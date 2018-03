Quá trình tiến hóa thú vị của ảnh GIF

Với giao diện dễ sử dụng, GifBoom có khả năng tạo ảnh động .gif với nhiều tùy chọn xuất đầu ra, chế độ chụp hình hỗ trợ tính năng chỉnh thủ công. Ngoài ra, GifBoom còn có thể chuyển những đoạn video đã quay từ thư viện hình ảnh của Camera roll sang ảnh động. Các công cụ, cắt, xoay ảnh, phóng to – thu nhỏ, tạo chú thích hình, bổ sung hiệu ứng, lộ lọc hình ảnh. Ngoài ra, ứng dụng cũng có tính năng thêm khung hình vào ảnh động khá sáng tạo và độc đáo.

GifBoom có tính năng Tap Instant (chạm nhanh) để chia sẻ tức thời những bức hình đã tạo lên mạng xã hội Facebook, Twitter, Tumblr hoặc gửi Email, MMS. Đặc biệt, ứng dụng cũng có một mạng xã hội bằng ảnh động để người dùng chia sẻ và theo dõi hoạt động của bạn bè tương tự như Instagram.

Ứng dụng tương thích với iPhone, iPod Touch và iPad sử dụng iOS 5 trở lên. Người dùng có thể tải về và cài đặt tại đây, hoặc tìm kiếm trên kho ứng dụng App Store với từ khóa "gifboom".

Trong lần đầu khởi động, bạn sẽ được dẫn đến trang những hình ảnh đã chia sẻ của cộng đồng người dùng GifBoom. Nếu muốn bắt đầu tạo ảnh, hãy nhấn biểu tượng chụp hình màu cam ở giữa, sau đó tiếp tục nhấn biểu tượng chiếc máy ảnh để bắt đầu chụp. Mặc định, ứng dụng sẽ chụp liên tục 30 hình, sau đó sẽ chuyển đến bước chọn ảnh (Pick Photo) để tạo hình động .gif.

Trong quá trình chụp, người dùng có thế nhấn nút Pause ở giữa để tạm ngưng, chuyển đổi qua lại giữa hai camera, bật đèn flash... để có được những khung hình ưng ý nhất. Một mẹo nhỏ để có được chất lượng hình ảnh tốt nhất là hãy nhấn vào biểu tượng bánh răng ở bên phải trong lúc chụp hình, sau đó thay đổi chế độ Auto Mode sang OFF, chỉnh lại độ bóng của da (Onion Skin), thêm lưới ngắm (Grid), bật tắt chế độ zoom, hẹn giờ (Timer) và chụp thêm nhiều hơn 30 hình (Overshoot).

Sau khi chọn những khung hình đẹp nhất (có thể nhấn đôi lên hình bất kỳ để chọn hết tất cả), bạn nhấn Next để tiếp tục. Ở bước Preview, người dùng có thể xoay, cắt ảnh, thêm hiệu ứng, chú thích và khung ảnh với các công cụ bên dưới. Khi hoàn tất, nhấn Next để chuyển đến bước tạo ảnh. Quá trình ghép và tạo ảnh .gif khá nhanh, chất lượng tương đối tốt. Cuối cùng, ở bước Public, có thể chia sẻ ảnh vừa tạo lên các mạng xã hội với các tùy chọn Share (chẳng hạn FaceBook, Twitter…) và nhấn Publish.

Ảnh động được tạo bằng GifBoom.

Để khai thác tính năng chia sẻ trực tuyến trên GifBoom, hãy đăng ký một tài khoản bằng cách nhấn Sign In ở giao diện chính và nhấn Sign Up, điền những thông tin username, mật khẩu và email, chọn Sign Up. Khi đã đăng nhập tài khoản, bạn có thể tìm bạn bè, thay đổi profile hay bình luận, Like ảnh yêu thích… Người dùng cũng có thể đăng nhập nhanh thông qua tài khoản Facebook, Twitter ngay trong lần đầu sử dụng ứng dụng này.

Huy Hoàng