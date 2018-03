Cải thiện việc sao chép và di chuyển tập tin

TeraCopy hỗ trợ sao chép, di chuyển dữ liệu khá tốt.

Hộp thoại sao chép tập tin là cải thiện lớn nhất của Windows 8. Tất cả các quá trình sao chép, di chuyển đều hiển thị trong một cửa sổ duy nhất. Tính năng này có nút tạm dừng, giải quyết các xung đột tập tin thông minh hơn và nhất là nhanh hơn so với các phiên bản hệ điều hành trước.

Tuy tính năng sao chép tập tin được tích hợp trong Windows 7 không tốt bằng nhưng bạn có thể cải thiện mà không cần nâng cấp lên Windows 8 bằng cách cài đặt ứng dung TeraCopy (tải về tại đây). Tiện ích này không chỉ tăng tốc độ truyền tập tin mà còn cho phép bạn tạm dừng - một cải tiến rất thuận lợi so với chức năng mặc định của Windows.



Khi lỗi xảy ra, TeraCopy không dừng hoàn toàn như Windows 7 mà nó bỏ qua dữ liệu có vấn đề, sau đó hiển thị các tập tin “dính” lỗi ở cuối quá trình di chuyển dữ liệu. Thậm chí TeraCopy còn cho phép thay thế hoàn toàn các chức năng sao chép (copy), dán (paste) và di chuyển (move) thông thường của Windows Explorer.

Windows Explorer tốt hơn

5 năm trước, giao diện Ribbon được ra mắt với Office 2007. Trong Windows 8 có File Explorer - phiên bản được Ribbon hóa của giao diện Windows Explorer truyền thống. Ribbon cho phép truy cập các chức năng ít được sử dụng dễ dàng hơn (chẳng hạn như chuyển đổi qua lại việc hiển thị các tập tin ẩn). File Explorer mới cũng khôi phục nút Up mà cả Windows Vista và Windows 7 đều thiếu. Nút Up giúp người dùng quay lại thư mục trước đơn giản hơn.

File Explorer mới còn cho phép bạn xem các tập tin ISO bằng cách nhấp đôi chuột vào chúng. Tính năng tuyệt vời này khiến bạn không cần đến phần mềm đọc file ISO của hãng thứ ba nữa.

Better Explorer và WinCDEmu, hai tiện ích giúp Windows 7 giống Windows 8 hơn.

Nếu bạn muốn Windows Explorer của Windows 7 có giao diện Ribbon và nút Up, lựa chọn tốt nhất là Better Explorer (tải về tại đây). Tiện ích này có nhiều chức năng hơn so với File Explorer của Windows 8, nhờ khả năng hiển thị nhiều thư mục mở trong các thẻ (tab) ở phía trên cùng của cửa sổ.

Để sử dụng kết hợp TeraCopy với Better Explorer, bạn sẽ cần vào các tùy chọn của Better Explorer, đánh dấu chọn trước “Allow third-party file operation replacements” trên mục Shell. Ngoài ra, người dùng có thể cài đặt ứng dụng WinCDEmu (tải về tại đây) nếu bạn muốn thêm tính năng đọc file ISO Windows 8.

Thêm trình quản lý tác vụ mạnh mẽ hơn

Process Explorer giao diện không đẹp, nhưng rất hữu ích.

Trình quản lý tác vụ (Task Manager) của Windows 8 là phiên bản mạnh mẽ nhất từng có trong Windows. Người dùng Windows 7 có thể bổ sung hệ điều hành của mình tiện ích Process Explorer của Microsoft (tải về tại đây) để có thể quản lý tác vụ theo cách của Windows 8.

Nếu cảm thấy thích Process Explorer, người dùng có thể chuyển tiện ích này thành trình quản lý tác vụ mặc định bằng cách mở menu Options và chọn Replace Task Manager.

Thẻ Startup của CCleaner giúp người dùng quản lý các ứng dụng chạy cùng Windows.

Để quản lý các chương trình khởi động cùng Windows, bạn có thể dùng ứng dụng CCleaner (tải về tại đây). Sau khi cài đặt CCleaner, hãy vào Tools và chọn thẻ Startup. Ngoài ra, công cụ Autoruns (tải về tại đây) của Microsoft cũng là cách toàn diện nhất để xem, quản lý các chương trình tự động chạy lúc khởi động Windows.

Bạch Đình Vinh