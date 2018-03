Mạng 3G/4G tốc độ cao, kết hợp với hình ảnh và video sắc nét khiến smartphone ngày càng "ngốn" nhiều dữ liệu. Tuy nhiên, với 5 gợi ý dưới đây bạn có thể tiết kiệm đáng kể dung lượng 3G/4G cho iPhone hay các máy Android.

Giảm dữ liệu khi duyệt web

Trình duyệt Chrome trên Android có tính năng Bandwidth Management (Quản lý băng thông) để giảm đáng kể dữ liệu khi truy cập web. Theo Google, người dùng có thể tiết kiệm đến 50% băng thông nhờ việc tối ưu hình ảnh và tập tin trên máy chủ Google trước khi gửi tới thiết bị của bạn.

Để cài đặt, truy cập Chrome > Settings > (Advanced) Data saver và kích hoạt Reduce data usage.

Còn đối với iOS, trình duyệt Chrome không có tính năng này bởi theo Google thì nền tảng của Apple không hỗ trợ phương thức của họ. Tuy nhiên, người dùng iPhone có thể sử dụng trình duyệt Opera với công nghệ nén để tiết kiệm dung lượng 3G/4G.

Dùng bản đồ ngoại tuyến

Nếu là người thường xuyên di chuyển và sử dụng Google Maps để dẫn đường, thiết lập dưới đây sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể dung lượng. Ứng dụng của Google cho phép lưu bản đồ ngoại tuyến (offline) nên máy sẽ hầu như không tốn dung lượng để tải với các khu vực địa lý đã lưu.

Bằng cách mở Google Maps sau đó bấm vào mục cài đặt (có ba vạch ngang), tìm đến Offline maps và chọn Custom map. Thiết bị sẽ hỏi người dùng muốn lưu ngoại tuyến khu vực nào, chọn địa điểm bằng cách di chuyển, phóng to, thu nhỏ sau đó bấm Download. Dĩ nhiên, bạn cần làm việc này khi điện thoại đang kết nối Wi-Fi để không tốn 3G/4G, còn sau đó bản đồ đã lưu sẵn trên máy.

Facebook - "kẻ ngốn dữ liệu thầm lặng"

Mạng xã hội Facebook là một trong những ứng dụng được nhiều người sử dụng nhất trên điện thoại di động và đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tiêu tốn dữ liệu (và cả pin). Để tiết kiệm 3G/4G mà không ảnh hưởng nhiều tới trải nghiệm, bạn có thể thiết lập như dưới đây.

Bấm vào menu để truy cập Settings > Account Settings > Videos and Photos. Ở đây bạn có thể tắt tính năng tự động phát video (Never Autoplay Videos) hoặc chỉ cho phát qua Wi-Fi (On Wi-Fi Connections Only).

Ngoài ra, nếu tắt Upload HD thì ảnh và video của người dùng sẽ được tải lên với độ phân giải thấp hơn, từ đó tiết kiệm dữ liệu 3G/4G. Dĩ nhiên lúc này bạn sẽ phải "hi sinh" chất lượng ảnh và video.

Tiết kiệm dữ liệu xem YouTube

Video là dạng nội dung "ngốn" nhiều băng thông và chỉ với 3-5 phút xem phim HD là bạn có thể "đốt" cả GB dữ liệu. Để tránh việc này, người dùng nên thiết lập chỉ xem, tải nội dung HD khi có mạng Wi-Fi.

Thực hiện bằng cách mở ứng dụng YouTube rồi bấm vào avatar của mình ở góc trên cùng bên phải. Trong menu hiện ra, vào Settings, bật Play HD on Wi-Fi only (chỉ phát HD khi dùng Wi-Fi), Save over Wi-Fi only (chỉ lưu video offline với Wi-Fi) và Uplaod over Wi-Fi only (chỉ tải lên video qua Wi-Fi).

Hạn chế dữ liệu ngầm

Nhiều phần mềm được thiết kế để hoạt động ngay cả khi bạn không mở và trong quá trình đó nó có thể sử dụng dữ liệu 3G/4G mà bạn ít để ý. Chẳng hạn Mail sẽ tự động đồng bộ để biết khi bạn có thư mới, Instagram thông báo khi có người nào thích ảnh của bạn...

Nếu việc cập nhật dữ liệu ngầm của những ứng dụng trên là không cần thiết, bạn có thể tắt đi để tiết kiệm lưu lượng mạng. Trên máy iOS vào Settings > Cellular còn Android là Settings > Wireless & Networks > Data usage. Tại mục này, hãy chọn những phần mềm mà bạn không muốn cho truy cập vào 3G/4G.

Bảo Anh