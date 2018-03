Bạn dự định mua một máy tính mới trong năm nay? Nếu đúng như vậy, đã đến lúc bạn cần suy nghĩ xem nên làm gì với chiếc máy tính cũ. Nhưng dù bạn muốn làm gì đi chăng nữa thì tốt nhất hãy dành ra chút ít thời gian để tổng vệ sinh.



Di chuyển dữ liệu: Để di chuyển các tập tin cá nhân từ máy tính sang máy tính mới, bạn cần nối 2 máy tính này vào mạng nội bộ, hoặc kết nối trực tiếp chúng bằng một sợi cáp truyền tập tin. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng dịch vụ trực tuyến miễn phí Pando (www.pando.com/beta) để gửi email tất cả tập tin của bạn đến máy tính mới. Pando sử dụng công nghệ mạng ngang hàng BitTorrent để đạt tốc độ truyền nhận dữ liệu nhanh, bằng cách bỏ đi sự hạn chế về kích thước của các tập tin đính kèm trong email). Dữ liệu được lưu trên máy chủ Pando trong vòng 14 ngày.

Hình 1:

Ao jacket ScotteVest cho phép cất giữ thuận tiện thiết bị số.