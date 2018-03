INTERNET

Hình 1: GmailDefaultMaker cho phép thiết lập dịch vụ email mặc định.

Nếu đang sử dụng một tiện ích email trên nền web như Gmail hay Yahoo Mail thì hẳn bạn từng gặp rắc rối sau: khi nhấn chuột vào một liên kết "mailto" trên một trang web, và sau đó dài cổ chờ đợi Windows cố gắng mở Outlook, Windows Live Mail hay một tiện ích email nào đó mà bạn chưa từng sử dụng và cấu hình cho hệ thống của mình.



Thay vào đó, bạn hãy cấu hình lại Windows, trình duyệt để những liên kết email dạng này luôn tự động khởi chạy tiện ích email mặc định (chẳng hạn Gmail). Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tiện ích GmailDefaultMaker (find.pcworld.com/71071) để thực hiện việc này. Tất cả những gì bạn cần làm là chạy tiện ích và chọn dịch vụ email mặc định mong muốn như OL, Gmail, Hotmail hay Yahoo. Mọi thứ thật đơn giản.



Từ bây giờ trở đi, mỗi khi bạn nhấn chuột lên liên kết "mailto", bạn sẽ được hướng đến tiện ích/dịch vụ email mặc định mà mình đã định sẵn thay vì là tiện ích email trên máy tính.

Hình 2: FDFF có khả năng quét thư mục để tìm các tập tin trùng nhau.

"TỐNG TIỄN" TẬP TIN TRÙNG LẶP



Bạn muốn dọn dẹp những tập tin dữ liệu trùng nhau trên máy tính bằng một tiện ích miễn phí. Hãy chọn Fash Duplicate File Finder (find.pcworld.com/71073). Như tên gọi, tiện ích này có khả năng quét qua các thư mục được chọn trên đĩa cứng, tìm kiếm các tập tin trùng lặp, sau đó cung cấp cho bạn tùy chọn xóa sạch chúng. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tiện ích FDFF (find.pcworld.com/71074).

Hình 3: WiFiPhoto kết nối iPhone và máy tính để truyền nhận ảnh dễ dàng qua sóng WiFi.

CHÉP ẢNH "KHÔNG DÂY" TỪ IPHONE SANG MÁY TÍNH



Người dùng iPhone thường chỉ có 1 cách để chép ảnh chụp sang máy tính là sử dụng cáp kết hợp với phần mềm Windows Explorer thông dụng. Tuy nhiên, với tiện ích WiFiPhoto (find.pcworld.com/71075), bạn có thể tạo một kết nối không dây giữa iPhone và máy tính để truyền nhận ảnh bằng cách sử dụng mạng WiFi.



Sau khi khởi chạy ứng dụng (WiFiPhoto hoạt động với tất cả thiết bị iOS, chứ không chỉ là với iPhone), gõ nhẹ (nhịp) lên các ảnh mà bạn muốn sao chép, và chọn Done. Sau đó, bạn sẽ thấy thông báo “Connect your browser to IP address”.



Tiếp đến, bạn mở trình duyệt, gõ vào địa chỉ IP, rồi nhấn . Bạn sẽ thấy hình thu nhỏ của các ảnh đã chọn. Để lưu chúng, nhấn Download Zip. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn chuột vào từng hình thu nhỏ để mở bằng tiện ích xem ảnh mặc định có trên máy tính.



PC World Mỹ 2/2011