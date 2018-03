BIS là gì?

BIS (BlackBerry Internet Service) là dịch vụ được hãng RIM (Research In Motion) cung cấp cho người dùng thiết bị đầu cuối của hãng. BIS vô cùng quan trọng, giúp BlackBerry khác biệt so với những chiếc điện thoại thông minh khác hiện có trên thị trường do sử dụng kết nối thông qua máy chủ của RIM để gửi thông tin từ email, mạng xã hội, tin nhắn tức thời… về điện thoại của người dùng đầu cuối. Khi đi qua những máy chủ này, thông tin sẽ được mã hóa và nhà mạng sẽ không thể thấy được các nội dung này. Hơn nữa, do các điện thoại BlackBerry luôn kết nối với BIS nên các thay đổi trên máy chủ sẽ báo về thiết bị gần như tức thời. Các ứng dụng như Mail (Gmail, Yahoo mail, Hotmail, các hộp thư IMAP và POP3/SMTP), Yahoo Messenger, Facebook đều cần có BIS để có thể hoạt động.

Sơ đồ mô tả nguyên tắc hoạt động của BIS

Người dùng được lợi gì từ BIS?

Chắc chắn bạn sẽ hỏi rằng, trong khi những nền tảng khác như iOS, Android, Windows Phone, Symbian đều có thể làm được với những tính năng tương tự BIS, người dùng lại không tốn phí, vậy tại sao lại phải tốn tiền cho BIS?

Như đã đề cập ở trên, do phải thông qua máy chủ của RIM nên thông tin nhận/gửi từ chiếc BlackBerry của người dùng sẽ tuyệt đối an toàn. Không một ai, kể cả nhà mạng, có thể xem được thông tin của bạn. Khách hàng là doanh nhân sẽ cảm thấy an toàn khi thông tin quan trọng về công ty sẽ không thể nào bị đánh cắp khi được gửi và nhận bằng BlackBerry. Ngoài ra, BIS còn có thể giúp truy cập trôi chảy vào một số dịch vụ mạng thường bị chập chờn như Facebook ngay trên chiếc BlackBerry mà nếu chỉ dùng mạng bình thường, nhiều lúc chúng ta không truy cập được.

Một lợi ích to lớn mà BIS cung cấp là khả năng “push” thông tin về máy rất nhanh. Email mới, tin nhắn Yahoo Messenger, những cập nhật trạng thái của Facebook, Twitter hay Gtalk sẽ được thông báo đến người dùng BlackBerry ngay khi chúng vừa xuất hiện. Tất cả thông tin này đều được quản lí bởi ứng dụng Message trên máy nên rất tiện dụng. Ngoài ra, BIS còn có dịch vụ tin nhắn tức thời BlackBerry Messenger cho phép chat, chia sẻ hình ảnh, tập tin, vị trí địa lí giữa những người dùng BlackBerry với nhau theo một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Kho ứng dụng BlackBerry App World hiện đang có rất nhiều ứng dụng hữu ích, cả miễn phí lẫn có phí, để hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng chiếc điện thoại của mình.

Bên cạnh đó, khi đăng kí sử dụng BIS, người dùng không cần thiết phải cấu hình máy để có thể vào được mạng hay phải tinh chỉnh lại thông số cho từng ứng dụng mà nhà mạng sẽ đảm nhận việc này. Tất cả những cấu hình ấy đều được tự động gửi về máy người dùng thông qua Service Book ngay khi SIM được lắp vào thiết bị.

Làm thế nào để đăng ký sử dụng BIS tại Việt Nam?



Để dùng được BIS, trước hết, bạn cần có một chiếc điện thoại BlackBerry. Không phải tất cả BlackBerry đều có thể chạy được với BIS nên người dùng cần kiểm tra lại thông tin về tính tương thích tại các cửa hàng của MobiFone và Viettel. Tất cả thuê bao MobiFone và Viettel, cả trả trước và trả sau, đều có khả năng đăng kí và sử dụng BIS. Lưu ý rằng các máy BlackBerry chạy hai mạng như 8130, 8330, 8830, 9630, 9650, 9330, 9550 sẽ gặp một vài rắc rối trong quá trình đăng kí sử dụng. Các gói cước của BIS mà hai nhà mạng cung cấp tại Việt Nam có thể xem tại trang web http://blackberry.mobifone.com.vn/ hoặc http://blackberry.vietteltelecom.vn/.

Đối với Mobifone, trước khi đăng kí BIS, bạn cần hủy gói cước 3G bằng cách soạn tin DATA OFF gửi 999. Bạn sẽ nhận được tin nhắn hủy thành công.

Tiếp theo, soạn tin nhắn với cú pháp DK Mãgóicước (ví dụ: DK BAS) gửi đến số 999. Tổng đài sẽ gửi tin nhắn thành công cho bạn. Nếu tin nhắn báo về nói rằng máy BlackBerry của bạn không hỗ trợ nhưng bạn chắc chắn là máy có thể dùng được BIS, thử thực hiện lại việc đăng kí nhiều lần.

Sau khi đã đăng kí được BIS, bạn soạn tin DATA ON gửi 999 để bật lại mạng di động cho thuê bao. Dấu hiệu nhận biết máy đã có mạng và BIS là biểu tượng 3G/EDGE viết hoa cùng biểu tượng chùm dâu xuất hiện bên cạnh cột sóng. Một tin nhắn cũng sẽ được gửi đến máy của bạn để thông báo việc này (xem hình).

Với Viettel, chúng ta cũng phải hủy gói cước 2G/3G trước khi dùng BIS bằng cách soạn tin 2G OFF gửi đến 191 hoặc 3G OFF gửi 161 và làm theo hướng dẫn.

Việc tiếp theo là tiến hàng đăng kí gói cước. Viettel chia làm hai loại: BIS cho thuê bao trả trước và BIS cho thuê bao trả sau. Nếu bạn đang dùng thuê bảo trả trước, soạn tin nhắn theo cú pháp Têngóicước Tuan/Thang gửi 1602 (ví dụ: BB Chat Tuan gửi 1602 để đăng kí BIS theo gói cước BB Chat, thời hạn một tuần). Còn với thuê bao trả sau, bạn soạn tin Têngóicước và gửi 1602 (ví dụ: BB Mail gửi 1602).

Thiết lập tài khoản BIS cuả BlackBerry

Để có thể điều khiển một số cấu hình của máy thông qua trang web http://mobifone.blackberry.com hoặc http://viettel.blackberry.com, chúng ta cần phải đăng kí máy với nhà mạng. Việc đăng kí có thể thực hiện thông qua trình duyệt web trên máy tính, tuy nhiên bạn phải thực hiện trước khi đăng kí BIS. Khi đăng kí trên máy, chúng ta phải qua một thêm một số bước rắc rối nên tốt nhất chúng ta cấu hình ngay trên máy. Nếu chúng ta đã lỡ có BIS trước rồi thì phải thực hiện như sau:

Vào ứng dụng Messages > Options > Email Account Management. Chờ một chút để BlackBerry kết nối với máy chủ.

Nhấn phím chùm dâu trên bàn phím , chọn Create User Name. Ở màn hình kế tiếp, bạn nhập tên tài khoản mới và mật khẩu cho BIS. Nhấn chọn Continue khi đã hoàn tất.

Giải quyết các vấn đề thường gặp khi dùng BIS

Không thể vào mạng vì không có Services Book

Để giải quyết, bạn vào Options, nhập trên bàn phím chữ “Host Routing Table” để tìm kiếm chức năng này.

Biểu tượng chùm dâu biến mất

Bỗng nhiên kí hiệu BIS biến mất, bạn không thể vào được mạng nhưng vẫn có thể gọi điện, nhắn tin bình thường. Rất có thể dữ liệu mạng đã bị vô hiệu hóa. Để bật lại, bạn di chuyển trỏ chuột đến thanh đồng hồ, nhấn chọn Mobile Network Options.

Ở mục Data Services, chọn On. Ngoài ra, khi bị mất BIS của Mobifone và đã thực hiện bật Data Services mà không giải quyết được, bạn tháo pin khỏi máy rồi khởi động lại thiết bị.

Có thể sử dụng nhiều tài khoản email trên một máy

Một số người được nhân viên bán máy hoặc nhà mạng tư vấn rằng chỉ dùng một tài khoản duy nhất trên máy. Điều này không đúng, bởi bạn có thể thiết lập thêm một số hộp thư khác theo như cách đã hướng dẫn ở trên. Tối đa 10 hộp thư được hỗ trợ khi dùng BIS.

Mặc định xóa thư trên cả BlackBerry lẫn máy chủ

Mỗi khi bạn xóa một email, máy đều hiện hộp thoại hỏi về việc lựa chọn nơi xóa mail. Nếu bạn muốn mặc định cho BIS xóa luôn cả thư trên BlackBerry lẫn máy chủ mail, vào ứng dụng Message, nhấn phím chùm dâu, chọn Options > Email Reconciliation. Ở mục Delete On, chọn Mailbox & Handheld.

Đã gửi tin đăng kí đúng cú pháp nhưng vẫn bị báo lỗi

Lưu ý rằng tin nhắn đăng kí phải nằm ở dạng dữ liệu 7-bit. Để thiết lập dạng dữ liệu này, từ trình nhắn tin (Text Message) trên máy BlackBerry, nhấn phím có biểu tượng BlackBerry để hiện menu, chọn vào Options. Kế đó, dùng bi lăn hoặc chuột quang trên BlackBerry để tìm trường SMS Text, mục Data Coding. Chuyển mục này về 7-bit. Nhấn nút chùm dâu, chọn Save.

Đổi máy nhưng vẫn giữ nguyên cấu hình BIS

Nếu vì một lí do nào đó mà bạn cần phải đổi máy hoặc máy BlackBerry cũ bị mất, bạn chỉ cần gắn SIM cũ (hoặc SIM mới có cùng số, đã đăng kí với tổng đài) vào thiết bị mới. BIS sẽ tự động được kích hoạt. Để chuyển cấu hình email sẵn có về lại máy, bạn truy cập vào trang web http://mobifone.blackberry.com hoặc http://viettel.blackberry.com. Trong bảng bên trái, nhấn vào nút Change Device. Khi web đã tải xong, nhấn tiếp nút Detect new device để BIS tự động xác định máy mới của bạn.