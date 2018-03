Linux đang ngày càng trở nên phổ biến đối với người dùng máy tính bên cạnh Windows vốn đã rất nổi tiếng. Một trong những ưu điểm lớn nhất của hệ điều hành chim cánh cụt này là khả năng linh hoạt của nó. Nếu như Windows hoàn toán "đóng" trên phương diện người dùng, thì Linux lại "mở" ra cho người dùng khả năng tự tinh chỉnh và cấu hình để phục vụ cho từng mục đích riêng. Nếu là người dùng Linux lâu năm có thể bạn đã từng nghe đến dự án LFS – Linux From Scratch. Dự án này cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để tự tay có thể tạo nên một bản phân phối Linux hoàn chỉnh theo ý riêng của mình. Tuy nhiên việc làm này khá mất thời gian, đòi hỏi nhiều kiến thức và kỹ năng, không thích hợp cho những người dùng mới.



Với công nghệ ảo hóa tiên tiến, một số bản phân phối phổ biến như Ubuntu, Fedora, PCLinuxOS, OpenSUSE... có thể chạy trực tiếp ngay trên đĩa CD (live CD) mà không cần cài đặt vào ổ cứng. Tuy nhiên, để "chiều lòng" tất cả người dùng, những live CD này dường như muốn ôm đồm gom càng nhiều ứng dụng càng tốt, trong khi có những ứng dụng bạn chẳng bao giờ dùng tới, và có những ứng dụng bạn cần thì lại không được kèm theo trong live CD.



Ví dụ bạn là một nhân viên văn phòng thì những ứng dụng về bảo mật sẽ không gây chú ý cho bạn, hay nếu bạn chỉ muốn dùng live CD để chơi game thì những bộ công cụ phát triển phần mềm đi kèm theo live CD sẽ chẳng bao giờ được dùng đến. Sự bất tiện này giờ đây đã được giải quyết với NimbleX. Dịch vụ trực tuyến http://nimblex.net cho phép bạn tự tạo cho mình một bản phân phối Linux nhỏ gọn với các ứng dụng bạn thấy cần thiết nhất, hay hơn nữa, bạn chẳng cần phải có nhiều kiến thức và kĩ năng về sử dụng Linux mới có thể làm được. Tất cả những gì bạn cần là truy cập vào http://custom.nimblex.net, làm theo các hướng dẫn và trong chốc lát một bản phân phối Linux cho riêng bạn sẽ sẵn sàng chờ bạn tải về.



Giao diện của trang tạo live CD được thiết kế rất dễ hiểu giúp người dùng thực hiện các thao tác dễ dàng hơn. Khi vào trang Welcome, bạn nhấn nút mũi tên Next để chuyển đến trang tiếp theo. Phần này đưa ra 3 lựa chọn: Minimal (tạo live CD có dung lượng 200MB gồm các ứng dụng cơ bản nhất), Custom (tạo live CD theo ý thích) và Recommended (dung lượng file iso có thể lên đến 430MB, chứa các ứng dụng cần thiết cho công việc hàng ngày của bạn). Nếu chọn Minimal, live CD sẽ có 550 gói ứng dụng được cài đặt sẵn, bao gồm những phần mềm thông dụng như Firefox, trình ghi đĩa K3B, trình nghe nhạc XMMS, bộ công cụ văn phòng Koffice, trình nhắn tin tức thời Kopete, phần mềm đồ họa GIMP, công cụ diệt virus Klam AV...



Nếu chọn Custom, bạn sẽ được đưa sang một trang chọn các ứng dụng bổ sung thêm vào bên cạnh các ứng dụng có sẵn trong phần Minimal. Các ứng dụng được phân loại theo từng chuyên mục riêng biệt như văn phòng, giải trí, lập trình, đồ họa, mạng, hệ thống... và trong mỗi chuyên mục bạn có thể thực hiện việc thêm bớt các ứng dụng để phù hợp nhu cầu sử dụng của mình hơn. Chỉ cần đọc phần mô tả về phần mềm bên dưới là bạn sẽ biết mình có nên đưa phần mềm này vào file iso hay không. Thanh dung lượng màu xanh ở trên sẽ cập nhật liên tục cho bạn biết dụng lượng hiện thời của file iso ngay khi bạn vừa click chọn thêm vào hay bớt đi một phần mềm nào đó.



Sau khi đã thực hiện xong việc chọn ứng dụng, bạn sẽ được đưa sang phần cá nhân hóa cho live CD, ví dụ chọn hình nền, chỉnh âm lượng, đặt tên cho tài khoản người dùng và password, chọn ngôn ngữ cho live CD. Trong phần chọn hình nền (wallpapers), nếu không thích các hình có sẵn, bạn có thể tự tải hình nền riêng của mình lên. Trang web sẽ tự động thêm hình nền này vào live CD. Khi tất cả các bước đã hoàn tất, bạn chờ khoảng vài giây để trang web xử lý các gói liên quan và tạo file iso cho bạn. Cuối cùng chỉ cần nhấn nút có hình răng cưa là bạn sẽ có file iso với bản phân phối Linux đúng như mình mong muốn. Việc còn lại chỉ là tải về, ghi ra đĩa hay ghi vào thẻ nhớ usb và bắt đầu sử dụng!



NimbleX được phát triển dựa trên Slackware, một bản phân phối được xem là "thuần túy Linux", có tốc độ khởi động và thực thi rất nhanh, độ ổn định cao và cực kì linh hoạt trong việc cấu hình, tinh chỉnh trong quá trình sử dụng.



Nếu không thích dùng kiểu live CD nữa, bạn có thể cài NimbleX lên ổ cứng để sử dụng luôn. Tuy nhiên cách này không được khuyến khích với những ai chưa từng cài hệ điều hành Linux lên máy, vì có thể chỉ một sai lầm nhỏ trong quá trình cài cũng có thể làm mất mát, hư hỏng dữ liệu trên ổ cứng của bạn.



Hy vọng NimbleX sẽ giúp bạn có được một bản Linux hữu ích để tiện mang theo sử dụng bên mình.



Duy Lê

Email: lebaoduy@gmail.com