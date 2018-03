Thỉnh thoảng, tôi nhận được từ Windows một thông báo lỗi cho biết một trong các chương trình của mình đang gặp trục trặc và yêu cầu gửi báo cáo về sự cố này cho Microsoft. Tôi có nên thực hiện theo đề nghị của Windows?



Loại thông báo lỗi trên (được bổ sung vào Windows XP) sẽ cho bạn biết hệ điều hành đã tạm ngưng một chương trình mà nếu bạn tiếp tục cho phép chương trình này hoạt động có thể gây ra tình trạng "treo" Windows. Microsoft khẳng định rằng không sử dụng các thông tin này để theo dõi bạn và các báo cáo đó sẽ rất hữu ích trong việc ngăn chặn các sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.

Quyết định ứng dụng nào trong Windows Vista cần gửi báo cáo lỗi đến Microsoft khi gặp sự cố.