Firefox ghi lại mọi nơi mà người đã đi qua để giúp bạn nhanh chóng tìm lại những website từng truy xuất. Tuy nhiên, tính năng này cũng tạo cơ hội cho những người dùng khác cùng sử dụng máy tính của bạn biết được chính xác những trang web bạn từng ghé thăm. Để thay đổi các cài đặt này theo ý mình, bạn chọn Tools.Options, rồi nhấn chuột lên biểu tượng Privacy.

Nếu không muốn giữ lại bất cứ dấu vết lướt web nào, bạn bỏ chọn đối với mục Remember visited page for the last [x] days. Bạn cũng có thể chọn phuơng án không ghi lại văn bản mà bạn nhập vào các biểu mẫu web hoặc các hộp Search, và các chương trình bạn tải xuống.

Để xóa sạch các dữ liệu riêng tư, bạn đánh dấu chọn mục Always clear my private data when I close Firefox. Sau đó nhấn chuột nút Settings để tinh chỉnh lại các tùy chọn này. Vậy bạn sẽ phải chọn hoặc bỏ chọn những mục nào trong hộp thoại Clear Private Data? Việc đánh dấu chọn mục Browsing History và Cookies sẽ gạt bỏ mọi thay đổi mà bạn thực hiện trong các phiên làm việc khác của hộp thoại này, vì thế hãy bỏ chọn chúng. Việc đánh dấu chọn Cache có thể làm chậm Firefox chút ít nhưng bạn sẽ không nhận biết đều này nếu đang sử dụng một kết nối Internet tốc độ cao. Việc xóa Saved Passwords là hoàn toàn vô nghĩa. Bạn sẽ phải đánh dấu chọn mọi tùy chọn khác. Nhấn OK để đóng hộp thoại Clear Private Data, rồi bỏ chọn đối với mục Ask me before clearing private data để tránh bị quấy rầy bởi cửa sổ cảnh báo dạng po-up này.