Ringtones + Sounds

Windows Phone 8 cung cấp sẵn nhiều đoạn âm thanh để người dùng linh động chọn dùng cho các thông báo khi có tin nhắn, voicemail, e-mail, nhạc chuông, âm nhắc nhở, âm bàn phím… Để thiết lập những thông tin này, vào Settings, chọn Ringtones + Sounds, nhấn Ringtone, rồi chọn âm thanh muốn dùng trong danh sách hiện ra. Ngoài ra, có thể nhấn Get more link để tải về thiết bị nhiều mẫu âm thanh miễn phí khác từ Windows Phone Store.

Theme

Thiết lập giao diện trên Widows Phone 8 khá đơn giản, người dùng chỉ việc chọn Dark hoặc Light ở trường Background. Với tùy chọn Dark, màn hình nền sẽ có màu đen và chữ màu trắng nổi bật lên, còn Light thì ngược lại.

E-mail + Account

Đây là trung tâm quản lý tài khoản người dùng tại các dịch vụ e-mail và mạng xã hội, người dùng có thể khai báo tài khoản Microsoft, Google, Facebook. Còn nếu sử dụng tài khoản riêng của công ty, cần nhấn vào Advanced settup để khai báo thông tin cần thiết. Đối với mỗi tài khoản đã khai báo xong, người dùng tiếp tục tùy chỉnh các thành phần muốn đồng bộ về thiết bị, cũng như mức độ thường xuyên của công việc này. Thiết lập xong, bạn nhấn Done.

Internet Sharing

Với tính năng này, người dùng sẽ nhanh chóng biến thiết bị của mình thành trạm phát sóng Wi-Fi cho các thiết bị khác truy cập vào. Đầu tiên, phải bật Sharing sang trạng thái On. Sau đó đặt tên và mật khẩu cho kết nối chuẩn bị khởi tạo. Khuyến cáo, người dùng nên đặt mật khẩu mạnh để tránh bị mất mát dữ liệu do xâm nhập trái phép từ người dùng không mong muốn.

Lock Screen

Thiết lập trong nhóm màn hình khóa Lock Screen gồm thay đổi ảnh nền (có thể chọn dùng hình ảnh từ Bing hoặc Facebook), cách thức hiển thị thông tin bản nhạc đang phát trên màn hình khóa, những ứng dụng được phép hiện thông báo lên Lock Screen (gồm email, Facebook, lịch, nhắc nhở…). Ngoài ra, người dùng có thể đặt lại thời gian chờ trước khi thiết bị chuyển sang chế độ Lock và thiết lập mật mã đăng nhập.

Wi-Fi

Mục này đơn giản là hiện các kết nối Wi-Fi có thể truy cập, tất nhiên người dùng phải bật On ở Wi-Fi networking. Khi truy cập vào một kết nối, có thể lưu lại thông tin kết nối để đang đăng nhập tự động về sau.

Battery Saver

Windows Phone 8 cung cấp tính năng tiết kiệm pin khá hiệu quả, người dùng bật chế độ này để ứng dụng tự động giảm thiểu những dịch vụ chạy nền không cần thiết. Tại đây, bạn cũng dễ dàng tìm thấy thông tin về dung lượng pin còn lại, thời gian đã sử dụng…

Phone Storage

Trình quản lý bộ nhớ này giúp người dùng kiểm soát bộ nhớ máy và dung lượng trên thẻ nhớ. Đối với dữ liệu giải trí đa phương tiện là nhạc, video và hình ảnh, người dùng chỉ định thư mục lưu trữ mặc định khi thêm mới, tại hai mục tương ứng là Store new music + video on và Store new pictures on.

Backup

Tính năng sao lưu trên Windows Phone 8 giúp đưa danh sách ứng dụng và thiết lập (App list + settings), tin nhắn ký tự (Text messages), hình ảnh (Photos) lên đám mây một cách tự động khi có thay đổi. Muốn sao lưu thành phần nào, bạn chọn Backup on ở dưới mục tương ứng, riêng với hình ảnh là Auto upload on.

Find My Phone

Đây là tính năng khá hấp dẫn, người dùng có thể nhờ Find My Phone tìm lại điện thoại bị thất lạc. Sau khi kích hoạt tính năng này trên điện thoại, người dùng có thể điều khiển từ xa để phát nhạc chuông, khóa máy, xóa dữ liệu hoặc gửi những tin nhắn dạng push đến thiết bị thông qua trang web WindowsPhone.com hay định vị vị trí hiện tại của điện thoại, từ đó hi vọng có thông tin để tìm lại thiết bị.

Lý Thành