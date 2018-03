Bạn có thể thiết lập để nút Power trở thành nút tắt máy tính an toàn. Trên hầu hết máy tính xách tay, nút Power thường được thiết lập chế độ ngủ (sleep). Bạn hãy thực hiện các thao tác sau để thiết lập nút Power tắt máy tính an toàn.

Bước 1: Vào Control Panel hay gõ chữ Power Option trong ô tìm kiếm trên thanh trình đơn Start, chọn Power Option.

Bước 2: Tại trang Select a power plan, bảng bên trái, nhấn chọn Choose what the power buttons do.

Bước 3: Chọn Shut down tại mục When I press the power button.

Bước 4: Nhấn Save changes.

Kể từ bây giờ, khi bạn nhấn nút Power trên máy tính, Windows sẽ tắt máy tính an toàn, tương tự cách bạn vào Start, chọn Shut down như trước.