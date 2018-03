RAID (Redundant Arrays of Independent Disks) là công nghệ tập hợp từ 2 ổ đĩa cứng trở lên để tăng tốc độ truy xuất, khả năng chịu lỗi và sao lưu dữ liệu của hệ thống (xem bài "RAID cho máy tính để bàn", ID: A0509_113). Điều kiện để sử dụng được RAID:



§ Bo mạch chủ có tích hợp sẵn chip điều khiển RAID, nếu không thì bạn phải mua thêm card điều khiển RAID.



§ Phải có ít nhất từ hai đĩa cứng trở lên, tốt nhất là giống nhau về giao tiếp, cùng dung lượng, cùng tốc độ, cùng thương hiệu và model càng tốt.



Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập RAID với 2 ổ cứng SATA và bo mạch chủ (mainboard) dùng chip điều khiển RAID của Intel. Cảnh báo: Tất cả dữ liệu trên ổ đĩa cứng mà bạn cấu hình RAID sẽ bị xóa sạch.



Tạo RAID

Rút phích cắm của thùng máy ra khỏi ổ cắm điện, mở nắp ở bên hông thùng máy, sau đó chạm hai tay của bạn vào phần kim loại của thùng máy để khử tĩnh điện bên trong người bạn, nếu không sẽ rất có hại đến các linh kiện điện tử của thiết bị phần cứng. Lắp vào hai ổ cứng muốn thiết lập RAID, lắp cáp nguồn và lắp lần lượt cáp dữ liệu của hai ổ đĩa SATA vào các đầu cắm SATA0 và SATA1 (hoặc SATA1 và SATA2) trên bo mạch chủ.



Trong quá trình khởi động máy tính, nhấn liên tục phím Delete cho đến khi màn hình làm việc của trình BIOS Setup Utilities xuất hiện. Sau đó, bạn di chuyển vệt sáng đến thẻ Integrated Peripherals, nhấn Enter, tiếp theo chuyển vệt sáng xuống mục OnChip IDE Device và nhấn Enter (Hình 1).

Hình 1

Kế tiếp, bạn di chuyển vệt sáng xuống dòng SATA Mode, chọn giá trị Serial ATA và dòng On-chip Serial ATA, chọn giá trị Enabled (Hình 2). Cuối cùng nhấn F10 để lưu lại các giá trị vừa thiết lập và thoát khỏi màn hình làm việc của trình BIOS Setup Utilities.

Hình 2

Trong quá trình khởi động lại máy tính, bạn nhấn liên tục tổ hợp phím Ctrl + I cho đến khi màn hình làm việc của trình Intel RAID for Serial ATA - RAID BIOS xuất hiện (Hình 3).

Hình 3

Ở màn hình Main Menu, bạn di chuyển vệt sáng xuống dòng 1. Create RAID Volume và nhấn Enter (Hình 4).

Hình 4

Ở màn hình Create Array Menu, bạn di chuyển vệt sáng xuống dòng Name và đặt tên cho thiết lập RAID của bạn (tên tối đa là 16 ký tự, tuyệt đối không được có các ký tự đặc biệt trong quy ước đặt tên của DOS và không có khoảng trống). Sau đó, nhấn Tab để xuống dòng kế tiếp và nhấn phím dấu cộng hoặc phím dấu trừ để chọn một giá trị trong khoảng từ 8 KB đến 128 KB tại dòng Stripe size để làm bộ nhớ đệm cho ổ cứng khi chạy chế độ RAID. Theo kinh nghiệm của tôi, bạn nên chọn giá 128 KB tại dòng Stripe size để việc truy xuất của ổ cứng được tối ưu. Tiếp theo, nhấn Tab để xuống dòng kế tiếp và nhấn phím dấu cộng hoặc phím dấu trừ để chọn giá trị RAID0 (Striping) hoặc RAID1 (Mirror) tại dòng RAID Level để cấu hình RAID ở chế độ 0 hoặc 1 tùy theo mainboard (nhớ đọc kỹ tài liệu đi kèm mainboard để biết chắc chế độ RAID mà mainboard hỗ trợ) (Hình 5).

Hình 5

Sau đó, di chuyển vệt sáng tới dòng Create Volume và nhấn Enter, một hộp thoại xuất hiện yêu cầu xác nhận, bạn chỉ cần gõ phím Y để bắt đầu thiết lập RAID (Hình 6).

Hình 6

Tiếp theo, nhấn phím ESC để quay trở lại màn hình Main Menu, sau đó di chuyển vệt sáng xuống dòng 4. Exit và nhấn Enter, một hộp thoại xuất hiện hỏi bạn có muốn thoát khỏi màn hình làm việc của trình Intel RAID for Serial ATA - RAID BIOS hay không? Bạn chỉ cần nhấn phím Y để đồng ý (Hình 7).

Hình 7

Cài đặt Windows XP trên ổ cứng thiết lập RAID



Chép driver điều khiển RAID từ đĩa CD-ROM đi kèm mainboard vào đĩa mềm. Nếu không có đĩa CD-ROM đó hoặc muốn cập nhật phiên bản mới nhất của driver điều khiển RAID, bạn có thể tải về từ trang chủ của nhà sản xuất.



Thiết lập chế độ boot máy bằng CD trong trình BIOS Setup Utility bằng cách nhấn phím Delete trong quá trình khởi động máy tính cho đến khi màn hình làm việc của trình BIOS Setup Utility xuất hiện. Sau đó, di chuyển vệt sáng đến thẻ Boot và chọn giá trị ATAPI CDROM trong mục 1st Boot Device và cuối cùng nhấn F10 để lưu lại các giá trị đã thiết lập và thoát khỏi trình BIOS Setup Utility (Hình 8).

Hình 8

Đưa đĩa CD-ROM cài đặt hệ điều hành Windows XP vào ổ CD và bắt đầu quá trình cài Windows.



Nhấn phím F6, khi màn hình cài đặt màu xanh dương xuất hiện dòng chữ "Press F6 if you need to install third party SCSI or RAID driver" và nhấn phím S khi dòng chữ "Press S to specify an Additional Device(s)" xuất hiện.



Sau đó, bạn đưa đĩa mềm có chứa driver điều khiển RAID vào và nhấn phím Enter. Trong màn hình cài đặt kế tiếp, di chuyển vệt sáng xuống dòng Intel(R) 82801ER SATA RAID Controller và nhấn phím Enter để Windows XP cài đặt driver điều khiển RAID.



Cuối cùng, công việc còn lại của quá trình cài đặt hệ điều hành Windows XP dành cho bạn giải quyết.



Xóa RAID



Trong quá trình khởi động máy tính, bạn nhấn liên tục tổ hợp phím Ctrl+I cho đến khi màn hình làm việc của trình Intel RAID for Serial ATA - RAID BIOS xuất hiện.

Ở màn hình Main Menu, di chuyển vệt sáng xuống dòng 2. Delete RAID Volume và nhấn Enter (Hình 9).

Hình 9

Ở màn hình Delete Array Menu, di chuyển vệt sáng xuống tên thiết lập RAID mà bạn muốn xóa và nhấn Enter, một hộp thoại xuất hiện hỏi bạn có muốn xóa hay không? Bạn chỉ cần nhấn phím Y để đồng ý. Lưu ý: Với thao tác này mọi dữ liệu trên ổ RAID đều bị xóa sạch.

Hình 10

Tạo RAID bằng tiện ích Intel Application Accelerator RAID Edition trong môi trường Windows





Tải về miễn phí tiện ích này tại địa chỉ www.intel.com (dung lượng 2 MB). Sau khi tải về, bạn nhấp đúp chuột vào tập tin IATA_enu.exe, cửa sổ làm việc của trình cài đặt xuất hiện, bạn làm theo các gợi ý dẫn dắt để hoàn tất việc cài đặt.



Bây giờ bạn chạy tiện ích bằng cách vào menu Start > Programs > Intel Application Accelerator RAID Editor > Intel Application Accelerator RAID Editor và thực hiện từng bước như sau:



1. Trong cửa sổ chính của Intel Application Accelerator RAID Editor vừa xuất hiện, tại khung bên trái, nhấn phải chuột vào dòng RAID Volume và chọn lệnh Create Volume from Existing Disk từ trình đơn ngữ cảnh để tạo RAID (Hình 11).

Hình 11

2. Hộp thoại Step 1 of 3 xuất hiện, chọn đĩa nguồn cho RAID và nhấn chuột vào nút Next (Hình 12).

Hình 12

3. Hộp thoại Step 2 of 3 xuất hiện, đặt tên cho RAID ở mục Select Name (tối đa 16 kí tự), chọn chế độ RAID ở mục Select RAID Level và chọn một giá trị trong khoảng từ 4 KB đến 128 KB ở mục Select Strip Size để làm bộ nhớ đệm cho ổ cứng khi chạy chế độ RAID và nhấn chuột vào nút Next (Hình 13).

Hình 13

4. Một hộp thoại mới được mở ra với thông báo hỏi bạn có muốn tạo RAID hay không? Nhấn Yes để đồng ý. Sau đó, một hộp thoại khác lại xuất hiện, cảnh báo bạn rằng khi tạo RAID thì tất cả dữ liệu trên ổ đĩa cứng sẽ bị xóa sạch, nếu bạn chấp nhận thì nhấn Yes (Hình 14).

Hình 14

5. Hộp thoại Step 3 of 3 xuất hiện và bạn nhấn nút Migrate (Hình 15).

Hình 15

6. Quá trình tạo RAID khá lâu, mất khoảng hai giờ và khi hoàn tất sẽ xuất hiện một hộp thoại yêu cầu khởi động lại hệ thống, nhấn OK để đồng ý (Hình 16).

Hình 16