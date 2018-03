1. TẮT ÂM THANH MỖI KHI CHẶN POPUP



Theo mặc định, mỗi khi Internet Explorer (IE) 6 chặn một cửa sổ popup, nó sẽ phát ra một âm thanh để thông báo cho người dùng biết rằng trình duyệt đã ngăn không cho cửa sổ popup xuất hiện. Trong khi một số người thích tính năng này nhưng những người khác thì lại thấy khó chịu, cách tắt nó như sau:



1. Khởi động IE 6, vào menu "Tools".



2. Chọn "Pop-Up Blocker".



3. Chọn tiếp "Pop-up Blocker Settings".



4. Khi hộp thoại "Pop-up Blocker Settings" xuất hiện, bỏ dấu chọn (uncheck) ở mục "Play a sound when a pop-up is blocked".



5. Nhấn Close để đóng hộp thoại này lại.



2. KHÔNG HIỂN THỊ THÔNG BÁO MỖI KHI CHẶN POPUP



Thông thường, mỗi khi IE 6 ngăn chặn một cửa sổ popup, nó sẽ hiện một thanh thông báo cho bạn biết rằng cửa sổ popup này đã bị chặn. Bạn có thể nhấn vào thanh thông báo này để xác lập cho phép hoặc không cho phép hiển thị cửa sổ popup đối với website này. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn hiển thị thanh thông báo này thì có thể tắt nó bằng cách:



1. Khởi động IE 6, vào menu "Tools".



2. Chọn "Pop-Up Blocker".



3. Chọn tiếp "Pop-up Blocker Settings".



4. Khi hộp thoại "Pop-up Blocker Settings" xuất hiện, bỏ dấu chọn ở mục "Show Information Bar when a pop-up is blocked".



5. Nhấn Close để đóng hộp thoại này lại.



3. THAY ĐỔI MỨC ĐỘ NGĂN CHẶN POPUP

Mặc nhiên, IE 6 định cấu hình cho một vài cửa sổ popup xuất hiện, nhất là nếu popup này đã được người dùng khởi xướng (ví dụ: sau khi nhấn vào một liên kết đến cửa sổ popup). Nếu bạn muốn tăng "độ nhạy" của IE 6 trong việc ngăn chặn popup thì hãy làm như sau:

1. Khởi động IE 6, vào menu "Tools".



2. Chọn "Pop-Up Blocker".



3. Chọn tiếp "Pop-up Blocker Settings".



4. Khi hộp thoại "Pop-up Blocker Settings" xuất hiện, trong mục "Filter Level", chọn "High : Block all Pop-ups".



5. Nhấn Close để đóng hộp thoại này lại.



4. TẮT CHỨC NĂNG CHẶN POPUP

Với Windows Service Pack 2, IE 6 đã được cấu hình mặc định để ngăn chặn các cửa sổ popup từ rất nhiều website.Trong khi nhiều người đánh giá đúng về tính năng này thì bên cạnh đó vẫn có những người cảm thấy phiền phức vì nó. Nếu bạn thuộc nhóm người thứ 2 thì có thể tắt tính năng này bằng cách:



1. Khởi động IE 6, vào menu "Tools".



2. Chọn "Pop-Up Blocker".



3. Chọn tiếp "Turn off Pop-up Blocker".



5. CHO HIỂN THỊ POPUP Ở MỘT SỐ WEBSITE CHỈ ĐỊNH



Mặc dù chức năng ngăn chặn popup của IE 6 đã được bật nhưng bạn lại muốn hiển thị popup ở một vài website yêu thích? Bạn có thể làm theo các bước sau:



1. Khởi động IE 6, vào menu "Tools".



2. Chọn "Pop-Up Blocker".



3. Chọn tiếp "Pop-up Blocker Settings".



4. Khi hộp thoại "Pop-up Blocker Settings" xuất hiện, tại đây bạn hãy nhập địa chỉ website được phép hiển thị cửa sổ popup trong ô "Address of Web site to allow". Lưu ý: bạn chỉ cần nhập host name, không cần phải nhập địa chỉ đầy đủ. Ví dụ: http://www.pcworld.com.vn.

5. Nhấn nút Add để lưu địa chỉ này vào danh sách.



6. Nhấn Close để đóng hộp thoại này lại.



Nếu bạn muốn loại bỏ các địa chỉ đã thêm vào thì hãy làm như sau:



1. Khởi động IE 6, vào menu "Tools".



2. Chọn "Pop-Up Blocker".



3. Chọn tiếp "Pop-up Blocker Settings".



4. Khi hộp thoại "Pop-up Blocker Settings" xuất hiện, lựa chọn một website từ danh sách "Allowed sites".



5. Nhấn nút Remove để xóa.



6. Lặp lại các bước 4-5 để xóa một địa chỉ khác.



7. Nhấn Close để đóng hộp thoại này lại.



6. KHÔNG HIỂN THỊ THÔNG BÁO MỖI KHI TẢI FILE



Thông thường, IE 6 sẽ đưa ra thông báo mỗi khi bạn tiến hành download một file nào đó từ Internet. Từ thông báo này bạn có thể lựa chọn để tải file về máy. Tuy nhiên nó lại làm cho bạn mất rất nhiều thời gian. Bạn có thể tắt nó bằng cách:

1. Khởi động IE 6, vào menu "Tools".



2. Chọn "Options".



3. Khi hộp thoại "Internet Options" xuất hiện, chọn thẻ "Security".



4. Nhấn vào mục "Internet", hoặc các mục khác nữa nếu bạn muốn làm "triệt để”.



5. Nhấn nút "Custom Level".



6. Tại mục "Automatic prompting for ActiveX controls" đánh dấu chọn "Disable".



7. Tại mục "Automatic prompting for file downloads" đánh dấu chọn "Disable".



8. Nhấn OK 2 lần để đóng hộp thoại.



7. QUẢN LÝ CÁC GÓI PHẦN MỀM



Nếu bạn là người thường sử dụng Internet, bạn có thể cài thêm các gói phần mềm bổ sung cho IE (còn gọi là các thành phần add-on). Chúng có thể là những thành phần bổ sung vào thanh công cụ, phần mềm cài đặt, điều khiển ActiveX để có thể xem các files multimedia .v.v... Tuy nhiên, một trong số chúng có thể là spyware, phần mềm do thám, hiển thị popup quảng cáo, hoặc tự động bổ sung vào một thanh công cụ tìm kiếm mà bạn không hề muốn. Vì vậy, IE 6 cung cấp cho bạn một chức năng quản lý các thành phần add-on này, cho phép bạn có thể vô hiệu hóa chúng nếu thấy không cần thiết.



1. Khởi động IE 6, vào menu "Tools".



2. Chọn "Manage Add-ons".



3. Khi hộp thoại "Manage Add-ons" xuất hiện. Trong mục "Show" bạn có thể chọn một trong 2 mục "add-ons currently loaded in Internet Explorer" hoặc "add-ons used by Internet Explorer".