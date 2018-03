Hội thoại kèm hình ảnh yêu cầu một tác vụ truyền phát dữ liệu đều đặn để đảm bảo tỷ lệ khung hình video được hiển thị. Một kết nối mạng tốc độ cao có thể giúp các khung hình xuất hiện mượt mà hơn và sắc nét hơn, tuy nhiên hạ tầng mạng và tường lửa có thể "níu chân" ứng dụng của bạn. Nếu bạn e ngại việc điều chỉnh những thiết lập bảo mật, hãy bỏ qua những thủ thuật sắp được trình bày, trừ khi bạn đang trục trặc trong vấn đề kết nối.

Nếu bạn gặp trục trặc như thế, nguyên nhân có thể là do phần mềm/tính năng tường lửa mà bạn đang chạy trên máy tính. Đây là cách mà bạn cho phép phần mềm hội thoại kèm hình ảnh kết nối mạng Internet với tính năng tường lửa tích hợp trong Windows Vista.

Trong mục Security của Control Panel, mở Windows Firewall. Nhấn Allow a program through Windows Firewall. Nhấn Continue và rồi chọn Add a program. Chọn phần mềm hội thoại mà bạn sử dụng và sau đó nhấn OK.

Bộ định tuyến của bạn có thể đóng một vai trò nhất định trong việc làm giảm tốc độ kết nối hay ngăn chặn lưu lượng tín hiệu.