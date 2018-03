Màn hình đoạn phim đang trình chiếu được chụp bằng nút Printscreen trước khi chỉnh sửa hệ thống.

Để làm được điều này bạn cần thực hiện các bước sau.

Trước tiên, bạn vào phần Display Properties bằng cách nhấp chuột phải ở màn hình Desktop chọn Properties.

Tiếp tục vào thẻ Settings chọn Advanced. Hộp thoại mới sẽ xuất hiện ta chọn thẻ Troubleshoot và tìm đến mục Hardware acceleration. Tại đây, sẽ có thanh trượt kéo từ None sang Full. Theo mặc định nút thanh trượt sẽ nằm ở Full, bạn kéo nó trở về None. Nhấp OK ở các cửa sổ đã mở.

Cửa sổ điều khiển Troubleshoot.

Vậy là bạn đã có thể tiến hành chụp màn hình đoạn video từ bất kỳ chương trình nào: Windows Media Player (WMP), Herosoft, Winamp…bằng Printscreen. Sau đó, paste vào một chương trình biên tập ảnh thường dùng để cắt gọt theo ý muốn.

Cách thứ hai bạn cũng có thể tuỳ chỉnh ngay trong phần mềm phát video phổ biến của hệ điều hành Windows là WMP.

Bạn vào menu Tool chọn Options. Sau đó, ta chọn tiếp thẻ Performance và tìm đến mục Advance. Một cửa sổ hiện ra, bạn tìm đến dòng Use Overlay và bỏ dấu chọn màu xanh trong ô vuông đầu dòng. Bây giờ, bạn đã có thể thực hiện Printscreen với WMP.

Mai Huy (Ảnh chụp màn hình)