lắm. Nhưng ngặt nỗi nhà tôi vẫn dùng TV CRT 21 inches, hỗ trợ chắc chừng 480p. Thế thì chơi Kinect ra sao? Nên mua mới TV full hay ready HD để thấy được độ nét của Xbox 360?

Trả lời:

Máy chơi game Xbox 360 Elite của Microsoft sử dụng card đồ họa ATI Xenos hỗ trợ độ phân giải 720p và 1080i, cung cấp các cổng nối với tivi là HDMI, A/V, Composite. Như vậy, nếu bạn dùng tivi CRT 21 inches thì cũng được nhưng sẽ không có được độ phân giải cao nhất mà Xbox cung cấp. Nếu có tiền, bạn nên trang bị tivi LCD, LED có độ phân giải HD Ready hay tốt nhất là Full HD, còn độ lớn của tivi là tùy không gian của phòng chơi tivi của bạn. Hiện nay trên thị trường, có nhiều loại tivi Full HD 32 inch có giá dưới 8 triệu đồng.

Câu hỏi:

Màn hình LCD Sony Bravia series D, khi nối PS2 vào chơi thì game không hiển thị màu. Xin hỏi cách khắc phục.

Trả lời:

Vì có nhiều nguyên nhân làm mất màu tín hiệu từ máy chơi game PlayStation 2, nên ở đây chúng tôi chỉ trả lời tổng quát. Máy chơi game PlayStation 2 có thể tạo tín hiệu video màu với độ phân giải tối đa là 1280 x 1024, nó xuất tín hiệu audio/video ra cổng AV MULTI OUT gồm 3 chấu: chấu màu vàng mang tín hiệu video, chấu màu trắng và đỏ mang tín hiệu stereo audio. Chuẩn giao tiếp AV là chuẩn rất phổ biến nên tivi nào cũng hỗ trợ (CRT, LCD, LED, Plasma). Đối với tivi LCD, nó có nhiều ngỏ vào tín hiệu để người dùng có thể nối kết đồng thời với nhiều nguồn tín hiệu khác nhau. Trong các ngỏ vào, thế nào cũng có ít nhất 1 ngỏ AV In. Vậy bạn hãy kiểm tra lại tivi LCD của mình, nối kết chính xác từng dây tín hiệu : dây màu vàng nối từ ngỏ AV Out màu vàng của máy PS2 đến ngỏ AV in màu vàng của Tivi, dây màu trắng nối từ ngỏ AV Out màu trắng của máy PS2 đến ngỏ AV in màu trắng của Tivi, dây màu đỏ nối từ ngỏ AV Out màu đỏ của máy PS2 đến ngỏ AV in màu đỏ của Tivi. Hãy kiểm tra cẩn thận việc nối kết từng ngỏ, nhớ ấn mạnh để dây cắm hết mức vào từng ngỏ. Sau đó chơi lại game và kiểm tra kết quả. Nếu tivi vẫn chỉ hiển thị video trắng đen thì rất có thể dây video đã bị đứt (bên trong lõi). Bạn hãy thử thay dây khác.

Câu hỏi:

Trong Pascal dùng lệnh nào để khởi động lại máy.

Trả lời:

Có nhiều phương pháp khác nhau để viết đoạn code Pascal reboot lại máy, ở đây chúng tôi xin trình bày 1 phương pháp đơn giản: gán giá trị $1234 vào 2 ô nhớ ở địa chỉ $0040:$0072 rồi chuyển chương trình về địa chỉ $FFFF:$0000, đây là địa chỉ đầu trong ROM BIOS của máy (lưu ý các giá trị trên đều được viết theo hệ thống số thập lục phân).



Cụ thể mã nguồn của chương trình Pascal thực hiện reboot máy theo phương pháp trên như sau:



Program Reboot;



begin



memW[$0040:$0072] := $1234;



{nhảy tới địa chỉ $FFFF:0000 trong BIOS để reboot }



Inline($EA/$00/$00/$FF/$FF);



end.



Lưu ý rằng chương trình Pascal trên chỉ có thể chạy đúng và reboot được máy nếu nó chạy trên môi trường MSDOS thật sự, còn nếu nó chạy trên cửa sổ DOS của Windows thì không thể reboot máy vì Windows có cơ chế bảo vệ tốt, nó không cho phép ứng dụng truy xuất trực tiếp tài nguyên phần cứng.

Câu hỏi:

Máy Sony Vaio cài Windows Vista, bị lỗi: Error (s) found: Code 80070002 Windows update encountered an unknown error. Xin hỏi cách khác phục.



Trả lời:

Nếu bị lỗi 80070002 khi update Windows Vista, bạn thử tiến hành các bước khắc phục lỗi này do Microsoft đề nghị:



1. Ngừng dịch vụ "Windows Update" bằng các thao tác sau:



- login lại Windows với tài khoản Administrator



- chọn button Start.Control Panel, click mục "System and Maintenance", rồi click tiếp mục "Administrative Tools"



- nhấn kép chuột vào icon "Services". Nếu máy đòi password thì bạn nhập password của administrator



- nhấn phải chuột vào hàng "Windows Update service", rồi chọn option "Stop" để dừng dịch vụ Update Windows.



2. Xóa các file update tạm bằng các thao tác sau:



- Chọn Start.Computer để mở mục "Computer"



- nhấn kép chuột vào đĩa cứng cục bộ của máy (thường là C:\), nơi chứa thư mục Windows



- nhấn kép chuột vào thư mục Windows, rồi nhấn kép chuột vào thư mục "SoftwareDistribution"



- nhấn kép chuột vào thư mục "DataStore" để hiển thị chi tiết nó, xóa tất cả các file và thư mục con trong thư mục này. Nếu máy đòi password thì bạn nhập password của administrator



- quay về thư mục "SoftwareDistribution", nhấn kép chuột vào thư mục Download để hiển thị chi tiết nó, xóa tất cả các file và thư mục con trong thư mục này. Nếu máy đòi password thì bạn nhập password của administrator.



3. Chạy lại dịch vụ "Windows Update" bằng các thao tác sau:



- login lại Windows với tài khoản Administrator (nếu bạn đang ở tài khoản khác)



- chọn button Start.Control Panel, click mục "System and Maintenance", rồi click tiếp mục "Administrative Tools"



- nhấn kép chuột vào icon "Services". Nếu máy đòi password thì bạn nhập password của administrator



- nhấn phải chuột vào hàng "Windows Update service", rồi chọn option "Start" để chạy dịch vụ Update Windows.



4. Xem kết quả update bằng các thao tác sau:



Xóa các file update tạm sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề, nhưng nó cũng xóa thông tin về lịch sử update. Bạn cũng nên chạy tiện ích "Installed Updates" để xem các update nào đã thành công trên máy bạn.

- chọn button Start.Control Panel, click mục Programs, rồi click tiếp mục "Programs and Features", rồi click mục "View installed updates".



Một nguyên nhân khác có thể gây lỗi 80070002 khi update Windows Vista là do các file trong thư mục %WinDir%\WinSxS\Backup đã bị xóa mất. Để khắc phục nguyên nhân này, bạn hãy download file winsxs-backup.bat ở địa chỉ http://depositfiles.com/en/files/2779067 về máy và chạy nó. Đây là file chứa các lệnh script để tạo mới các file bị mất trong thư mục %WinDir%\WinSxS\Backup. Lưu ý rằng bạn cũng phải login vào tài khoản Administrator trước khi chạy tiện ích winsxs-backup.bat.



Một phương án khác là cài lại Windows Vista từ đầu, sau khi cài đặt Windows và các ứng dụng cần dùng, nếu thấy máy chạy tốt thì hãy backup ngay hiện trạng hệ thống lên file ảnh và lưu trữ file ảnh này để sau này khi cần, chỉ cần restore lại cho nhanh chóng và tiện lợi. Bạn có thể dùng tiện ích Ghosh cho việc backup/restore hệ thống.



Lưu ý rằng nếu chỉ dùng máy cho cá nhân, bạn nên cài Windows 7 thay vì Windows Vista.

Câu hỏi:

Xin hướng dẫn bắt phím call của ĐTDĐ bằng ngôn ngữ Java?.

Trả lời:

Thường người viết ứng dụng cho điện thoại di động bằng ngôn ngữ Java sẽ lập trình trên J2ME. Trong trường hợp này, ứng dụng là 1 class con của class MIDlet, nó chứa 1 form giao diện để tương tác với người dùng, form này là class con của class Canvas. Người lập trình cần định nghĩa nhiều hàm chức năng của form, trong đó có hàm xử lý sự kiện gỏ phím với đặc tả sau:



'hàm xử lý sự kiện nhấn phím



protected void keyPressed(int key) {



if (key == -10) {//xử lý phím Call ấn } else { //xử lý các phím khác}}



Theo đoạn code trên, bạn chỉ cần viết code xử lý theo yêu cầu vào nhánh thỏa mãn điều kiện key=-10. Đây chính là mã của phím Call trên điện thoại di động.