Việc dán văn bản lấy từ các bảng tính, website, cũng như từ các nguồn gốc khác vào tài liệu Word có thể làm bạn tốn nhiều công sức với các phím CTRL, C và V. Nhưng bạn chỉ muốn dán văn bản mà không kèm theo định dạng, đồ họa hay các thứ linh tinh khác. Thay vì cứ lặp lại mãi động tác bốn bước File.Paste Special.Text Only.OK, bạn có thể đổi shortcut bàn phím CTRL-V của mình để dán văn bản, chỉ văn bản và không có gì khác ngoài văn bản. Đồng thời bạn vẫn có một shortcut bàn phím để dán cả văn bản lẫn toàn bộ các thứ khác.



Đầu tiên hãy tạo một macro để dán văn bản thuần. Trong Word 2003, bạn nhấn Tools.Macro.Macros; trong Word 2007, bạn chọn thẻ View của dải băng và nhấn Macros. Gõ PlainPaste vào vùng tên của Macro ở trên cùng của hộp thoại (đặt tên tùy ý bạn, nhưng không chừa khoảng cách hoặc dấu chấm), và trên trình đơn thả xuống "Macros in" ở phần dưới màn hình, bạn chọn Normal.dot (global template) trong Word 2003 hoặc Normal.dotm (global template) trong Word 2007. Nhấn Create để vào Visual Basic Editor. Đặt cursor ở đầu dòng bên trên "End Sub", và gõ thật chính xác hai dòng sau:



On Error Resume Next



Selection. PasteSpecial DataType:=wdPasteText





Dùng ðịnh dạng phân biệt các giá trị bằng dấu phẩy (.csv) ðể

xuất sổ ðịa chỉ e-mail của bạn sang Gmail.

Nhập các địa chỉ giao dịch vào Gmail

Thay đổi macro PlainPaste bằng hai dòng này để thay shortcut -V,

chỉ dán văn bản không định dạng.

Xuân Cường

PC World Mỹ 12/2007